Большое путешествие по югу Вьетнама: национальные парки, водные прогулки и отдых у моря

Насладиться заповедной природой и познакомиться с культурой, древней архитектурой, флорой и фауной
Это путешествие проведёт вас от таинственных джунглей национального парка «Каттьен», где обитают около 350 видов птиц, к мистическому озеру Баусау, куда мы доберёмся по заросшим тропам и отправимся на лодочную
прогулку с егерем, во время которой сможем увидеть сиамских крокодилов. Затем окажемся в дельте Меконга, прокатимся по каналам и посмотрим на плавучие рынки.

Полюбуемся инопланетными пейзажами Белых дюн Муйне, отдохнём на морском побережье, заглянем в рыбацкие деревни, на кофейные плантации и кокосовую ферму. На вершине горы Бидуп встретим золотой рассвет и восхитимся слоями облаков под ногами.

Совершим треккинг по нацпарку «Йокдон», осмотрим древние башни и пагоды и расслабимся в источниках Нячанга — тепло воды смоет усталость после дороги. Это тур, который возвращает чувство жизни — яркой, настоящей и бесконечно удивительной.

Описание тура

Организационные детали

Тур является пилотным: маршрут предварительно разведан, отдельные элементы могут быть заменены аналогичными без изменения концепции.
Для въезда требуется загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев.
Возможны проверки обратного билета и брони жилья.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт в Хошимин, переезд в нацпарк «Каттьен», размещение в эколоджах

По прилёте в Хошимин вас встретит влажный воздух и бесконечное городское движение. Мы познакомимся за чашечкой вьетнамского кофе в уютном кафе, а затем отправимся к национальному парку «Каттьен» (в пути — около 4 часов). Это биосферный заповедник, занимающий территорию сразу 3 провинций и известный как настоящий «птичий рай»: здесь обитают около 350 видов пернатых — почти половина всей орнитофауны Вьетнама. По дороге будем наблюдать рисовые поля, фруктовые хозяйства и густые непролазные джунгли.

По прибытии разместимся в эколоджах, затерянных в лесной тиши. Деревянные домики, шорох листвы, вечерние трели цикад и уханье сов создадут ощущение, что джунгли сами пригласили нас на ночлег. По желанию сможем пройти к смотровой площадке или отправиться на ночное сафари с подсветкой, чтобы понаблюдать за жизнью животных под звёздным небом.

2 день

Трек к озеру Баусау (Крокодилье)

Сегодня уже на рассвете джип доставит нас к началу тропы, и мы отправимся в треккинг длиной около 5 километров через древний лес с гигантскими тунговыми деревьями, тяжёлыми лианами и густыми зарослями. Здесь полностью исчезает связь, до ближайшего населённого пункта около 20 километров, и именно в этой оторванности скрывается истинная прелесть места: будто внешний мир выключается, остаются только вы, тишина и дыхание тропиков.

Достигнув озера Баусау, мы пересядем в лодки вместе с егерем. Он проведёт нас по маршруту, расскажет о местных животных, покажет, где можно увидеть сиамских крокодилов, и поможет сделать уникальные кадры.

После водной прогулки нас ждёт пикник на природе, затем — путь обратно и отдых в эколодже под вечерние звуки джунглей.

3 день

Дельта Меконга, кокосовая ферма, лодочная прогулка

После завтрака поедем к дельте Меконга. Эта река протянулась почти на 4500 километров, проходит через 6 стран и, достигая Вьетнама, распадается на множество рукавов — именно поэтому местные называют её «рекой девяти драконов».

По дороге остановимся у кокосовой фермы и рынка, где попробуем свежие фрукты и сладкий тростник. Затем отправимся на лодочную прогулку по каналам Кайбе: увидим пальмы и небольшие плавучие рынки и узнаем о местном укладе жизни. К вечеру разместимся в бунгало прямо у воды. Ночь пройдёт под шелест пальм, стрекот цикад и мерцающий свет светлячков — волшебство под звёздным небом.

