Описание тура
Организационные детали
Для въезда во Вьетнам сроком до 15 дней жителям России виза не требуется. Желающим отдыхать во Вьетнаме более 15 дней необходимо указать это в заявке на тур для оформления специального приглашения. Пребывание от 15 дней и больше требует оформления визы.
Если вы планируете брать с собой в путешествие доллары, то обратите внимание, что с 2020 года во Вьетнаме принимают только купюры нового образца (голубого цвета)! Просим учесть это при подготовке к путешествию.
В отелях, а также в публичных местах (кафе и т. д.) есть Wi-Fi. Мобильная связь есть на протяжении всего маршрута.
Питание. В стоимость включены завтраки, 2 обеда и 2 ужина. Остальное питание — за доплату.
Транспорт.
Возраст участников. От 12 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. В туре запланированы активные развлечения, но специальной подготовки не требуется. Важно! К каньонингу не допускаются участники с массой тела более 120 кг или высоким давлением.
Виза. Для въезда во Вьетнам сроком до 15 дней гражданам РФ виза не требуется.
Программа тура по дням
Прилёт в Хошимин, отдых, прогулка по городу
На сегодня не запланировано экскурсий, чтобы вы спокойно могли долететь до Хошимина удобными рейсами. Гид встретит вас в аэропорту, откуда вы отправитесь в отель и сможете отдохнуть после перелёта. А вечером соберёмся вместе, познакомимся друг с другом и прогуляемся по ночному городу.
Подземные тоннели в пригороде Хошимина
Позавтракав, отправляемся к подземным тоннелям в посёлке Кучи, а по дороге вы послушаете рассказ о непростой истории страны. По прибытии вы сможете полазить по узким ходам, узнать о военном быте вьетнамцев и пострелять из оружия прошлого века.
Первые подземные ходы появились в пригороде Хошимина ещё в 40-х годах 20-го столетия, но стали активно разрастаться и использоваться во время Вьетнамской войны. Солдаты прятались в них от противника, иногда не выходя по несколько дней, поэтому под землёй образовался целый город со складскими помещениями, больницами и жилыми комнатами. Ещё больше проникнемся прежней атмосферой этого места, пообедав как настоящие солдаты.
Затем вернёмся в Хошимин, прогуляемся и познакомимся с основными достопримечательностями города.
Переезд до Муйне, пляжный отдых
В этот день едем на популярный курорт на берегу залива Муйне, вдоль которого протянулся одноимённый посёлок. Через 4 часа пути разместимся в отеле и — скорее на пляж! Будем плавать в море и загорать на золотистом песке. Вечером насладимся свежими морепродуктами за ужином в ресторане.
Ручей Фей, треккинг по Белой и Красной пустыням
После завтрака ещё немного понежимся на пляже, а затем на микроавтобусе доедем до Красного каньона (ручей Фей). Прогуляемся среди причудливых белых сталагмитов и красного песка и посетим водопад.
Пообедав с видом на море, совершим треккинг по дюнам Белой пустыни, огромная территория которой больше напоминает Сахару, чем тропики Юго-Восточной Азии. Среди бескрайних песков отыщем озеро, на котором круглый год цветут лотосы.
Закат встретим на барханах Красной пустыни — поднимемся на самый верх, чтобы полюбоваться панорамой побережья и переливами вечернего солнца на золотистом песке.
Свободный день в Муйне
Сегодня вы можете провести день по своему усмотрению. Курорт полюбили кайтсёрферы и вейксёрферы со всего мира, есть и русскоязычные школы. Можно взять уроки у инструктора и поймать волну, арендовать мотороллер и прокатиться вдоль моря или просто позагорать на пляже или расслабиться на массаже (за доплату).
Переезд в Далат и прогулка
Утром едем на другой курорт — Далат, расположенный среди лесистых гор на высоте 1475 метров и славящийся уникальным климатом и живописной природой, за что его иногда сравнивают с Альпами. И, конечно, ещё за то, что построен он был французами. Окажемся на месте через 4 часа и пойдём гулять. Заглянем в кофешоп, где вы попробуете вьетнамский кофе, чай, какао и сладости (входит в стоимость). А затем побываем в знаменитом «Сумасшедшем доме» — необычном здании, напоминающем извилистые ветви дерева, под крышей которого соседствуют отель, кафе и арт-галерея.
