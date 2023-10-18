Прокатиться по дельте Меконга на моторном судне и гребной джонке, наслаждаясь заповедными пейзажами
Посетите заповедные деревни и продегустируете местные гастрономические специалитеты: кокосовые конфеты, змеиные настойки и рыбу «ухо слона». А также посетите буддийский храм Винь Транг.
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Описание
Что вас ожидает
На моторном корабле по дельте Меконга!
Вы прокатитесь на большом прогулочном моторном корабле мимо живописных островов, плавучих рыбных ферм и домов на сваях. А также остановитесь в местных аутентичных поселениях. В одном производят кокосовые ириски и настойки на змеях, в другом можно проехать на лошадиной повозке, в третьем — попробовать тропические фрукты и медовый чай.
Прогулка на гребной джонке
С большого корабля вы пересядете на традиционную вьетнамскую гребную джонку — и отправитесь в завораживающее путешествие по узкому живописному каналу. Полюбуетесь водяными кокосовыми пальмами и понаблюдаете за лупоглазыми «илистыми прыгунами». Завершится речная прогулка обедом в местном ресторане на воде, где подают необычную рыбу под названием «ухо слона».
Храм Винь Транг
После обеда мы вернёмся на причал, пересядем в машину и отправимся обратно в Хошимин. По пути заедем в буддийский храм Винь Транг. Это один из самых известных храмов в регионе, построенный в середине 19 века. Вы погуляете по традиционному вьетнамскому саду, рассмотрите четыре гигантские статуи Будды и посетите храмовые помещения, где можно понаблюдать за ритуалами местных монахов.
Организационные детали
- В стоимость включены: весь транспорт по маршруту, дегустации и входные билеты
- Дополнительно оплачивается обед — 10$ с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.