4 день

Плавучий рынок Кайранг, переезд к морю

Утром отправимся на лодке к яркому зрелищу дельты — плавучему рынку Кайранг. Здесь на сотнях лодок кипит жизнь: торгуют фруктами, специями, цветами, свежими блюдами. Вместо ценников — длинные шесты, на которых закреплён образец товара. Здесь можно купить ананас, отрезанный прямо на воде, попробовать горячую лапшу фо и понаблюдать за невероятным ритмом речной торговли, неизменным уже века.

После позднего завтрака едем в Муйне. Пейзажи станут меняться буквально на глазах: зелёные каналы уступят место сухим дюнам и прибрежным просторам Южно-Китайского моря.

К вечеру разместимся в отеле или бунгало на побережье. Оставшееся время посвятим отдыху: прогуляемся босиком по песку, подышим солёным воздухом и полюбуемся закатом у воды.

5 день

День отдыха: Белые дюны Муйне, рыбацкая деревня

Начнём день с неспешного завтрака у моря: нас ждут свежие фрукты, кофе с кокосом и тёплый ветер. После обеда отправимся к Белым дюнам Муйне — фантастическим песчаным холмам, напоминающим инопланетный ландшафт. По желанию можно прокатиться на квадроциклах или подняться на вершину бархана, чтобы встретить закат в полной тишине.

На обратном пути заглянем в рыбацкую деревню: круглые лодки-корзины, сушащиеся сети и силуэты рыбаков погружают в атмосферу традиционного Вьетнама. Вечер каждый проведёт по настроению: на массаже, пляже или дегустации морепродуктов за ужином.

6 день

Далат, национальный парк «Бидуп Нуи Ба», прогулка-разведка

После завтрака отправимся в путь к Далату и национальному парку «Бидуп Нуи Ба». Дорога займёт около 5 часов, но она пройдёт незаметно: пейзажи будут меняться от кокосовых плантаций до горных серпантинов и хвойных лесов.

Пообедаем в семейном кафе с видами на долину, затем разместимся в эколодже или горной гостинице среди сосен. Воздух здесь свежий и прохладный, словно хрустальный.

Отдохнув, совершим лёгкую прогулку-разведку по обзорной тропе: увидим горные растения, папоротники и орхидеи. Вечером — ужин и подготовка к завтрашнему полноценному треккингу.

7 день

Восхождение на гору Бидуп, переезд в город Буонметхуот

На рассвете начнём подъём к вершине Бидуп — одному из 2 самых высоких пиков плато Лангбианг (2287 метров). С первыми лучами солнца тропа оживёт и подарит лёгкий туман, золотой свет и аромат хвои.

С вершины нам откроются виды, от которых дух захватывает: слои облаков под ногами, Далат в тумане, чайные плантации и далёкие озёра. Это момент, когда понимаешь, что выше — только небо.

После спуска переедем в кофейную столицу Вьетнама — Буонметхуот. Посетим плантацию, узнаем о местных сортах и попробуем настоящий вьетнамский кофе.

8 день

Национальный парк «Йокдон», ночь в экоглэмпинге

В этот день отправимся в национальный парк «Йокдон» — крупнейший сухой лес Вьетнама, единственное место, где сохранились редкие диптерокарповые леса. Во время неспешного трека мы будем идти под шуршащие листья и слушать пение тропических птиц. По пути посетим этническую деревню народов муонг или эде — коренных жителей Центрального плато. Их дома вытянуты вдоль улицы, крыши похожи на лодки, по традиции многие семьи веками содержали и приручали слонов. Узнаем об их быте, ремёслах, земледелии и ритуальном изготовлении рисового вина.

К вечеру прибудем в экоглэмпинг — простое, но невероятно душевное место с видом на тропический закат.

9 день

Треккинг по нацпарку

После плотного завтрака встретимся с местным проводником — экспертом по дикой природе, который знает здесь каждый ручей, — и начнём большой трек по нетронутым сухим лесам. Мы будем идти через редкую лесную зону, напоминающую африканскую саванну, где много света, ветви свисают над головой, а под ногами — ковёр из сухих листьев. Гид объяснит, почему эта экосистема так важна для региона.

