читать дальше

надежд.

Забрали с отеля вовремя, на хорошей машине довезли до места экскурсии. Экскурсовод просто душка, очень понравился, минут через 10 общения мы привыкли к его языку и проблем в общении не было вовсе. Отвечал на все наши вопросы (хоть и не всегда с первого раза))) приятный, опрятный, образованный! Сама экскурсия очень понравилась! За день до поездки мы посетили музей войны и дворец воссоединения, именно в такой последовательности я и советую это делать.

Далее хотелось бы отдельно написать про Ирину, потому что я знаю, именно вы читаете эти отзывы. Хотелось бы что бы организатор был более клиентоориентирован, ведь вы лицо, и вы создаете первое впечатление. Изначально, честно хотелось поставить одну - две звезды, но все же я должен тут оценить саму экскурсию и экскурсовода. Считайте, что он вас вытащил!