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Туры в джунгли Хошимина

Найдено 3 тура в категории «Джунгли» в Хошимине на русском языке, цены от $2250. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
На машине
12 дней
4 отзыва
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вьетнаму, сочетающее духовные практики и захватывающие приключения
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
30 июл в 08:00
15 авг в 08:00
$2250 за человека
Тропическое путешествие: Вьетнам от райских пляжей до горного курорта и джунглей
На машине
12 дней
1 отзыв
Тропическое путешествие в Хошимин: от райских пляжей до джунглей
Погрузитесь в уникальный мир Вьетнама: от вкуса экзотических фруктов до знакомства с дикой природой и культурой
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
16 июл в 08:00
30 июл в 08:00
$2390 за человека
Вьетнам и Камбоджа с комфортом: мегаполисы, райские острова, джунгли, храмы
На машине
14 дней
Вьетнам и Камбоджа с комфортом: мегаполисы, райские острова, джунгли, храмы
Погулять по Хошимину и Пномпеню, отдохнуть на Фукуоке и Ко-Ронге, весь день провести в Ангкор-Вате
Начало: Хошимин, точное место по договорённости, 14:00
10 ноя в 14:00
$3198 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    13 января 2025
    Тропическое путешествие: Вьетнам от райских пляжей до горного курорта и джунглей
    Путешествовали по Вьетнаму с замечательной Еленой! Очень довольны!!! Тур продуман до мелочей. Экскурсии чередовались с отдыхом. Елена позаботилась абсолютно обо
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    всем. У нас получился индивидуальный тур, т. к. мы с мужем были вдвоём. Начиная с первого общения с Леночкой, впечатления были самыми приятными. Точная, ответственная, знающая. Полная консультация и сопровождение по любому вопросу. И Вьетнам Леночка нам показала настоящий! Мы были в таких местах, куда "пакетные" туристы не добираются. Очень благодарны Леночке и желаем ей процветания. Однозначно рекомендуем Елену!!!

  • М
    Марина
    6 июля 2024
    6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
    Погрузиться в культуру Вьетнама, сделать это легко, нам удалось только вместе с гидом Еленой 🙌 От встречи в аэропорту, все 12
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    дней были насыщенными, атмосферными и при этом умеренно нагружены. Перемещение между регионами и городами на комфортабельных машинах, экскурсии, походы, любимые места местных жителей, море, горы, водопады! Нагрузка средняя, подойдет обычному человеку, ведущему ЗОЖ Пои этом, Елена учитывает пожелания и возможности каждого ❤️ Мы почувствовали Азию в ее самых разных проявлениях,это было безопасно, надежно и интересно! Мы рекомендуем Елену как проверенного гида, благодарим еще раз за наше путешествие! 🤝

    Погрузиться в культуру Вьетнама, сделать это легко, нам удалось только вместе с гидом Еленой 🙌Погрузиться в культуру Вьетнама, сделать это легко, нам удалось только вместе с гидом Еленой 🙌Погрузиться в культуру Вьетнама, сделать это легко, нам удалось только вместе с гидом Еленой 🙌Погрузиться в культуру Вьетнама, сделать это легко, нам удалось только вместе с гидом Еленой 🙌Погрузиться в культуру Вьетнама, сделать это легко, нам удалось только вместе с гидом Еленой 🙌
  • И
    Ирина
    15 сентября 2023
    6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
    Замечательный, богатый на новые впечатления тур. Открыла для себя Вьетнам заново в компании отличных попутчиков. Даже Далат, где я была
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    ранее, показал себя с новой стороны. Как и обещала Елена, организатор тура: перезагрузилась по полной в джунглях, горах и у моря🤗 Елена - Прекрасная) Тур хорошо организован, всё продумано до мелочей. Плюс Лена всегда предлагала новые локации, рестораны, где можно попробовать что-то необычное, сделать хорошие фото. Рекомендую👍🏻👍🏻👍🏻 Ирина

  • М
    Марина
    25 мая 2023
    6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
    Лен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большим вниманием к гостям, учтены
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    запросы и пожелания каждого. Поражена как тебе удалось так профессионально, четко без «воды» все организовать. Тебе удалось открыть страну с разных сторон, за что тебе огромное спасибо! Тур достаточно насыщенный, но не утомительный. 10 из 10. Однозначно рекомендую Буду очень рада если еще раз удастся с тобой попутешествовать

    Лен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большимЛен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большимЛен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большимЛен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большим

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Джунгли»

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Сколько стоит тур в Хошимине в июне 2025
Сейчас в Хошимине в категории "Джунгли" можно забронировать 3 тура от 2250 до 3198. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Джунгли», 5 ⭐ отзывов, цены от $2250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август