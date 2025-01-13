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всем. У нас получился индивидуальный тур, т. к. мы с мужем были вдвоём. Начиная с первого общения с Леночкой, впечатления были самыми приятными. Точная, ответственная, знающая. Полная консультация и сопровождение по любому вопросу. И Вьетнам Леночка нам показала настоящий! Мы были в таких местах, куда "пакетные" туристы не добираются. Очень благодарны Леночке и желаем ей процветания. Однозначно рекомендуем Елену!!!