2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Большое спасибо Чингу (Виктору) за прекрасную экскурсию. Было неожиданно узнать что он учился в Витебске (РБ) и русский язык знает просто прекрасно. Экскурсия была организована великолепно!

Чинг хорошо знает историю и кратко ее излагает. Многие факты мы не знали, и это было в новинку.

С удовольствием посетили бы и к другие экскурсии Чинга.