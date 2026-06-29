2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе место, где река Меконг не просто водная артерия, а основа жизни, культуры и экономики для местных жителей.
Эта индивидуальная экскурсия откроет вам двери в удивительный мир дельты Меконга, где
Эта индивидуальная экскурсия откроет вам двери в удивительный мир дельты Меконга, где
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Погружение в жизнь дельты реки Меконг
- 🐍 Посещение змеиных питомников
- 🍬 Дегустация традиционных сладостей
- 🏡 Ознакомление с архитектурой традиционных домов
- 🍽️ Попробовать уникальные блюда региона
Что можно увидеть
- Река Меконг
- Змеиный питомник Донг Там
- Традиционный дом с фруктовым садом
Описание экскурсии
Программа
- Вы увидите воды могучей реки Меконг, дающей местным жителям практически всё самое необходимое: воду для полива рисовых полей, рыбу для пропитания, жирную питательную глину со дна реки, которую используют для удобрения фруктовых садов, и песок со дна реки для строительных целей.
- Мы посетим знаменитый змеиный питомник Донг Там, где разводят ядовитых кобр и гадюк для производства противоядий и лекарственных препаратов для лечения многих заболеваний. В наши дни территория питомника больше напоминает маленький зоопарк, где представлены многие виды животных и птиц, обитающих на полуострове Индокитай.
- Понаблюдаем за производством традиционных сладостей этого региона — в первую очередь он знаменит своими кокосовыми ирисками — и попробуем их.
- Ознакомимся с архитектурой и убранством традиционного дома, окружённого благоухающим садом с фруктовыми деревьями.
- А во время обеда попробуем знаменитую рыбу «ухо слона» и другие традиционные блюда этого региона.
Для передвижения по деревне мы будем использовать традиционную повозку, а для плаванья по тенистым узким каналам — гребную лодку.
Организационные детали
- В стоимость входят услуги гида, транспорт и прочее обслуживание по программе
- Дополнительно оплачиваются обед (10$ c человека) и напитки
- За доплату мы можем встретить вас вне центра города или в аэропорту
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в центре города, в районе №1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2751 туриста
Я живу в городе Хошимин c 1998 года. Начала работать гидом в 2004 году. За прошедшие годы объехала и изучила весь Вьетнам. Сейчас вместе со своими вьетнамскими коллегами я стараюсь
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Экскурсия очень понравилась. С неё начали знакомство со страной. Всё, что хотели посмотреть, увидели. Гид "Коля" - приятный молодой человек, на все вопросы ответил, рассказал о стране и её культуре.
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Очень захватывающая экскурсия. Все хорошо организовано, прекрасный гид. Однозначно рекомендую, впечатления останутся на всю жизнь! Спасибо Трипстер!
+2
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Отлично спланированная экскурсия! Гид Ирина много рассказала и показала про Хошимин, Меконг и Вьетнам вцелом. Ответила на все вопросы по множеству тем. Экскурсия включает в себя поездки на нескольких разнообразных аутентичных транспортах, минипроизводства из жизни крестьян, их промысел и быт. Рекомендую экскурсию как обязательную в Хошемине.
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Большое спасибо Чингу (Виктору) за прекрасную экскурсию. Было неожиданно узнать что он учился в Витебске (РБ) и русский язык знает просто прекрасно. Экскурсия была организована великолепно!
Чинг хорошо знает историю и кратко ее излагает. Многие факты мы не знали, и это было в новинку.
С удовольствием посетили бы и к другие экскурсии Чинга.
Чинг хорошо знает историю и кратко ее излагает. Многие факты мы не знали, и это было в новинку.
С удовольствием посетили бы и к другие экскурсии Чинга.
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О
Мы были семьёй с детьми! Заказали экскурсию буквально за несколько часов. Гид Ирина оперативно нам ответила. Мы остались очень довольны и впечатлены экскурсией! Огромное спасибо Ирине как замечательному гиду, хорошему рассказчику и собеседнику и просто приятному человеку!!!
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Н
Маршрут, несомненно, стоит посещения. Экскурсию проводила не Ирина, вьетнамец (к сожалению я не запомнила имя). Интересного собеседника и рассказчика не было. Сама экскурсия тоже пересыщена продажами всяких услуг и товаров.
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Входит в следующие категории Хошимина
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