2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы увидите воды могучей реки Меконг, дающей местным жителям практически все самое необходимое: воду для полива рисовых полей, рыбу для пропитания, жирную питательную глину со дна реки, которую используют для удобрения фруктовых садов, и песок со дна реки для строительных целей.
Мы посетим плавучий рынок Кай Бе и понаблюдаем за бойкой торговлей, ведущейся с бортов лодочек, нагруженных всевозможными тропическими фруктами и овощами. Если вы любите экзотику, то здесь мы сможем попробовать дуриан — этот фрукт называют “королем всех фруктов” в Азии.
Затем отправимся на частные мини-фабрики по производству кокосовых ирисок, рисового поп-корна, рисового самогона.
После осмотрим старинную усадьбу времен французской колонии.
После прогулки на гребной лодочке посетим выступление местного фольклорного ансамбля.
А во время обеда попробуем знаменитую рыбу “ухо слона”.
Организационные детали
В стоимость входят услуги гида, транспорт, обед и прочее обслуживание по программе.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура по договоренности.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Ирина. Я живу в городе Хошимине 17 лет. Стала работать гидом в 2004 году. Объездила всю страну. Я постараюсь сделать все, чтобы вы полюбили эту страну и возвращались сюда еще много-много раз!
Большое спасибо Чингу (Виктору) за прекрасную экскурсию. Было неожиданно узнать что он учился в Витебске (РБ) и русский язык знает просто прекрасно. Экскурсия была организована великолепно!
Чинг хорошо знает историю и кратко ее излагает. Многие факты мы не знали, и это было в новинку.
С удовольствием посетили бы и к другие экскурсии Чинга.
Ольга
29 мая 2018
Мы были семьёй с детьми! Заказали экскурсию буквально за несколько часов. Гид Ирина оперативно нам ответила . Мы остались очень довольны и впечатлены экскурсией! Огромное спасибо Ирине как замечательному гиду, хорошему рассказчику и собеседнику и просто приятному человеку!!!
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