6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вьетнаму, сочетающее духовные практики и захватывающие приключения
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
6 мар в 08:00
18 мар в 08:00
$2590 за человека
Такой разный Вьетнам: экскурсии, каньонинг и пляжный отдых
Спуститься с водопада, расслабиться в спа и совершить треккинг по пустыне
Начало: Хошимин, аэропорт, время зависит от времени вашего...
4 янв в 08:00
$3090 за человека
Большое путешествие по югу Вьетнама: национальные парки, водные прогулки и отдых у моря
Насладиться заповедной природой и познакомиться с культурой, древней архитектурой, флорой и фауной
Начало: Аэропорт Хошимина, 15:00
7 мар в 15:00
28 мар в 15:00
186 800 ₽ за человека
