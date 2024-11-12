Вьетнам — страна храбрых воинов, сумевших отстоять свою свободу и независимость в войне 1955–1975 годов. Яркий пример их героизма — сеть подземных туннелей в деревне Кучи. Вы исследуете систему скрытых ходов длиной 250 км.
Узнаете, как маскировались партизаны, какую обувь носили и как сумели обмануть американских служебных собак. А ещё попробуете партизанский паёк.
Узнаете, как маскировались партизаны, какую обувь носили и как сумели обмануть американских служебных собак. А ещё попробуете партизанский паёк.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
В 50 км от центра шумного Хошимина в лесу под землёй находится автономный город-крепость, который безуспешно пытались уничтожить американцы в годы войны с помощью танков, самолётов, напалма и диоксина. Мы отправимся туда, чтобы познакомиться с устройством туннелей и жизнью партизан.
- Вы посмотрите старый документальный фильм времён войны, снятый в 1966–1967 годах
- Попробуете обнаружить ходы, ведущие в туннель, и попытаетесь забраться внутрь. Это нелёгкая задача — они просто микроскопические!
- Узнаете, как устроены вентиляционная система туннеля, разные виды ловушек и волчьих ям
- Посетите оружейный цех и стрельбище, где можно пострелять из трофейного оружия
- Внутри одного из туннелей попробуете партизанский паёк и представите, каково было жить и бороться в таких условиях на протяжении 20 лет
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобилях Toyota, Honda, Ford и других — легковых или минивэнах в зависимости от количества путешественников
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре Хошимина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Хошимине
Провели экскурсии для 342 туристов
Добрый день, друзья! Мое вьетнамское имя — Нгуен Хонг Чиен, по-русски меня зовут Виктор. Я работаю русскоговорящим гидом уже 20 лет. В молодости учился и работал в Советском Союзе, аЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маргарита
12 ноя 2024
Спасибо большое за столь интересную и впечатляющую экскурсию!
Виктор, потрясающе разбирается в истории данного места, а яркие воспоминания заставляют с головой погрузиться в столь сложный период.
P.S. Виктор, спасибо большое за всё! И за интересный материал, и за подачу, и за понимание наших накладок с транспортом;))))
Виктор, потрясающе разбирается в истории данного места, а яркие воспоминания заставляют с головой погрузиться в столь сложный период.
P.S. Виктор, спасибо большое за всё! И за интересный материал, и за подачу, и за понимание наших накладок с транспортом;))))
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