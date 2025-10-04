Тропическое путешествие в Хошимин: от райских пляжей до джунглей
Погрузитесь в уникальный мир Вьетнама: от вкуса экзотических фруктов до знакомства с дикой природой и культурой
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
4 окт в 08:00
4 ноя в 08:00
$2490 за человека
Во Вьетнам за красивой улыбкой и пляжным отдыхом
Посетить Нячанг, Далат и Хошимин и воспользоваться услугами стоматолога на свой выбор
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
19 ноя в 08:00
4 дек в 08:00
$1400 за человека
Такой разный Вьетнам: экскурсии, каньонинг и пляжный отдых
Спуститься с водопада, расслабиться в SPA и совершить треккинг по пустыне
Начало: Хошимин, аэропорт, время зависит от времени вашего...
4 янв в 08:00
2 мар в 08:00
$2830 за человека
