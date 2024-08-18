1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Хошимин
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: Международный аэропорт Таншоннят (Хошимин)
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
$18 за всё до 3 чел.
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Комфортный трансфер из аэропорта Хошимина для путешественников
После долгого полета дорога в отель может быть приятной частью вашего путешествия. Выберите индивидуальный трансфер для максимального удобства
Начало: В аэропорту
20 авг в 08:00
23 авг в 08:00
$55 за всё до 6 чел.
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Хошимине
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Хошимина и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе в пути
20 авг в 00:00
21 авг в 00:00
$57 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Трансфер из аэропорта»
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