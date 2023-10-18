Дельта Меконга — важнейший сельскохозяйственный регион Вьетнама. Именно здесь можно увидеть аутентичную жизнь крестьян. Вы прокатитесь по реке на прогулочном моторном корабле и традиционной гребной лодке. Посетите заповедные деревни и продегустируете местные гастрономические специалитеты: кокосовые конфеты, змеиные настойки и рыбу «ухо слона». А также посетите буддийский храм Винь Транг.

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Описание

Что вас ожидает

На моторном корабле по дельте Меконга!

Вы прокатитесь на большом прогулочном моторном корабле мимо живописных островов, плавучих рыбных ферм и домов на сваях. А также остановитесь в местных аутентичных поселениях. В одном производят кокосовые ириски и настойки на змеях, в другом можно проехать на лошадиной повозке, в третьем — попробовать тропические фрукты и медовый чай.

Прогулка на гребной джонке

С большого корабля вы пересядете на традиционную вьетнамскую гребную джонку — и отправитесь в завораживающее путешествие по узкому живописному каналу. Полюбуетесь водяными кокосовыми пальмами и понаблюдаете за лупоглазыми «илистыми прыгунами». Завершится речная прогулка обедом в местном ресторане на воде, где подают необычную рыбу под названием «ухо слона».

Храм Винь Транг

После обеда мы вернёмся на причал, пересядем в машину и отправимся обратно в Хошимин. По пути заедем в буддийский храм Винь Транг. Это один из самых известных храмов в регионе, построенный в середине 19 века. Вы погуляете по традиционному вьетнамскому саду, рассмотрите четыре гигантские статуи Будды и посетите храмовые помещения, где можно понаблюдать за ритуалами местных монахов.

Организационные детали