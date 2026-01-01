Гора Чёрной Девы: храмы, панорамы Тайниня и канатная дорога
Начало: Трансфер из отеля
«Подъём к храмам и легендам горы Мы поднимемся на фуникулёре к храму-пагоде, посвящённому кхмерскому божеству Ба Джен»
$237.50 за всё до 10 чел.
Двухдневная экскурсия в Хошимин с ночевкой
Начало: В отеле
«Собор Сайгонской Богоматери, Старая почта, Музей военной истории, рынок Бентхань, фабрика лаковых изделий, центр города, здание народного комитета, памятник Хошимину»
Расписание: в любой день по договоренности
20 янв в 13:00
21 янв в 09:00
$475 за человека
По Вьетнаму с юга на север: прогулки по рекам и каналам, храмы, традиции и день у моря
Совершить круиз по бухте Халонг, поучиться приготовлению вьетнамских блюд и порыбачить на крабов
Начало: Хошимин, 12:00
«Предусмотрено много пеших прогулок по храмам, природным локациям и городам, но специальная физическая подготовка не требуется»
28 мар в 12:00
$2950 за человека
Сколько стоит тур в Хошимине в январе 2026
Сейчас в Хошимине в категории "Святые места" можно забронировать 3 тура от 237 до 2950. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
