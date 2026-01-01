Найдено 8 экскурсий в категории « Тоннели Ку Чи » в Хошимине на русском языке, цены от $13, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2026 год по теме «Тоннели Ку Чи», 20 ⭐ отзывов, цены от $13. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март