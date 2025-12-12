Во Вьетнам за красивой улыбкой и пляжным отдыхом (в мини-группе)
Посетить Нячанг, Далат и Хошимин и воспользоваться услугами стоматолога на свой выбор
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
13 янв в 08:00
29 янв в 08:00
$1400 за человека
Большое путешествие по югу Вьетнама: национальные парки, водные прогулки и отдых у моря
Насладиться заповедной природой и познакомиться с культурой, древней архитектурой, флорой и фауной
Начало: Аэропорт г. Хошимин, 15:00
29 дек в 15:00
7 мар в 15:00
186 800 ₽ за человека
Новогодний ретрит-девичник с психологом в Муйне: тропики, практики и женская поддержка
Отдохнуть в отеле 5*, погадать на Рождество, пройти трансформационную игру, арт - и маскотерапию
Начало: Аэропорт Хошимина, по времени вашего рейса
30 дек в 12:00
199 700 ₽ за человека
Сейчас в Хошимине в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 1400 до 199 700. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
