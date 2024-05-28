Дельта реки Меконг – экскурсии в Хошимине

Найдено 3 экскурсии в категории «Дельта реки Меконг» в Хошимине на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по дельте реки Меконг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Неповторимое путешествие по дельте реки Меконг: культура и природа
Погрузитесь в атмосферу древней Азии, исследуя дельту реки Меконг. Эта экскурсия станет одним из самых ярких впечатлений вашего визита в Вьетнам
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 200 за всё до 10 чел.
Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Настоящий Вьетнам: Путешествие по дельте реки Меконг из Хошимина
Погрузитесь в уникальный мир Южного Вьетнама, где древние традиции и природа сливаются в единое целое
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
от 200 за всё до 10 чел.
Здравствуй, река Меконг! Маленькое путешествие по югу Вьетнама
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Путешествие по дельте Меконга: плавучие рынки и традиции Хошимина
Погрузитесь в живописный мир дельты Меконга, где водная стихия и культура сливаются в единое целое
Начало: В вашем отеле в центре города, в районе №1
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    KESTUTIS
    28 мая 2024
    Экскурсия по дельте реки Меконг
    Всё было отлично. Гид Thanh Lan Nguyen супер
  • Л
    Людмила
    13 мая 2024
    Экскурсия по дельте реки Меконг
    Отличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множество. Прекрасная гид
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    Лан рассказала нам очень много о Вьетнаме, выбрала маршрут так, чтобы не попасть в большие скопления туристов, очень приятная в общении. Спасибо!

    Отличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множествоОтличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множествоОтличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множествоОтличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множествоОтличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множествоОтличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множество
  • Ю
    Юля
    14 апреля 2024
    Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
    Виктор, приятный собеседник, хорошо говорит по русски. Экскурсия интересная, можно посмотреть как растут фрукты, продегустировать некоторые из них прям с
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    дерева), интересно посмотреть на производство сладостей из кокоса и попробовать их. Забавно прокатится по речушке впадающей в Меконг на плоскодонной лодочке.

    Виктор, приятный собеседник, хорошо говорит по русски. Экскурсия интересная, можно посмотреть как растут фрукты, продегустировать некоторые
  • K
    Kristina
    12 апреля 2024
    Экскурсия по дельте реки Меконг
    Экскурсия организована хорошо. Нас забрали из отеля в центре Сайгона. Дорога до дельты заняла около двух часов в комфортном автомобиле.
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    Гид прекрасно говорил на русском. Мог ответить на любые вопросы. В целом нам понравилось. Из минусов- мы плотно позавтракали, потом нас поили чаем с дегустацией меда, потом дегустировали фрукты и кокосовые конфеты. К тому моменту как нужно было ехать в ресторан на обед мы были совершено не голодны, поэтому отменили обед и раньше вернулись в город. Ну и что нужно понимать, что место очень туристическое и сильно коммерциализированно.

  • H
    Helena
    11 апреля 2024
    Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
    Экскурсия была отличная! Примечательно, что Виктор прекрасно владеет русским языком и очень много знает (про Вьетнам и про СССР, где он
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    раньше учился). Не было вопроса, на который мы не получили бы ответа. Виктор нам показал очень колоритные места, куда мы бы никогда одни не добрались. Ещё раз - спасибо большое, Виктор!

    Экскурсия была отличная!Экскурсия была отличная!
  • М
    Мила
    6 января 2024
    Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
    Спасибо Виктору за увлекательную экскурсию! Гид прекрасно владеет информацией, знает историю и культуру своей страны, ответил на все наши вопросы. Прекрасный русский язык, что немаловажно для восприятия информации. Комфортный транспорт. Спасибо!
  • А
    Алексей
    3 апреля 2023
    Здравствуй, река Меконг! Маленькое путешествие по югу Вьетнама
    Отличная экскурсия.
  • А
    Анна
    24 января 2023
    Здравствуй, река Меконг! Маленькое путешествие по югу Вьетнама
    Экскурсия понравилась, Виктори- русскоговорящий вьетнамец очень много и интересно рассказал про страну, культуру. Организовано все тоже хорошо.
  • И
    Илья
    13 августа 2022
    Здравствуй, река Меконг! Маленькое путешествие по югу Вьетнама
    Выше всяких похвал!

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Дельта реки Меконг»

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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в июне 2024
Сейчас в Хошимине в категории "Дельта реки Меконг" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 200. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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