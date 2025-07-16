Отправьтесь из Хошимина в путешествие сквозь время и узнайте историю легендарных туннелей Кути.
Пройдите по подземным ходам, где жили и сражались солдаты Вьетконга, увидьте скрытые комнаты и услышите реальные истории войны. Невероятное сочетание истории, эмоций и приключений ждёт вас!
Описание экскурсииПутешествие в прошлое Мы отправимся в 60‑километровую поездку из Хошимина в тихую сельскую местность, наслаждаясь видами рисовых полей и деревенской жизни. По прибытии вас ждёт короткий документальный фильм, который расскажет о роли легендарных туннелей Кути во Вьетнамской войне и подвигах людей, живших под землёй. Жизнь под землёй Вы сможете пройти по части подземных ходов, где когда‑то находились жилые помещения, кухни и госпитали. Почувствуйте атмосферу того времени, узнайте об хитроумных ловушках и стратегиях Вьетконга, которые помогали выстоять в тяжёлых условиях. Это уникальное погружение в историю, где каждая деталь — живая память о прошлом. Тем, кто ищет немного адреналина, предлагается возможность безопасно пострелять из оружия времён войны под присмотром опытных инструкторов. Сегодня туннели Кути — один из самых впечатляющих памятников человеческой изобретательности и силы духа.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отелей в центральной части 1‑го округа (кроме районов Tan Dinh и Dakao)
- Транспорт с кондиционером
- Опытный англоговорящий гид
- Входные билеты
- 1 бутылка воды
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Патроны (при желании пострелять)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из отеля
Завершение: Улица Ли Ту Тронг, 123, район Бен Тхань, округ 1, Хшш 700000, Вьетнам
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Джеймс — просто легенда! Отлично говорит по‑английски, знает множество интересных фактов о войне и при этом умеет шутить — благодаря ему день прошёл весело и легко
М
Спасибо, Саймон, ты отлично справился! Нам очень понравилось узнавать больше о Вьетнаме — ты всё рассказал просто замечательно. С удовольствием порекомендую твою экскурсию всем, кто хочет увидеть туннели. Отличная работа и ещё раз спасибо!
Л
Мне очень понравилось узнавать историю Вьетнама! Наш гид Дайан рассказывала так увлекательно, что невозможно было отвлечься. А спуск в туннели стал по‑настоящему уникальным опытом!
М
Отличная поездка и замечательный гид Эле! Было весело, и он всё объяснял очень понятно и интересно.
