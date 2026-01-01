Мои заказы

Экскурсии по подземельям и пещерам Хошимина

Найдено 3 экскурсии в категории «Подземные» в Хошимине на русском языке, цены от $15. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
На машине
6 часов
48 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Погрузитесь в историю Вьетнама, исследуя партизанские туннели Кучи. Узнайте о жизни и борьбе солдат под землёй
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
15 янв в 08:00
от $160 за всё до 10 чел.
Партизанские туннели Кучи: символ стойкости народа Вьетнама
На машине
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Погрузитесь в историю Вьетнама, исследуя туннели Кучи. Узнайте о жизни партизан и попробуйте их паёк. Незабываемое путешествие в прошлое
Начало: У вашего отеля в центре Хошимина
Завтра в 08:00
15 янв в 08:00
от $160 за всё до 10 чел.
Подземный мир Вьетконга: экскурсия по туннелям Кути
На автобусе
7 часов
4 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Начало: Трансфер из отеля
$15 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Рыженко
    1 января 2026
    Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
    Отчет по экскурсии:
    В целом изучив отзывы, я знал сразу, что экскурсовод не русский, а русскоговорящий, отсюда не питал иллюзий и
    надежд.

    надежд.
    Забрали с отеля вовремя, на хорошей машине довезли до места экскурсии. Экскурсовод просто душка, очень понравился, минут через 10 общения мы привыкли к его языку и проблем в общении не было вовсе. Отвечал на все наши вопросы (хоть и не всегда с первого раза))) приятный, опрятный, образованный! Сама экскурсия очень понравилась! За день до поездки мы посетили музей войны и дворец воссоединения, именно в такой последовательности я и советую это делать.
    Далее хотелось бы отдельно написать про Ирину, потому что я знаю, именно вы читаете эти отзывы. Хотелось бы что бы организатор был более клиентоориентирован, ведь вы лицо, и вы создаете первое впечатление. Изначально, честно хотелось поставить одну - две звезды, но все же я должен тут оценить саму экскурсию и экскурсовода. Считайте, что он вас вытащил!

  • М
    Мария
    28 декабря 2025
    Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
    Очень хороший гид, было и весело и интересно
  • Е
    Екатерина
    24 декабря 2025
    Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
    Очень интересная экскурсия. Хорошо организована
  • Д
    Дмитрий
    8 ноября 2025
    Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
    Экскурсия превзошла наши ожидания! Всё было очень аутентично и атмосферно — особенно понравилось, что мы смогли сами залезть в настоящие
    туннели.

    туннели.

    Отдельное спасибо нашему гиду, мисс Зунг. Она прекрасно говорит по-русски, отлично знает историю и умеет интересно рассказывать. Очень вежливая и с чувством юмора — отвечала на все вопросы, даже не по теме.

    Организация поездки — на высшем уровне: нас было всего двое, комфортная машина с кондиционером, четыре бутылки воды, всё чётко по времени и без спешки.

    Больше всего запомнился спуск в туннели, стрельбище и дегустация полевого пайка Вьетконга — необычный и познавательный опыт.

    Советуем надевать немаркую и удобную одежду — придётся немного походить и полазить под землёй.

    Огромное спасибо мисс Зунг за отличный день и увлекательное погружение в историю! 💫

  • Е
    Екатерина
    8 сентября 2025
    Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
    Спасибо большое за экскурсию! Это была очень познавательная поездка, на которой только и можно, что поразиться мужеству и стойкости людей
    Спасибо большое за экскурсию! Это была очень познавательная поездка, на которой только и можно, что поразиться мужеству и стойкости людей
  • И
    Игорь
    12 августа 2025
    Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
    Замечательная экскурсия. Гиду 5 баллов. Много интересного было и о современном Вьетнаме и о прошлом. Обязательно к посещению. Спасибо огромное всем.
  • И
    Ирина
    3 августа 2025
    Партизанские туннели Кучи: символ стойкости народа Вьетнама
    Спасибо Виктору и Федору за прекрасную экскурсию! Интересно, познавательно, с комфортом и супер вкусным обедом!
  • K
    KONSTANTIN
    4 июня 2025
    Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
    Так получилось, что пришлось задержаться в Сайгоне на несколько дней! Специально бронировали у разных гидов, чтобы не было ощущения однообразия.
    читать дальше

    Но все экскурсии проводил один гид - Виктор. К Виктору претензий нет все замечательно: владение языком, подача материала, организация трансферов и т. д. Поэтому при бронировании имейте ввиду, что в Хошимине гиды работают бригадным подрядом. Что касается туннелей, то не надейтесь попасть в подземные лабиринты. Такого там нет. Но это не зависит от организаторов экскурсии, таковы реалии самого музея. Решайте самостоятельно нужно ли тратить на это свое время.

  • В
    Василий
    25 мая 2025
    Партизанские туннели Кучи: символ стойкости народа Вьетнама
    Посетили тоннели 24 мая 2025. Виктор приехал вовремя, чистый, комфортный минивэн, вода, влажные салфетки.
    Очень интересная, информативная и эмоциональная экскурсия. Всей
    читать дальше

    семьёй получили удовольствие. Масса адреналина при прохождении тоннеля, с моим ростом 190 см вспомнил как ходить гусиным шагом и ползать на четвереньках)) сын (12 лет) бегал по нему как заправский партизан. Постреляли из АК и карабина, жена все 10 пуль засадила в десятку (очень люблю её))).
    Виктор интересный рассказчик, отвечает на вопросы, отлично знает тему и хорошо говорит по-русски. Видно, что любит свою страну. Не торопит, даёт время посмотреть, потрогать, пофотографироваться. Мимо нас бодрой рысью пробежали 2 группы индусов, гид их гнал, что я не знаю, они хоть поняли где они.
    В общем, экскурсию и экскурсовода категорически рекомендую.

  • Е
    Елена
    4 мая 2025
    Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
    Экскурсия в туннели Кучи была одной из основных точек притяжения в Хошимине. Экскурсия очень познавательная. Мы посмотрели документальный фильм на
    читать дальше

    русском языке, затем обошли все джунгли, залезли в туннель, постреляли на полигоне, поели партизанской еды. Экскурсовод Фыонг достаточно хорошо говорит по русски и отлично владеет информацией, отвечал на все наши вопросы. Экскурсовод очень вежливый и интересный собеседник. Машина была предоставлена новая, с кондиционером.

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Подземные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Партизанские туннели Кучи. История подземной войны;
  2. Партизанские туннели Кучи: символ стойкости народа Вьетнама;
  3. Подземный мир Вьетконга: экскурсия по туннелям Кути.
Какие места ещё посмотреть в Хошимине
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Оперный театр;
  3. Набережная;
  4. Тоннели Ку Чи.
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в январе 2026
Сейчас в Хошимине в категории "Подземные" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 160. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Подземные», 56 ⭐ отзывов, цены от $15. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март