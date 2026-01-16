Представьте себе путешествие, где каждый момент наполнен открытиями.Дельта Меконга, жемчужина Вьетнама, откроется перед вами во всем своем великолепии во время этой индивидуальной экскурсии из Хошимина.Вас ждет плавание на моторном корабле

среди живописных островов, где вы увидите плавучие рыбные фермы и дома на сваях. Продолжение путешествия на традиционной гребной джонке позволит вам ощутить спокойствие и красоту узких каналов, окруженных водяными кокосовыми пальмами. Вас ждут встречи с местными жителями, которые поделятся секретами изготовления кокосовых ирисок и змеиных настоек, а также предложат прокатиться на лошадиной повозке. Дегустация экзотических фруктов, медового чая и уникальной рыбы «ухо слона» в местном ресторане на воде станет настоящим гастрономическим приключением. Завершающим аккордом экскурсии станет посещение буддийского храма Винь Транг, где вы сможете погулять по традиционному вьетнамскому саду, рассмотреть статуи Будды и посетить храмовые помещения. Это путешествие по дельте Меконга из Хошимина - идеальный способ познакомиться с уникальной культурой и природой Вьетнама

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

На моторном корабле по дельте Меконга!

Вы прокатитесь на большом прогулочном моторном корабле мимо живописных островов, плавучих рыбных ферм и домов на сваях. А также остановитесь в местных аутентичных поселениях. В одном производят кокосовые ириски и настойки на змеях, в другом можно проехать на лошадиной повозке, в третьем — попробовать тропические фрукты и медовый чай.

Прогулка на гребной джонке

С большого корабля вы пересядете на традиционную вьетнамскую гребную джонку — и отправитесь в завораживающее путешествие по узкому живописному каналу. Полюбуетесь водяными кокосовыми пальмами и понаблюдаете за лупоглазыми «илистыми прыгунами». Завершится речная прогулка обедом в местном ресторане на воде, где подают необычную рыбу под названием «ухо слона».

Храм Винь Транг

После обеда мы вернёмся на причал, пересядем в машину и отправимся обратно в Хошимин. По пути заедем в буддийский храм Винь Транг. Это один из самых известных храмов в регионе, построенный в середине 19 века. Вы погуляете по традиционному вьетнамскому саду, рассмотрите четыре гигантские статуи Будды и посетите храмовые помещения, где можно понаблюдать за ритуалами местных монахов.

Организационные детали