Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина

Прокатиться по дельте Меконга на моторном судне и гребной джонке, наслаждаясь заповедными пейзажами

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Дельта Меконга — важнейший сельскохозяйственный регион Вьетнама. Именно здесь можно увидеть аутентичную жизнь крестьян. Вы прокатитесь по реке на прогулочном моторном корабле и традиционной гребной лодке.

Посетите заповедные деревни и продегустируете местные гастрономические специалитеты: кокосовые конфеты, змеиные настойки и рыбу «ухо слона». А также посетите буддийский храм Винь Транг.
Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
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Описание

Что вас ожидает

На моторном корабле по дельте Меконга!

Вы прокатитесь на большом прогулочном моторном корабле мимо живописных островов, плавучих рыбных ферм и домов на сваях. А также остановитесь в местных аутентичных поселениях. В одном производят кокосовые ириски и настойки на змеях, в другом можно проехать на лошадиной повозке, в третьем — попробовать тропические фрукты и медовый чай.

Прогулка на гребной джонке

С большого корабля вы пересядете на традиционную вьетнамскую гребную джонку — и отправитесь в завораживающее путешествие по узкому живописному каналу. Полюбуетесь водяными кокосовыми пальмами и понаблюдаете за лупоглазыми «илистыми прыгунами». Завершится речная прогулка обедом в местном ресторане на воде, где подают необычную рыбу под названием «ухо слона».

Храм Винь Транг

После обеда мы вернёмся на причал, пересядем в машину и отправимся обратно в Хошимин. По пути заедем в буддийский храм Винь Транг. Это один из самых известных храмов в регионе, построенный в середине 19 века. Вы погуляете по традиционному вьетнамскому саду, рассмотрите четыре гигантские статуи Будды и посетите храмовые помещения, где можно понаблюдать за ритуалами местных монахов.

Организационные детали

  • В стоимость включены: весь транспорт по маршруту, дегустации и входные билеты
  • Дополнительно оплачивается обед — 10$ с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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