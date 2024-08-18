Найдено 3 экскурсии в категории « Трансфер из аэропорта » в Хошимине на русском языке, цены от $18. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине 1 час Индивидуальная до 3 чел. Трансфер из аэропорта в Хошимин Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем Начало: Международный аэропорт Таншоннят (Хошимин) $ 18 за всё до 3 чел. На машине На микроавтобусе 1 час Индивидуальная до 6 чел. Комфортный трансфер из аэропорта Хошимина для путешественников После долгого полета дорога в отель может быть приятной частью вашего путешествия. Выберите индивидуальный трансфер для максимального удобства Начало: В аэропорту $ 55 за всё до 6 чел. На машине 30 минут Индивидуальная до 3 чел. Выгодный трансфер в Хошимине Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Хошимина и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе в пути $ 57 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Хошимина

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Трансфер из аэропорта»

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