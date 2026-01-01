-
9%
Групповая
до 25 чел.
Подземный мир Вьетконга: экскурсия по туннелям Кути
Начало: Трансфер из отеля
$13.70
$15 за человека
-
20%
Групповая
до 25 чел.
Туннели Кути и дельта Меконга: история, природа и кокосовая деревня
Начало: Трансфер из отеля
$34.40
$43 за человека
-
10%
Мини-группа
до 9 чел.
Туннели Кути: путешествие в сердце партизанского Вьетнама
Начало: Встреча в отелях, расположенных в центре (районы 1...
$46.80
$52 за человека
Водная прогулка
Туннели Кути и путешествие на скоростном катере по реке Сайгон
Начало: Трансфер из отеля
$92 за человека
-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
Туннели Кути и дельта Меконга - VIP-путешествие на лимузине из Хошимина
Начало: Трансфер из отеля в районах 1, 3 и 4
$59.40
$66 за человека
-
20%
Групповая
до 25 чел.
Три символа юга Вьетнама: Кути, Каодай и гора Баден
Начало: 102 стр. Конг Куин, округ Фам Нгу Лао, 1-й округ, ...
$87.20
$109 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия в тоннели Кучи
Начало: Ваш отель
Расписание: в любой день по договоренности
16 янв в 09:00
17 янв в 09:00
$250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Экскурсия в Тэйнинь и тоннели Кучи
Начало: По договоренности с клиентом
Расписание: по договоренности
16 янв в 09:00
17 янв в 09:00
$250 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Тоннели Ку Чи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8:
- Подземный мир Вьетконга: экскурсия по туннелям Кути;
- Туннели Кути и дельта Меконга: история, природа и кокосовая деревня;
- Туннели Кути: путешествие в сердце партизанского Вьетнама;
- Туннели Кути и путешествие на скоростном катере по реке Сайгон;
- Туннели Кути и дельта Меконга - VIP-путешествие на лимузине из Хошимина.
Какие места ещё посмотреть в Хошимине
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в январе 2026
Сейчас в Хошимине в категории "Тоннели Ку Чи" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 13 до 250 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2026 год по теме «Тоннели Ку Чи», 20 ⭐ отзывов, цены от $13. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март