2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Здравствуй, река Меконг! Маленькое путешествие по югу Вьетнама

Погрузитесь в живописный мир дельты Меконга, где водная стихия и культура сливаются в единое целое
Представьте себе место, где река Меконг не просто водная артерия, а основа жизни, культуры и экономики для местных жителей.

Эта индивидуальная экскурсия откроет вам двери в удивительный мир дельты Меконга, где
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каждый поворот реки рассказывает свою историю.

Вы посетите плавучий рынок Кай Бе, где сможете ощутить всю палитру вкусов и запахов тропических фруктов, в том числе и спорного дуриана.

Отведаете местные деликатесы на частных мини-фабриках, где создаются кокосовые ириски и рисовый поп-корн.

Исследование старинной усадьбы времен французской колонии позволит вам прикоснуться к истории этого места.

А прогулка на гребной лодочке подарит неповторимые впечатления от тишины и красоты окружающей природы.

В завершение дня вы насладитесь выступлением местного фольклорного ансамбля и попробуете знаменитую рыбу «ухо слона».

Все это вместе создает незабываемое путешествие, которое оставит в вашей памяти яркие краски и впечатления.

В стоимость экскурсии включены услуги опытного гида, транспорт, обед и все организационные моменты, чтобы вы могли полностью погрузиться в атмосферу этого неповторимого места

4.8
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Погружение в жизнь дельты реки Меконг
  • 🐍 Посещение змеиных питомников
  • 🍬 Дегустация традиционных сладостей
  • 🏡 Ознакомление с архитектурой традиционных домов
  • 🍽️ Попробовать уникальные блюда региона
Здравствуй, река Меконг! Маленькое путешествие по югу Вьетнама
Здравствуй, река Меконг! Маленькое путешествие по югу Вьетнама
Здравствуй, река Меконг! Маленькое путешествие по югу Вьетнама

Что можно увидеть

  • Река Меконг
  • Змеиный питомник Донг Там
  • Традиционный дом с фруктовым садом

Описание экскурсии

Программа

  • Вы увидите воды могучей реки Меконг, дающей местным жителям практически всё самое необходимое: воду для полива рисовых полей, рыбу для пропитания, жирную питательную глину со дна реки, которую используют для удобрения фруктовых садов, и песок со дна реки для строительных целей.
  • Мы посетим знаменитый змеиный питомник Донг Там, где разводят ядовитых кобр и гадюк для производства противоядий и лекарственных препаратов для лечения многих заболеваний. В наши дни территория питомника больше напоминает маленький зоопарк, где представлены многие виды животных и птиц, обитающих на полуострове Индокитай.
  • Понаблюдаем за производством традиционных сладостей этого региона — в первую очередь он знаменит своими кокосовыми ирисками — и попробуем их.
  • Ознакомимся с архитектурой и убранством традиционного дома, окружённого благоухающим садом с фруктовыми деревьями.
  • А во время обеда попробуем знаменитую рыбу «ухо слона» и другие традиционные блюда этого региона.

Для передвижения по деревне мы будем использовать традиционную повозку, а для плаванья по тенистым узким каналам — гребную лодку.

Организационные детали

  • В стоимость входят услуги гида, транспорт и прочее обслуживание по программе
  • Дополнительно оплачиваются обед (10$ c человека) и напитки
  • За доплату мы можем встретить вас вне центра города или в аэропорту
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в центре города, в районе №1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2751 туриста
Я живу в городе Хошимин c 1998 года. Начала работать гидом в 2004 году. За прошедшие годы объехала и изучила весь Вьетнам. Сейчас вместе со своими вьетнамскими коллегами я стараюсь
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сделать все наши экскурсии незабываемыми, чтобы вы полюбили эту страну и возвращались сюда ещё много-много раз! Вьетнамские гиды из нашей команды получили образование в вузах СССР и России, хорошо говорят по-русски и уже много лет проводят экскурсии для русскоговорящих туристов.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Экскурсия очень понравилась. С неё начали знакомство со страной. Всё, что хотели посмотреть, увидели. Гид "Коля" - приятный молодой человек, на все вопросы ответил, рассказал о стране и её культуре.
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В других отзывах пишут о "вымогательстве" чаевых, такого не было. Только перед катанием на веслах гид сказал, что им хорошо бы оставить чаевые ~50к (150 рублей), не увидели в этом ни чего страшного, обычная практика во всем мире, как лавочки с товарами на дегустациях и т. п. Так работает индустрия). Причем, тут всё очень тактично, ни кто не уговаривает покупать что-либо.
Всем рекомендую.

