Экскурсии на автобусе в Хошимине

Найдено 4 экскурсии в категории «На автобусе» в Хошимине на русском языке, цены от $13, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Подземный мир Вьетконга: экскурсия по туннелям Кути
7 часов
9%
4 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Подземный мир Вьетконга: экскурсия по туннелям Кути
Начало: Трансфер из отеля
$13.70$15 за человека
Туннели Кути и дельта Меконга: история, природа и кокосовая деревня
11 часов
20%
3 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Туннели Кути и дельта Меконга: история, природа и кокосовая деревня
Начало: Трансфер из отеля
$34.40$43 за человека
Туннели Кути: путешествие в сердце партизанского Вьетнама
6.5 часов
10%
3 отзыва
Мини-группа
до 9 чел.
Туннели Кути: путешествие в сердце партизанского Вьетнама
Начало: Встреча в отелях, расположенных в центре (районы 1...
$46.80$52 за человека
Три символа юга Вьетнама: Кути, Каодай и гора Баден
12 часов
20%
3 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Три символа юга Вьетнама: Кути, Каодай и гора Баден
Начало: 102 стр. Конг Куин, округ Фам Нгу Лао, 1-й округ, ...
$87.20$109 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    9 сентября 2025
    Туннели Кути и дельта Меконга: история, природа и кокосовая деревня
    Экскурсия была очень хорошей, а гид Бел просто потрясающий — он сделал этот день по‑настоящему замечательным
  • С
    Степан
    16 июля 2025
    Подземный мир Вьетконга: экскурсия по туннелям Кути
    Джеймс — просто легенда! Отлично говорит по‑английски, знает множество интересных фактов о войне и при этом умеет шутить — благодаря ему день прошёл весело и легко
  • М
    Макар
    19 июня 2025
    Подземный мир Вьетконга: экскурсия по туннелям Кути
    Спасибо, Саймон, ты отлично справился! Нам очень понравилось узнавать больше о Вьетнаме — ты всё рассказал просто замечательно. С удовольствием порекомендую твою экскурсию всем, кто хочет увидеть туннели. Отличная работа и ещё раз спасибо!
  • Т
    Таисия
    24 апреля 2025
    Туннели Кути и дельта Меконга: история, природа и кокосовая деревня
    Локи — потрясающий гид, экскурсия с ним была отличной, однозначно рекомендую!
  • Л
    Лилия
    4 апреля 2025
    Подземный мир Вьетконга: экскурсия по туннелям Кути
    Мне очень понравилось узнавать историю Вьетнама! Наш гид Дайан рассказывала так увлекательно, что невозможно было отвлечься. А спуск в туннели стал по‑настоящему уникальным опытом!
  • в
    владимир
    24 января 2025
    Туннели Кути и дельта Меконга: история, природа и кокосовая деревня
    Поездка получилась невероятной: наш гид Бланко был не только очень весёлым, но и отлично всё объяснял, с большим уважением относясь
    к истории войны и туннелей Кути. Он общался с каждым участником группы, делал длинный день лёгким и интересным, с готовностью отвечал на любые вопросы и делился подробностями о жизни местных жителей в дельте Меконга. В программе было так много всего, что день пролетел незаметно, а соотношение цены и впечатлений оказалось отличным. Я с удовольствием отправился бы в тур с Бланко ещё раз.

  • М
    Мария
    15 января 2025
    Подземный мир Вьетконга: экскурсия по туннелям Кути
    Отличная поездка и замечательный гид Эле! Было весело, и он всё объяснял очень понятно и интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Подземный мир Вьетконга: экскурсия по туннелям Кути;
  2. Туннели Кути и дельта Меконга: история, природа и кокосовая деревня;
  3. Туннели Кути: путешествие в сердце партизанского Вьетнама;
  4. Три символа юга Вьетнама: Кути, Каодай и гора Баден.
Какие места ещё посмотреть в Хошимине
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Оперный театр;
  3. Тоннели Ку Чи;
  4. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в январе 2026
Сейчас в Хошимине в категории "На автобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 13 до 87.20 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год на автобусе, 13 ⭐ отзывов, цены от $13. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март