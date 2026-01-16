Вы прокатитесь на большом прогулочном моторном корабле мимо живописных островов, плавучих рыбных ферм и домов на сваях. А также остановитесь в местных аутентичных поселениях. В одном производят кокосовые ириски и настойки на змеях, в другом можно проехать на лошадиной повозке, в третьем — попробовать тропические фрукты и медовый чай.
Прогулка на гребной джонке
С большого корабля вы пересядете на традиционную вьетнамскую гребную джонку — и отправитесь в завораживающее путешествие по узкому живописному каналу. Полюбуетесь водяными кокосовыми пальмами и понаблюдаете за лупоглазыми «илистыми прыгунами». Завершится речная прогулка обедом в местном ресторане на воде, где подают необычную рыбу под названием «ухо слона».
Храм Винь Транг
После обеда мы вернёмся на причал, пересядем в машину и отправимся обратно в Хошимин. По пути заедем в буддийский храм Винь Транг. Это один из самых известных храмов в регионе, построенный в середине 19 века. Вы погуляете по традиционному вьетнамскому саду, рассмотрите четыре гигантские статуи Будды и посетите храмовые помещения, где можно понаблюдать за ритуалами местных монахов.
Организационные детали
В стоимость включены: весь транспорт по маршруту, дегустации и входные билеты
Дополнительно оплачивается обед — 10$ с человека
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2755 туристов
Я живу в городе Хошимин c 1998 года. Начала работать гидом в 2004 году. За прошедшие годы объехала и изучила весь Вьетнам. Сейчас вместе со своими вьетнамскими коллегами я стараюсь читать дальшеуменьшить
сделать все наши экскурсии незабываемыми, чтобы вы полюбили эту страну и возвращались сюда ещё много-много раз! Вьетнамские гиды из нашей команды получили образование в вузах СССР и России, хорошо говорят по-русски и уже много лет проводят экскурсии для русскоговорящих туристов.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
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Дмитрий
Красиво и познавательно. Кханг (Коля) прекрасный экскурсовод
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С
Сергей
Интересная, разнообразная и плотная экскурсия! Традиционный обед и дегустация фруктов настоящие изюминки. Отдельное спасибо гиду миссис Бик! Прекрасный русский язык (есть с чем сравнить)! Однозначно рекомендую!
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З
Злата
Замечательно провели время! По нашем обстоятельством экскурсия началась намного позже и мы успели только на реку, производство конфет, шоколада и мини концерт местных артистов, катание вначале на катере, потом на читать дальшеуменьшить
лодке, катание на повозке запряженной лошадью по Вьетнамской деревне и мы даже не ожидали что успеем так много! Мы в восторге! Наш гид Зоя была очень вежливая, интересная, отзывчивая. Моя подруга уронила дорогие очки в реку, там наш организатор и гид помогли организовать поисковую операцию, и я не представляю как но местный житель нашел их в реке и нам их передали. Большое спасибо. Буду вас всем рекомендовать)
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И
Ирина
У нас была экскурсовод Роза, очень внимательный и отзывчивый человек. Много интересного и познавательного рассказала о стране. Мы очень благодарны за помощь в адаптации к местным особенностям. Благодаря ей мы полюбили вашу страну. Еще раз огромное спасибо.
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Д
Дарья
Гид Куанг или Коля - я просто в восторге. Прекрасный рассказчик, интересный, веселый, Образованный. Рассказал много интересного, ответил на все вопросы. Помимо экскурсии дал советы, куда сходить в Сайгоне Сама экскурсия немного растянута, много шопинга, но в целом тут вопрос вкуса. Гид подстроился под наши интересы и учел все пожелания. Обед за 10 долларов отличный
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Е
Евгения
Замечательная поезда в дельту реки Меконг. Организовано все отлично, накладок во время экскурсии не было. Достаточно комфортная поезда получилась. Сама река потрясла масштабами и мощью. Однозначно всем рекомендую к посещению.
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