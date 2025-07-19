Насыщенная экскурсия, сочетающая историю и природу Вьетнама. Вы посетите туннели Кути, узнаете о сопротивлении вьетнамцев и отправитесь в дельту Меконга.
Прогулки по каналам, кокосовые пальмы и знакомство с жизнью местных жителей сделают этот день особенно запоминающимся.
Прогулки по каналам, кокосовые пальмы и знакомство с жизнью местных жителей сделают этот день особенно запоминающимся.
Описание билетаТуннели Кути — история сопротивления Мы отправимся в туннели Кути, чтобы узнать о сопротивлении вьетнамцев американским войскам. Это место позволяет глубже понять историю страны и увидеть, в каких условиях проходила борьба за независимость. Дельта Меконга и водные каналы Далее нас ждёт поездка в дельту Меконга с обедом в местном ресторане, где можно попробовать блюда вьетнамской кухни. После обеда мы пересядем в весельную лодку и проплывём по узким каналам под кронами кокосовых пальм, а затем отправимся на моторной лодке в круиз к кокосовому острову. Кокосовая деревня и жизнь местных На острове мы посетим резиденцию местной семьи, попробуем тропические фрукты и медовый чай, увидим процесс приготовления местных продуктов и послушаем живую народную музыку. Во второй половине дня прогуляемся по просёлочным дорогам, увидим повседневную жизнь местных жителей, отдохнём в спокойной атмосфере и вернёмся в Хошимин. Важная информация:
- Что взять с собой: удобную обувь, удобную одежду, средство от насекомых, наличные.
- Не допускается: домашние животные.
- Экскурсия бесплатна для детей до 5 лет — родители несут ответственность за любые расходы, возникающие во время экскурсии. Дети должны находиться в сопровождении взрослых.
- Питание: доступны вегетарианские блюда — при необходимости сообщите об этом во время бронирования.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Туннели Кути
- Река Меконг
- Кокосовая деревня
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно в центре районов 1, 3 и 4
- Транспорт с кондиционером
- Услуги гида на английском языке
- Прогулка на моторной лодке и весельной лодке
- Поездка на тук-туке или электрокаре по кокосовой деревне
- Обед вьетнамской кухни по сет-меню (доступны веганские блюда)
- Тапиока и горячий вьетнамский чай
- Крекеры, минеральная вода, влажные салфетки
- Дегустация тропических фруктов (4 сезона)
- Медовый чай и кокосовые конфеты, кокосовый сок
- Все входные билеты
- Туристическая страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из отеля
Завершение: Трансфер в отель
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Что взять с собой: удобную обувь, удобную одежду, средство от насекомых, наличные
- Не допускается: домашние животные
- Экскурсия бесплатна для детей до 5 лет - родители несут ответственность за любые расходы, возникающие во время экскурсии. Дети должны находиться в сопровождении взрослых
- Питание: доступны вегетарианские блюда - при необходимости сообщите об этом во время бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Поездка отлично организована, а гид Бен — настоящий профессионал, который следит, чтобы всё проходило гладко и без лишних забот.
В
Экскурсия была просто потрясающей, однозначно рекомендую. Бен — лучший гид, очень весёлый, энергичный и увлечённый своим делом. Отличный вариант, чтобы интересно провести день.
В
Если вам повезёт и вашим гидом будет Марио — это будет настоящий подарок. Он великолепен. Экскурсия очень понравилась, всё было продумано и информативно.
К
Наш гид Кием оказался очень приятным человеком, отлично говорит по-английски и даёт много информации, которая помогает лучше понять историю мест, которые мы посетили
Б
Фонг был замечательным гидом. Поездка прошла отлично и была хорошо организована, с множеством интересных и весёлых моментов. Спасибо!
Входит в следующие категории Хошимина
Похожие экскурсии на «От туннелей Кути до дельты Меконга - день в настоящем Вьетнаме»
Индивидуальная
Партизанские туннели Кучи: символ стойкости народа Вьетнама
Погрузитесь в историю Вьетнама, исследуя туннели Кучи. Узнайте о жизни партизан и попробуйте их паёк. Незабываемое путешествие в прошлое
Начало: У вашего отеля в центре Хошимина
Завтра в 08:00
11 мая в 08:00
от $160 за человека
Индивидуальная
Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
Откройте для себя красоту дельты Меконга, погрузитесь в аутентичную жизнь местных жителей и насладитесь неповторимыми вкусами Вьетнама
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
11 мая в 08:00
от $240 за человека
Индивидуальная
Здравствуй, река Меконг! Маленькое путешествие по югу Вьетнама
Погрузитесь в живописный мир дельты Меконга, где водная стихия и культура сливаются в единое целое
Начало: В вашем отеле в центре города, в районе №1
Завтра в 07:00
11 мая в 07:00
от $250 за человека
Групповая
до 25 чел.
Туннели Кути и дельта Меконга: история, природа и кокосовая деревня
Начало: Трансфер из отеля
$43 за человека
$42.50 за человека