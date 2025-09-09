-
9%
Групповая
до 25 чел.
Подземный мир Вьетконга: экскурсия по туннелям Кути
Начало: Трансфер из отеля
$13.70
$15 за человека
-
20%
Групповая
до 25 чел.
Туннели Кути и дельта Меконга: история, природа и кокосовая деревня
Начало: Трансфер из отеля
$34.40
$43 за человека
-
10%
Мини-группа
до 9 чел.
Туннели Кути: путешествие в сердце партизанского Вьетнама
Начало: Встреча в отелях, расположенных в центре (районы 1...
$46.80
$52 за человека
-
20%
Групповая
до 25 чел.
Три символа юга Вьетнама: Кути, Каодай и гора Баден
Начало: 102 стр. Конг Куин, округ Фам Нгу Лао, 1-й округ, ...
$87.20
$109 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина9 сентября 2025Экскурсия была очень хорошей, а гид Бел просто потрясающий — он сделал этот день по‑настоящему замечательным
- ССтепан16 июля 2025Джеймс — просто легенда! Отлично говорит по‑английски, знает множество интересных фактов о войне и при этом умеет шутить — благодаря ему день прошёл весело и легко
- ММакар19 июня 2025Спасибо, Саймон, ты отлично справился! Нам очень понравилось узнавать больше о Вьетнаме — ты всё рассказал просто замечательно. С удовольствием порекомендую твою экскурсию всем, кто хочет увидеть туннели. Отличная работа и ещё раз спасибо!
- ТТаисия24 апреля 2025Локи — потрясающий гид, экскурсия с ним была отличной, однозначно рекомендую!
- ЛЛилия4 апреля 2025Мне очень понравилось узнавать историю Вьетнама! Наш гид Дайан рассказывала так увлекательно, что невозможно было отвлечься. А спуск в туннели стал по‑настоящему уникальным опытом!
- ввладимир24 января 2025Поездка получилась невероятной: наш гид Бланко был не только очень весёлым, но и отлично всё объяснял, с большим уважением относясь
- ММария15 января 2025Отличная поездка и замечательный гид Эле! Было весело, и он всё объяснял очень понятно и интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «На автобусе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Хошимине
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в январе 2026
Сейчас в Хошимине в категории "На автобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 13 до 87.20 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год на автобусе, 13 ⭐ отзывов, цены от $13. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март