Во Вьетнам за красивой улыбкой и пляжным отдыхом (в мини-группе)
Посетить Нячанг, Далат и Хошимин и воспользоваться услугами стоматолога на свой выбор
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
24 фев в 08:00
$1400 за человека
Такой разный Вьетнам: экскурсии, каньонинг и пляжный отдых
Спуститься с водопада, расслабиться в спа и совершить треккинг по пустыне
Начало: Хошимин, аэропорт, время зависит от времени вашего...
4 янв в 08:00
$3090 за человека
Большое путешествие по югу Вьетнама: национальные парки, водная прогулка и отдых у моря
Насладиться заповедной природой и познакомиться с культурой, древней архитектурой, флорой и фауной
Начало: Аэропорт Хошимина, 15:00
7 мар в 15:00
28 мар в 15:00
186 800 ₽ за человека
