Тоннели Ку Чи – экскурсии в Хошимине

Найдено 8 экскурсий в категории «Тоннели Ку Чи» в Хошимине на русском языке, цены от $13, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Подземный мир Вьетконга: экскурсия по туннелям Кути
На автобусе
7 часов
-
9%
4 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Подземный мир Вьетконга: экскурсия по туннелям Кути
Начало: Трансфер из отеля
$13.70$15 за человека
Туннели Кути и дельта Меконга: история, природа и кокосовая деревня
На автобусе
11 часов
-
20%
3 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Туннели Кути и дельта Меконга: история, природа и кокосовая деревня
Начало: Трансфер из отеля
$34.40$43 за человека
Туннели Кути: путешествие в сердце партизанского Вьетнама
На автобусе
6.5 часов
-
10%
3 отзыва
Мини-группа
до 9 чел.
Туннели Кути: путешествие в сердце партизанского Вьетнама
Начало: Встреча в отелях, расположенных в центре (районы 1...
$46.80$52 за человека
Туннели Кути и путешествие на скоростном катере по реке Сайгон
На катере
6 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Туннели Кути и путешествие на скоростном катере по реке Сайгон
Начало: Трансфер из отеля
$92 за человека
Туннели Кути и дельта Меконга - VIP-путешествие на лимузине из Хошимина
На лимузине
11 часов
-
10%
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Туннели Кути и дельта Меконга - VIP-путешествие на лимузине из Хошимина
Начало: Трансфер из отеля в районах 1, 3 и 4
$59.40$66 за человека
Три символа юга Вьетнама: Кути, Каодай и гора Баден
На автобусе
12 часов
-
20%
3 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Три символа юга Вьетнама: Кути, Каодай и гора Баден
Начало: 102 стр. Конг Куин, округ Фам Нгу Лао, 1-й округ, ...
$87.20$109 за человека
Индивидуальная экскурсия в тоннели Кучи
5 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия в тоннели Кучи
Начало: Ваш отель
Расписание: в любой день по договоренности
16 янв в 09:00
17 янв в 09:00
$250 за всё до 2 чел.
Экскурсия в Тэйнинь и тоннели Кучи
7 часов
Индивидуальная
Экскурсия в Тэйнинь и тоннели Кучи
Начало: По договоренности с клиентом
Расписание: по договоренности
16 янв в 09:00
17 янв в 09:00
$250 за человека

Сколько стоит экскурсия по Хошимину в январе 2026
Сейчас в Хошимине в категории "Тоннели Ку Чи" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 13 до 250 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
