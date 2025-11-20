Живописная природа и курорты с развитой инфраструктурой, пёстрые и оживлённые города и необычные достопримечательности — всем этим славится Вьетнам. Едем погружаться в культуру, любоваться видами и пробовать самые разные виды

активностей. Вас ждут снорклинг, каньонинг и треккинг, водные прогулки и день в парке аттракционов. Отдохнуть тоже не забудем: позагораем на золотистом песке пляжей и расслабимся в спа. А ещё заглянем в гости к семье змееловов, которые угостят нас блюдами из змей!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

Для въезда во Вьетнам сроком до 15 дней жителям России виза не требуется. Желающим отдыхать во Вьетнаме более 15 дней необходимо указать это в заявке на тур для оформления специального приглашения. Пребывание от 15 дней и больше требует оформления визы.

Если вы планируете брать с собой в путешествие доллары, то обратите внимание, что с 2020 года во Вьетнаме принимают только купюры нового образца (голубого цвета)! Просим учесть это при подготовке к путешествию.

В отелях, а также в публичных местах (кафе и т. д.) есть Wi-Fi. Мобильная связь есть на протяжении всего маршрута.