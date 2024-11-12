М Маргарита

Спасибо большое за столь интересную и впечатляющую экскурсию!

Виктор, потрясающе разбирается в истории данного места, а яркие воспоминания заставляют с головой погрузиться в столь сложный период.



P.S. Виктор, спасибо большое за всё! И за интересный материал, и за подачу, и за понимание наших накладок с транспортом;))))