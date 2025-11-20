Мои заказы

Такой разный Вьетнам: экскурсии, каньонинг и пляжный отдых

Спуститься с водопада, расслабиться в спа и совершить треккинг по пустыне
Живописная природа и курорты с развитой инфраструктурой, пёстрые и оживлённые города и необычные достопримечательности — всем этим славится Вьетнам. Едем погружаться в культуру, любоваться видами и пробовать самые разные виды
активностей. Вас ждут снорклинг, каньонинг и треккинг, водные прогулки и день в парке аттракционов. Отдохнуть тоже не забудем: позагораем на золотистом песке пляжей и расслабимся в спа. А ещё заглянем в гости к семье змееловов, которые угостят нас блюдами из змей!

Ближайшие даты:
4
янв
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Для въезда во Вьетнам сроком до 15 дней жителям России виза не требуется. Желающим отдыхать во Вьетнаме более 15 дней необходимо указать это в заявке на тур для оформления специального приглашения. Пребывание от 15 дней и больше требует оформления визы.

Если вы планируете брать с собой в путешествие доллары, то обратите внимание, что с 2020 года во Вьетнаме принимают только купюры нового образца (голубого цвета)! Просим учесть это при подготовке к путешествию.

В отелях, а также в публичных местах (кафе и т. д.) есть Wi-Fi. Мобильная связь есть на протяжении всего маршрута.

Питание. В стоимость включены завтраки, 2 обеда и 2 ужина. Остальное питание — за доплату.

Транспорт.

Возраст участников. От 12 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. В туре запланированы активные развлечения, но специальной подготовки не требуется. Важно! К каньонингу не допускаются участники с массой тела более 120 кг или высоким давлением.

Виза. Для въезда во Вьетнам сроком до 15 дней гражданам РФ виза не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт в Хошимин, отдых, прогулка по городу

На сегодня не запланировано экскурсий, чтобы вы спокойно могли долететь до Хошимина удобными рейсами. Гид встретит вас в аэропорту, откуда вы отправитесь в отель и сможете отдохнуть после перелёта. А вечером соберёмся вместе, познакомимся друг с другом и прогуляемся по ночному городу.

Прилёт в Хошимин, отдых, прогулка по городу
2 день

Подземные тоннели в пригороде Хошимина

Позавтракав, отправляемся к подземным тоннелям в посёлке Кучи, а по дороге вы послушаете рассказ о непростой истории страны. По прибытии вы сможете полазить по узким ходам, узнать о военном быте вьетнамцев и пострелять из оружия прошлого века.

Первые подземные ходы появились в пригороде Хошимина ещё в 40-х годах 20-го столетия, но стали активно разрастаться и использоваться во время Вьетнамской войны. Солдаты прятались в них от противника, иногда не выходя по несколько дней, поэтому под землёй образовался целый город со складскими помещениями, больницами и жилыми комнатами. Ещё больше проникнемся прежней атмосферой этого места, пообедав как настоящие солдаты.

Затем вернёмся в Хошимин, прогуляемся и познакомимся с основными достопримечательностями города.

Подземные тоннели в пригороде Хошимина
3 день

Переезд до Муйне, пляжный отдых

В этот день едем на популярный курорт на берегу залива Муйне, вдоль которого протянулся одноимённый посёлок. Через 4 часа пути разместимся в отеле и — скорее на пляж! Будем плавать в море и загорать на золотистом песке. Вечером насладимся свежими морепродуктами за ужином в ресторане.

Переезд до Муйне, пляжный отдых
4 день

Ручей Фей, треккинг по Белой и Красной пустыням

После завтрака ещё немного понежимся на пляже, а затем на микроавтобусе доедем до Красного каньона (ручей Фей). Прогуляемся среди причудливых белых сталагмитов и красного песка и посетим водопад.

Пообедав с видом на море, совершим треккинг по дюнам Белой пустыни, огромная территория которой больше напоминает Сахару, чем тропики Юго-Восточной Азии. Среди бескрайних песков отыщем озеро, на котором круглый год цветут лотосы.

Закат встретим на барханах Красной пустыни — поднимемся на самый верх, чтобы полюбоваться панорамой побережья и переливами вечернего солнца на золотистом песке.

Ручей Фей, треккинг по Белой и Красной пустыням
5 день

Свободный день в Муйне

Сегодня вы можете провести день по своему усмотрению. Курорт полюбили кайтсёрферы и вейксёрферы со всего мира, есть и русскоязычные школы. Можно взять уроки у инструктора и поймать волну, арендовать мотороллер и прокатиться вдоль моря или просто позагорать на пляже или расслабиться на массаже (за доплату).

Свободный день в Муйне
6 день

Переезд в Далат и прогулка

Утром едем на другой курорт — Далат, расположенный среди лесистых гор на высоте 1475 метров и славящийся уникальным климатом и живописной природой, за что его иногда сравнивают с Альпами. И, конечно, ещё за то, что построен он был французами. Окажемся на месте через 4 часа и пойдём гулять. Заглянем в кофешоп, где вы попробуете вьетнамский кофе, чай, какао и сладости (входит в стоимость). А затем побываем в знаменитом «Сумасшедшем доме» — необычном здании, напоминающем извилистые ветви дерева, под крышей которого соседствуют отель, кафе и арт-галерея.

