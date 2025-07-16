Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Отправьтесь из Хошимина в путешествие сквозь время и узнайте историю легендарных туннелей Кути.



Пройдите по подземным ходам, где жили и сражались солдаты Вьетконга, увидьте скрытые комнаты и услышите реальные истории войны. Невероятное сочетание истории, эмоций и приключений ждёт вас! 5 4 отзыва

5 4 отзыва 🇬🇧 английский Язык проведения 7 часов 1-25 человек На автобусе

Описание экскурсии Путешествие в прошлое Мы отправимся в 60‑километровую поездку из Хошимина в тихую сельскую местность, наслаждаясь видами рисовых полей и деревенской жизни. По прибытии вас ждёт короткий документальный фильм, который расскажет о роли легендарных туннелей Кути во Вьетнамской войне и подвигах людей, живших под землёй. Жизнь под землёй Вы сможете пройти по части подземных ходов, где когда‑то находились жилые помещения, кухни и госпитали. Почувствуйте атмосферу того времени, узнайте об хитроумных ловушках и стратегиях Вьетконга, которые помогали выстоять в тяжёлых условиях. Это уникальное погружение в историю, где каждая деталь — живая память о прошлом. Тем, кто ищет немного адреналина, предлагается возможность безопасно пострелять из оружия времён войны под присмотром опытных инструкторов. Сегодня туннели Кути — один из самых впечатляющих памятников человеческой изобретательности и силы духа.

Ответы на вопросы Что включено Трансфер из отелей в центральной части 1‑го округа (кроме районов Tan Dinh и Dakao)

Транспорт с кондиционером

Опытный англоговорящий гид

Входные билеты

1 бутылка воды Что не входит в цену Личные расходы

Патроны (при желании пострелять) Где начинаем и завершаем? Начало: Трансфер из отеля Завершение: Улица Ли Ту Тронг, 123, район Бен Тхань, округ 1, Хшш 700000, Вьетнам Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.