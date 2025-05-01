Гастротур во Вьетнаме: кулинария, экстрим и пляжный отдых
Путешествие для гурманов и искателей приключений: от кулинарных мастер-классов до экстрима на зиплайне
Начало: Аэропорт Хошимина, по договорённости
1 мая в 08:00
27 мая в 08:00
$1990 за человека
Вьетнам и Малайзия: индивидуальный тур с пляжным отдыхом и круизом (авиабилеты включены)
Увидеть значимые места 2 стран, порыбачить с борта в бухте Халонг и попробовать местные блюда
Начало: Хошимин, аэропорт, время по договорённости
15 апр в 10:00
15 мая в 10:00
$2940 за человека
Гранд-тур по Вьетнаму и Малайзии только для вашей компании (авиабилеты включены)
За одно путешествие увидеть лучшее в 2 странах, исследовать бухту на корабле и отдохнуть на пляже
Начало: Хошимин, аэропорт, время по договорённости
15 апр в 10:00
15 мая в 10:00
$3410 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Бухта Халонг»
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