Переезд в Далат и прогулка
7 день

Каньонинг на водопаде Датанла

Сегодня вас ждёт настоящее приключение — каньонинг на водопаде Датанла! В сопровождении профессиональных инструкторов мы пройдём по руслу реки, используя альпинистское снаряжение. Будем лазить по скалам, спускаться по каньону в потоке воды и прыгать в чашу водопада. Не волнуйтесь, всё будет максимально безопасно: мы наденем каски и спасательные жилеты, а инструкторы всему научат и подстрахуют.

После заряда яркими эмоциями пообедаем на берегу, вернёмся в отель и отметим наши подвиги бокалом далатского вина.

Важно! Каньонинг можно заменить на менее активную экскурсию, если вы сообщите о своём желании заранее.

Каньонинг на водопаде Датанла
8 день

Переезд в Нячанг, башни По Нагар, ужин в семье змееловов

В этот день переезжаем в крупный курортный город — Нячанг. Посмотрим на сохранившуюся часть средневекового храмового комплекса — четыре башни По Нагар, каждая из которых посвящена определённому божеству. Вечером отправимся на необычный ужин к семье змееловов. Для нас приготовят несколько блюд из змеиного мяса. Говорят, что по вкусу оно напоминает куриное — проверим! А ещё вьетнамцы верят, что того, кто осмелится попробовать змею, ждут долголетие и великая мудрость.

Переезд в Нячанг, башни По Нагар, ужин в семье змееловов
9 день

Исследование подводного мира заповедника Хон Мун

Утром отправимся на 6-часовую морскую прогулку в направлении острова Хон Мун, который считается лучшим местом для дайвинга. На этой заповедной территории с коралловыми рифами и разнообразным подводным миром можно увидеть скатов и морских коньков, рыбок-клоунов и даже осьминогов. Пообедаем на борту и дойдём до соседнего кораллового рифа: поныряем с масками и понаблюдаем за красочными рыбками и целыми садами кораллов.

Исследование подводного мира заповедника Хон Мун
10 день

День в парке аттракционов «Винперл»

Сегодня прокатимся по второй по длине в мире канатной дороге (после дороги Армении), соединяющей город со знаменитым парком аттракционов «Винперл». Её длина — 3320 метров, а маршрут проходит над водой. Сквозь стёкла кабин полюбуемся головокружительными видами залива Нячанг. По прибытии на целый день останемся в парке развлечений. Здесь есть и водные аттракционы, и луна-парк, и океанариум, и дельфинарий — всё уже включено в стоимость.

День в парке аттракционов «Винперл»
11 день

SPA и шоу на воде

В первой половине дня посетим SPA-центр: вы искупаетесь в минеральных источниках и грязевых ваннах, расслабитесь в джакузи. Желающие отдохнут на массаже (за доплату).

Вечером вас ждёт оригинальное красочное шоу, в котором объединились современные технологии и все грани традиционного театра теней и кукол на воде.

SPA и шоу на воде
12 день

Перелёт в Хошимин, свободное время, речная прогулка

Утром прилетим обратно в Хошимин, разместимся в отеле и отдохнём. У вас будет время, чтобы самостоятельно прогуляться и купить сувениры. А вечером прокатимся на кораблике по реке Сайгон: полюбуемся разноцветными огнями города с воды, посмотрим представление на борту и поужинаем.

Перелёт в Хошимин, свободное время, речная прогулка
13 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт к вашему рейсу.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3100
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 2 обеда и 2 ужина
  • Работа русского гида
  • Переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт г. Хошимин
  • Внутренний перелёт Нячанг - Хошимин
  • Все входные билеты в достопримечательности по маршруту
  • Каньонинг с арендой профессионального снаряжения
  • Снорклинг в Нячанге с арендой профессионального снаряжения
  • Прогулочный тур по реке Сайгон на корабле
  • Посещение шоу на воде
  • Отдых на минеральных источниках и в грязевых ваннах
  • Посещение кофейного магазина с дегустацией кофе, чая и сладостей
  • Ужин в семье змееловов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Хошимина и обратно
  • Питание вне программы - около $200 на весь период
  • Обязательная спортивная страховка
  • 1-местное размещение - $350
  • Дополнительные активности и развлечения
Место начала и завершения?
Хошимин, аэропорт, время зависит от времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — Организатор в Хошимине
Провёл экскурсии для 107 туристов
Моя команда создаёт уникальные авторские путешествия по всему миру: от Адыгеи до Австралии. Мы специализируемся на лайт-турах с большим количеством прогулок по природным достопримечательностям и проживанием в отелях. У нас собственная
команда профессиональных гидов, продуманная логистика, вкусное питание и максимально насыщенные программы. Наши главные приоритеты: качество, надёжность и счастливые улыбки путешественников. Возможно, поэтому 70% наших гостей возвращаются к нам снова. Впереди много новых маршрутов, ведь не вся карта мира ещё освоена!

