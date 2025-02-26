Мария

Были на индивидуальной экскурсии 18.02. С момента подтверждения экскурсии все было чётко: бланк подтверждение, программа продублирована. За день до экскурсии со мной связались, согласовали время. Гидом был Николай (Mr. Quynh) - отличный рассказчик, все по делу, ответил на все вопросы, рассказал многое вне программы. Экскурсия очень понравилась, было интересно, спасибо!