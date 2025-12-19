По прилёте в Хошимин вас встретит влажный воздух и бесконечное городское движение. Мы познакомимся за чашечкой вьетнамского кофе в уютном кафе, а затем отправимся к национальному парку «Каттьен» (в пути — около 4 часов). Это биосферный заповедник, занимающий территорию сразу 3 провинций и известный как настоящий «птичий рай»: здесь обитают около 350 видов пернатых — почти половина всей орнитофауны Вьетнама. По дороге будем наблюдать рисовые поля, фруктовые хозяйства и густые непролазные джунгли.

По прибытии разместимся в эколоджах, затерянных в лесной тиши. Деревянные домики, шорох листвы, вечерние трели цикад и уханье сов создадут ощущение, что джунгли сами пригласили нас на ночлег. По желанию сможем пройти к смотровой площадке или отправиться на ночное сафари с подсветкой, чтобы понаблюдать за жизнью животных под звёздным небом.