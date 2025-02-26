Туннели Кучи представляют собой исторический комплекс, связанный с Вьетнамской войной.
Посетители смогут пройти по извилистым лабиринтам, увидеть партизанские ловушки и даже попробовать полевую кухню.
Храм Каодай в Тай Нинь поражает своей эклектичной архитектурой, сочетающей восточные и западные элементы.
Это уникальная возможность познакомиться с культурой и историей Вьетнама в сопровождении опытного гида
Посетители смогут пройти по извилистым лабиринтам, увидеть партизанские ловушки и даже попробовать полевую кухню.
Храм Каодай в Тай Нинь поражает своей эклектичной архитектурой, сочетающей восточные и западные элементы.
Это уникальная возможность познакомиться с культурой и историей Вьетнама в сопровождении опытного гида
Что можно увидеть
- Туннели Кучи
- Храм Каодай
Описание экскурсии
Партизанские туннели Кучи
Программа:
- Документальный фильм «Героические партизаны деревни Кучи» (15 минут)
- Выставка партизанских ловушек
- Прогулка по джунглям, где вы увидите бесчисленное количество тайных входов-выходов в туннели, вентиляционные отверстия, замаскированные под маскитники, полевые окопы, подбитые американские танки, огромные воронки от авиабомбы B52, полевые кухни «Хоанг Кам», где вам продемонстрируют некоторые детали партизанского ремесла и быта (изготовление лепёшек из маниоковой муки)
- Посещение полигона, где можно пострелять по мишеням из разных видов советского и американского оружия вплоть до тяжёлого пулемёта
- Спуск в туннели
- Дегустация партизанской полевой кухни (чай из ананасовых листьев и маниоки)
Храм Каодай
Он расположен в городе Тай Нинь. По планировке очень похож на католический собор — вы увидите длинный зал с колоннами, алтарь и галерею балконов по бокам. Но всё это сочетается с восточными элементами: жёлто-розовыми колоннами с драконами, китайскими и вьетнамскими скульптурами, яркими орнаментами. Мы расшифруем архитектурные особенности храма и основные концепции религии «каодаизм».
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- В стоимость включено: трансфер из отеля в Хошимине, транспорт, русскоговорящий гид, все входные билеты
- Программа предполагает обед в местном ресторане (оплачивается дополнительно)
- В зависимости от количества людей экскурсия проходит на автомобиле или микроавтобусе
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$110
|Дети до 12 лет
|$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Хошимине
Провели экскурсии для 1402 туристов
Русскоговорящий гид во Вьетнаме, ваш надёжный проводник по самым удивительным местам этой таинственной страны. Я больше 10 лет жил и учился в России, филолог по специальности. Сейчас живу в Хошимине.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
26 фев 2025
Были на индивидуальной экскурсии 18.02. С момента подтверждения экскурсии все было чётко: бланк подтверждение, программа продублирована. За день до экскурсии со мной связались, согласовали время. Гидом был Николай (Mr. Quynh) - отличный рассказчик, все по делу, ответил на все вопросы, рассказал многое вне программы. Экскурсия очень понравилась, было интересно, спасибо!
Входит в следующие категории Хошимина
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