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Ольга
Очень захватывающая экскурсия. Все хорошо организовано, прекрасный гид. Однозначно рекомендую, впечатления останутся на всю жизнь! Спасибо Трипстер!
Очень захватывающая экскурсия. Все хорошо организовано, прекрасный гид. Однозначно рекомендую, впечатления останутся на всю жизнь! Спасибо Трипстер!
Очень захватывающая экскурсия. Все хорошо организовано, прекрасный гид. Однозначно рекомендую, впечатления останутся на всю жизнь! Спасибо Трипстер!
Очень захватывающая экскурсия. Все хорошо организовано, прекрасный гид. Однозначно рекомендую, впечатления останутся на всю жизнь! Спасибо Трипстер!
Очень захватывающая экскурсия. Все хорошо организовано, прекрасный гид. Однозначно рекомендую, впечатления останутся на всю жизнь! Спасибо Трипстер!
Очень захватывающая экскурсия. Все хорошо организовано, прекрасный гид. Однозначно рекомендую, впечатления останутся на всю жизнь! Спасибо Трипстер!
Очень захватывающая экскурсия. Все хорошо организовано, прекрасный гид. Однозначно рекомендую, впечатления останутся на всю жизнь! Спасибо Трипстер!
Очень захватывающая экскурсия. Все хорошо организовано, прекрасный гид. Однозначно рекомендую, впечатления останутся на всю жизнь! Спасибо Трипстер!
Очень захватывающая экскурсия. Все хорошо организовано, прекрасный гид. Однозначно рекомендую, впечатления останутся на всю жизнь! Спасибо Трипстер!+2
Очень захватывающая экскурсия. Все хорошо организовано, прекрасный гид. Однозначно рекомендую, впечатления останутся на всю жизнь! Спасибо Трипстер!
Очень захватывающая экскурсия. Все хорошо организовано, прекрасный гид. Однозначно рекомендую, впечатления останутся на всю жизнь! Спасибо Трипстер!
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Кузьмина
Отлично спланированная экскурсия! Гид Ирина много рассказала и показала про Хошимин, Меконг и Вьетнам вцелом. Ответила на все вопросы по множеству тем. Экскурсия включает в себя поездки на нескольких разнообразных аутентичных транспортах, минипроизводства из жизни крестьян, их промысел и быт. Рекомендую экскурсию как обязательную в Хошемине.
Отлично спланированная экскурсия! Гид Ирина много рассказала и показала про Хошимин, Меконг и Вьетнам вцелом. Ответила
Отлично спланированная экскурсия! Гид Ирина много рассказала и показала про Хошимин, Меконг и Вьетнам вцелом. Ответила
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Алексей
Большое спасибо Чингу (Виктору) за прекрасную экскурсию. Было неожиданно узнать что он учился в Витебске (РБ) и русский язык знает просто прекрасно. Экскурсия была организована великолепно!
Чинг хорошо знает историю и кратко ее излагает. Многие факты мы не знали, и это было в новинку.
С удовольствием посетили бы и к другие экскурсии Чинга.
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О
Мы были семьёй с детьми! Заказали экскурсию буквально за несколько часов. Гид Ирина оперативно нам ответила. Мы остались очень довольны и впечатлены экскурсией! Огромное спасибо Ирине как замечательному гиду, хорошему рассказчику и собеседнику и просто приятному человеку!!!
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Н
Маршрут, несомненно, стоит посещения. Экскурсию проводила не Ирина, вьетнамец (к сожалению я не запомнила имя). Интересного собеседника и рассказчика не было. Сама экскурсия тоже пересыщена продажами всяких услуг и товаров.
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Все это сопровождается ожиданием чаевых, почти вымогательством. Я не против чаевых, но на этом маршруте это нужно делать каждые 20 минут. Давать чаевые за пение, которое совсем не нравится, почему-то не хочется. В целом, на все чаевые потрачены были совсем небольшие деньги, но осадок остался нехороший. Пишу это, чтобы будущие туристы настроились на это. Когда этого ожидаешь, то и относишься по-другому. Организация экскурсии хорошая.

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