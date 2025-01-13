6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вьетнаму, сочетающее духовные практики и захватывающие приключения
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
30 июл в 08:00
15 авг в 08:00
$2250 за человека
Тропическое путешествие в Хошимин: от райских пляжей до джунглей
Погрузитесь в уникальный мир Вьетнама: от вкуса экзотических фруктов до знакомства с дикой природой и культурой
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
16 июл в 08:00
30 июл в 08:00
$2390 за человека
Вьетнам и Камбоджа с комфортом: мегаполисы, райские острова, джунгли, храмы
Погулять по Хошимину и Пномпеню, отдохнуть на Фукуоке и Ко-Ронге, весь день провести в Ангкор-Вате
Начало: Хошимин, точное место по договорённости, 14:00
10 ноя в 14:00
$3198 за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана13 января 2025Путешествовали по Вьетнаму с замечательной Еленой! Очень довольны!!! Тур продуман до мелочей. Экскурсии чередовались с отдыхом. Елена позаботилась абсолютно обо
- ММарина6 июля 2024Погрузиться в культуру Вьетнама, сделать это легко, нам удалось только вместе с гидом Еленой 🙌 От встречи в аэропорту, все 12
- ИИрина15 сентября 2023Замечательный, богатый на новые впечатления тур. Открыла для себя Вьетнам заново в компании отличных попутчиков. Даже Далат, где я была
- ММарина25 мая 2023Лен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большим вниманием к гостям, учтены
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Джунгли»
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