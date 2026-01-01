Индивидуальная
до 10 чел.
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
Погрузитесь в историю Вьетнама, исследуя партизанские туннели Кучи. Узнайте о жизни и борьбе солдат под землёй
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
15 янв в 08:00
от $160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Партизанские туннели Кучи: символ стойкости народа Вьетнама
Погрузитесь в историю Вьетнама, исследуя туннели Кучи. Узнайте о жизни партизан и попробуйте их паёк. Незабываемое путешествие в прошлое
Начало: У вашего отеля в центре Хошимина
Завтра в 08:00
15 янв в 08:00
от $160 за всё до 10 чел.
Групповая
до 25 чел.
Подземный мир Вьетконга: экскурсия по туннелям Кути
Начало: Трансфер из отеля
$15 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРыженко1 января 2026Отчет по экскурсии:
В целом изучив отзывы, я знал сразу, что экскурсовод не русский, а русскоговорящий, отсюда не питал иллюзий и
- ММария28 декабря 2025Очень хороший гид, было и весело и интересно
- ЕЕкатерина24 декабря 2025Очень интересная экскурсия. Хорошо организована
- ДДмитрий8 ноября 2025Экскурсия превзошла наши ожидания! Всё было очень аутентично и атмосферно — особенно понравилось, что мы смогли сами залезть в настоящие
- ЕЕкатерина8 сентября 2025Спасибо большое за экскурсию! Это была очень познавательная поездка, на которой только и можно, что поразиться мужеству и стойкости людей
- ИИгорь12 августа 2025Замечательная экскурсия. Гиду 5 баллов. Много интересного было и о современном Вьетнаме и о прошлом. Обязательно к посещению. Спасибо огромное всем.
- ИИрина3 августа 2025Спасибо Виктору и Федору за прекрасную экскурсию! Интересно, познавательно, с комфортом и супер вкусным обедом!
- KKONSTANTIN4 июня 2025Так получилось, что пришлось задержаться в Сайгоне на несколько дней! Специально бронировали у разных гидов, чтобы не было ощущения однообразия.
- ВВасилий25 мая 2025Посетили тоннели 24 мая 2025. Виктор приехал вовремя, чистый, комфортный минивэн, вода, влажные салфетки.
Очень интересная, информативная и эмоциональная экскурсия. Всей
- ЕЕлена4 мая 2025Экскурсия в туннели Кучи была одной из основных точек притяжения в Хошимине. Экскурсия очень познавательная. Мы посмотрели документальный фильм на
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Подземные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Хошимине
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в январе 2026
Сейчас в Хошимине в категории "Подземные" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 160. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Подземные», 56 ⭐ отзывов, цены от $15. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март