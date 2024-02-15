Партизанские туннели Кучи - отголоски Вьетнамской войны
Индивидуальная экскурсия в Хошимине

Прикоснуться к реальности, в которой жили местные партизаны в течение 20 лет

Представьте, туннели на глубине до 10 метров, в которых могли прятаться 16 тысяч вьетконговцев единовременно! При этом многие проходы всего 40 см в высоту… Мы отправимся в район, подземелья которого состоят сплошь из туннелей.

Вы вспомните трагичные страницы истории Вьетнамской войны, погуляете по джунглям, увидите любопытные объекты и попробуете полевую кухню.
Партизанские туннели Кучи - отголоски Вьетнамской войны
Партизанские туннели Кучи - отголоски Вьетнамской войны
Партизанские туннели Кучи - отголоски Вьетнамской войны
Ближайшие даты:
15
фев
16
фев
17
фев
18
фев
19
фев
20
фев
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фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Дорога 50 км. (1 час в пути) до партизанских туннелей Кучи в пригороде Хошимина.
  • Документальный фильм «Героические партизаны деревни Кучи» (15 минут).
  • Выставка партизанских ловушек.
  • Прогулка по джунглям, где вы увидите бесчисленное количество тайных входов-выходов в туннели, вентиляционные отверстия, замаскированные под маскитники, полевые окопы, подбитые американские танки, огромные воронки от американской авиабомбы B52, полевые кухни «Хоанг Кам», где вам продемонстрируют некоторые детали партизанского ремесла и быта (изготовление лепёшек из маниоковой муки).
  • Посещение полигона, где можно пострелять по мишеням из разных видов советского и американского оружия вплоть до тяжёлого пулемёта.
  • Спуск в туннели высотой 40 см.
  • Дегустация партизанской полевой кухни (чай из ананасовых листьев и маниоки).
  • Возвращение в отель.

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
  • В стоимость включено: трансфер из отеля в Хошимине, транспорт по программе, русскоговорящий гид, все входные билеты.
  • Дополнительные расходы: питание, индивидуальные траты.
  • Варианты транспорта: 4-местный автомобиль, 7-местный автомобиль, 16-местный микроавтобус.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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