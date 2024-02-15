Timur — ваша команда гидов в Хошимине

Провели экскурсии для 351 туриста

Русскоговорящий гид во Вьетнаме, ваш надежный проводник по самым удивительным местам этой таинственной страны. Я больше 10 лет жил и учился в России, филолог по специальности. Сейчас живу в Хошимине. Свободно и грамотно говорю по-русски. Есть лицензия туристического международного гида. Я понимаю традиции и обычаи русского народа; знаю, что во Вьетнаме привлекает туристов из России. Свяжитесь со мной перед поездкой: я помогу купить билеты во Вьетнам, забронирую гостиницу, разработаю индивидуальный тур, помогу с трансфером, встречу в аэропорту и устрою незабываемые экскурсии по Вьетнаму. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии на комфортном транспорте. Искренне надеюсь, что смогу помочь вам понять и полюбить нашу страну.

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