Каньонинг на водопаде Датанла
Сегодня вас ждёт настоящее приключение — каньонинг на водопаде Датанла! В сопровождении профессиональных инструкторов мы пройдём по руслу реки, используя альпинистское снаряжение. Будем лазить по скалам, спускаться по каньону в потоке воды и прыгать в чашу водопада. Не волнуйтесь, всё будет максимально безопасно: мы наденем каски и спасательные жилеты, а инструкторы всему научат и подстрахуют.
После заряда яркими эмоциями пообедаем на берегу, вернёмся в отель и отметим наши подвиги бокалом далатского вина.
Важно! Каньонинг можно заменить на менее активную экскурсию, если вы сообщите о своём желании заранее.
Переезд в Нячанг, башни По Нагар, ужин в семье змееловов
В этот день переезжаем в крупный курортный город — Нячанг. Посмотрим на сохранившуюся часть средневекового храмового комплекса — четыре башни По Нагар, каждая из которых посвящена определённому божеству. Вечером отправимся на необычный ужин к семье змееловов. Для нас приготовят несколько блюд из змеиного мяса. Говорят, что по вкусу оно напоминает куриное — проверим! А ещё вьетнамцы верят, что того, кто осмелится попробовать змею, ждут долголетие и великая мудрость.
Исследование подводного мира заповедника Хон Мун
Утром отправимся на 6-часовую морскую прогулку в направлении острова Хон Мун, который считается лучшим местом для дайвинга. На этой заповедной территории с коралловыми рифами и разнообразным подводным миром можно увидеть скатов и морских коньков, рыбок-клоунов и даже осьминогов. Пообедаем на борту и дойдём до соседнего кораллового рифа: поныряем с масками и понаблюдаем за красочными рыбками и целыми садами кораллов.
День в парке аттракционов «Винперл»
Сегодня прокатимся по второй по длине в мире канатной дороге (после дороги Армении), соединяющей город со знаменитым парком аттракционов «Винперл». Её длина — 3320 метров, а маршрут проходит над водой. Сквозь стёкла кабин полюбуемся головокружительными видами залива Нячанг. По прибытии на целый день останемся в парке развлечений. Здесь есть и водные аттракционы, и луна-парк, и океанариум, и дельфинарий — всё уже включено в стоимость.
SPA и шоу на воде
В первой половине дня посетим SPA-центр: вы искупаетесь в минеральных источниках и грязевых ваннах, расслабитесь в джакузи. Желающие отдохнут на массаже (за доплату).
Вечером вас ждёт оригинальное красочное шоу, в котором объединились современные технологии и все грани традиционного театра теней и кукол на воде.
Перелёт в Хошимин, свободное время, речная прогулка
Утром прилетим обратно в Хошимин, разместимся в отеле и отдохнём. У вас будет время, чтобы самостоятельно прогуляться и купить сувениры. А вечером прокатимся на кораблике по реке Сайгон: полюбуемся разноцветными огнями города с воды, посмотрим представление на борту и поужинаем.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт к вашему рейсу.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3100
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 2 обеда и 2 ужина
- Работа русского гида
- Переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт г. Хошимин
- Внутренний перелёт Нячанг - Хошимин
- Все входные билеты в достопримечательности по маршруту
- Каньонинг с арендой профессионального снаряжения
- Снорклинг в Нячанге с арендой профессионального снаряжения
- Прогулочный тур по реке Сайгон на корабле
- Посещение шоу на воде
- Отдых на минеральных источниках и в грязевых ваннах
- Посещение кофейного магазина с дегустацией кофе, чая и сладостей
- Ужин в семье змееловов
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Хошимина и обратно
- Питание вне программы - около $200 на весь период
- Обязательная спортивная страховка
- 1-местное размещение - $350
- Дополнительные активности и развлечения