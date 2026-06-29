2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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каждый поворот реки рассказывает свою историю.



Вы посетите плавучий рынок Кай Бе, где сможете ощутить всю палитру вкусов и запахов тропических фруктов, в том числе и спорного дуриана.



Отведаете местные деликатесы на частных мини-фабриках, где создаются кокосовые ириски и рисовый поп-корн.



Исследование старинной усадьбы времен французской колонии позволит вам прикоснуться к истории этого места.



А прогулка на гребной лодочке подарит неповторимые впечатления от тишины и красоты окружающей природы.



В завершение дня вы насладитесь выступлением местного фольклорного ансамбля и попробуете знаменитую рыбу «ухо слона».



Все это вместе создает незабываемое путешествие, которое оставит в вашей памяти яркие краски и впечатления.



В стоимость экскурсии включены услуги опытного гида, транспорт, обед и все организационные моменты, чтобы вы могли полностью погрузиться в атмосферу этого неповторимого места