На пути нас ждут переправы через ручьи, маленькие водопады и наблюдение за птицами. Если повезёт, увидим редких фазанов, калао, цапель. На влажной земле будем учиться распознавать следы животных: отпечатки лап, следы хобота и тропы, по которым ходят дикие азиатские слоны, которых пытаются вернуть к свободной жизни вдали от человека.

Днём устроим пикник, отдохнём в тени и помочим ноги в прохладном ручье. Обратный путь пройдёт по другой тропе — возможно, удастся заметить больше лесных жителей.

10 день

Нячанг: храмы чамов и горячие источники

Позавтракав, поедем к морскому побережью — в солнечный Нячанг. 4-часовой переезд подарит смену пейзажей: увидим холмы, пальмы, поля, дюны и море. После заселения отправимся на прогулку по знаковым местам.

Первыми посетим башни По Нагар, построенные народом чам начиная с 7 века. Эти святилища, посвящённые богине Яна По Нагар, до сих пор действуют, внутри пахнет благовониями, а сами башни хранят в себе необыкновенную атмосферу древности.

Затем осмотрим пагоду Лонгшон, где возвышается огромный белоснежный Будда, сидящий на цветке лотоса. Поднявшись по 150 ступеням, полюбуемся потрясающим видом на бухту и город.

Завершим день горячими источниками Тхапба или Ай-Резорт: минеральные бассейны и купели с горячим илом подарят полное восстановление после трeков и долгих дорог. Вечером — ужин у моря и отдых.

11 день

Завершение тура, отъезд

Проснёмся под шум волн и крики чаек. Можно будет выпить кофе у кромки воды, купить последние сувениры, прогуляться по пляжу. Мы вспомним, как проходили джунгли, стояли над облаками на рассвете, дышали ветром Меконга и изучали следы слонов в «Йокдоне».

Трансфер в аэропорт займёт около 40 минут. Отсюда легко улететь как в Хошимин, так и в Ханой, мы поможем подобрать удобный вариант. Если захочется продлить отдых, можно остаться в Нячанге ещё на несколько дней.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет186 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, вода в дороге
  • Новогодний ужин в туре с 29 декабря по 8 января
  • Все междугородние переезды по программе
  • Сопровождение гидом-координатором
  • Экскурсии и входные билеты:
  • Трек и лодочная прогулка по озеру
  • Лодочные экскурсии в дельте Меконга
  • Экскурсия к Белым дюнам Муйне
  • Вход в нацпарки
  • Трек с егерем по нацпарку
  • Башни По Нагар, пагода Лонгшон, горячие источники Нячанга
  • Организационные расходы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Хошимин и обратно из Нячанга
  • Обеды и ужины
  • Страховка
  • Дополнительные активности (квадроциклы, ночное сафари, массаж, спа)
  • Доплата за 1-местное размещение - $250
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Хошимина, 15:00
Завершение: Нячанг, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Хошимине
Занимаюсь коммерческим туризмом с 2018 года. Занимаюсь пешим и водным туризмом, а также экскурсионными маршрутами повышенной комфортности и маршрутами с автосопровождением. Являюсь действующим инструктором по фитнесу (преподаю более 12 лет). Горжусь
тем, что побывала на вершине Эльбруса и прошла гребной марафон в 70 км. Люблю природу, тихие, не очень туристические места. Моё желание — сделать так, чтоб наше приключение стало запоминающимся событием, и хотелось отправиться в дорогу снова и снова, потому что в пути человек не стареет! Я создала свои авторские маршруты и пригласила в команду опытных гидов-проводников, и теперь мы вместе организовываем путешествия в разных уголках мира. В команде 14 действующих гидов и инструкторов по экскурсионному и пешему туризму и команда организаторов. Формат: треккинги, историко-культурные путешествия, маршруты с автосопровождением, комбинированные маршруты. Регионы: Турция, Грузия, Узбекистан, Марокко, Вьетнам, Кольский полуостров, Карелия!

