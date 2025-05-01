Бухта Халонг – туры в Хошимине

Найдено 3 тура в категории «Бухта Халонг» в Хошимине на русском языке, цены от $1990. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Гастротур во Вьетнаме: мастер-классы, дегустация и местный рынок с шеф-поваром
На машине
11 дней
Гастротур во Вьетнаме: кулинария, экстрим и пляжный отдых
Путешествие для гурманов и искателей приключений: от кулинарных мастер-классов до экстрима на зиплайне
Начало: Аэропорт Хошимина, по договорённости
1 мая в 08:00
27 мая в 08:00
$1990 за человека
Вьетнам и Малайзия: индивидуальный тур с пляжным отдыхом и круизом (авиабилеты включены)
На машине
12 дней
Вьетнам и Малайзия: индивидуальный тур с пляжным отдыхом и круизом (авиабилеты включены)
Увидеть значимые места 2 стран, порыбачить с борта в бухте Халонг и попробовать местные блюда
Начало: Хошимин, аэропорт, время по договорённости
15 апр в 10:00
15 мая в 10:00
$2940 за человека
Гранд-тур по Вьетнаму и Малайзии только для вашей компании (авиабилеты включены)
На машине
16 дней
Гранд-тур по Вьетнаму и Малайзии только для вашей компании (авиабилеты включены)
За одно путешествие увидеть лучшее в 2 странах, исследовать бухту на корабле и отдохнуть на пляже
Начало: Хошимин, аэропорт, время по договорённости
15 апр в 10:00
15 мая в 10:00
$3410 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Бухта Халонг»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Гастротур во Вьетнаме: мастер-классы, дегустация и местный рынок с шеф-поваром
  2. Вьетнам и Малайзия: индивидуальный тур с пляжным отдыхом и круизом (авиабилеты включены)
  3. Гранд-тур по Вьетнаму и Малайзии только для вашей компании (авиабилеты включены)
Сколько стоит тур в Хошимине в апреле 2025
Сейчас в Хошимине в категории "Бухта Халонг" можно забронировать 3 тура от 1990 до 3410.
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