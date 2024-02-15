Прикоснуться к реальности, в которой жили местные партизаны в течение 20 лет
Представьте, туннели на глубине до 10 метров, в которых могли прятаться 16 тысяч вьетконговцев единовременно! При этом многие проходы всего 40 см в высоту… Мы отправимся в район, подземелья которого состоят сплошь из туннелей.
Вы вспомните трагичные страницы истории Вьетнамской войны, погуляете по джунглям, увидите любопытные объекты и попробуете полевую кухню.
Вы вспомните трагичные страницы истории Вьетнамской войны, погуляете по джунглям, увидите любопытные объекты и попробуете полевую кухню.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Дорога 50 км. (1 час в пути) до партизанских туннелей Кучи в пригороде Хошимина.
- Документальный фильм «Героические партизаны деревни Кучи» (15 минут).
- Выставка партизанских ловушек.
- Прогулка по джунглям, где вы увидите бесчисленное количество тайных входов-выходов в туннели, вентиляционные отверстия, замаскированные под маскитники, полевые окопы, подбитые американские танки, огромные воронки от американской авиабомбы B52, полевые кухни «Хоанг Кам», где вам продемонстрируют некоторые детали партизанского ремесла и быта (изготовление лепёшек из маниоковой муки).
- Посещение полигона, где можно пострелять по мишеням из разных видов советского и американского оружия вплоть до тяжёлого пулемёта.
- Спуск в туннели высотой 40 см.
- Дегустация партизанской полевой кухни (чай из ананасовых листьев и маниоки).
- Возвращение в отель.
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
- В стоимость включено: трансфер из отеля в Хошимине, транспорт по программе, русскоговорящий гид, все входные билеты.
- Дополнительные расходы: питание, индивидуальные траты.
- Варианты транспорта: 4-местный автомобиль, 7-местный автомобиль, 16-местный микроавтобус.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Timur — ваша команда гидов в Хошимине
Провели экскурсии для 351 туриста
Русскоговорящий гид во Вьетнаме, ваш надежный проводник по самым удивительным местам этой таинственной страны. Я больше 10 лет жил и учился в России, филолог по специальности. Сейчас живу в Хошимине. Свободно и грамотно говорю по-русски. Есть лицензия туристического международного гида. Я понимаю традиции и обычаи русского народа; знаю, что во Вьетнаме привлекает туристов из России. Свяжитесь со мной перед поездкой: я помогу купить билеты во Вьетнам, забронирую гостиницу, разработаю индивидуальный тур, помогу с трансфером, встречу в аэропорту и устрою незабываемые экскурсии по Вьетнаму. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии на комфортном транспорте. Искренне надеюсь, что смогу помочь вам понять и полюбить нашу страну.
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