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Авторский тур
12 дней
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вьетнаму, сочетающее духовные практики и захватывающие приключения
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
«После завтрака в отеле обзорная экскурсию по Хошимину, названному в честь вождя революции, первого вьетнамского президента»
15 июня в 08:00
28 июня в 08:00
2090$1 881 за человека
Авторский тур
11 дней
Гастротур во Вьетнаме: кулинария, экстрим и пляжный отдых
Путешествие для гурманов и искателей приключений: от кулинарных мастер-классов до экстрима на зиплайне
Начало: Аэропорт Хошимина, по договорённости
«После завтрака в отеле обзорная экскурсию по Хошимину, названному в честь вождя революции, первого вьетнамского президента»
28 июня в 08:00
28 июля в 08:00
$1 890 за человека
Авторский тур
10 дней
Экзотика Вьетнама и пляжный отдых: 4 города, природные оазисы и море
Оказаться в «Руках Бога», запустить плавучий фонарик в местной Венеции и прокатиться в лодке-корзине
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
«Ближе к вечеру отправимся на обзорную экскурсию на двухэтажном автобусе по центру»
4 июля в 08:00
9 авг в 08:00
$1 790 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина15 сентября 2023Замечательный, богатый на новые впечатления тур. Открыла для себя Вьетнам заново в компании отличных попутчиков. Даже Далат, где я была
- ММарина25 мая 2023Лен, хотела поблагодарить тебя за этот отпуск: великолепная организация, прекрасная программа. Настолько все продумано с большим вниманием к гостям, учтены
- ЕЕлена23 мая 2023Елена, я очень рада оставить вам отзыв о нашем путешествии в теперь уже мой любимый Вьетнам! 🇻🇳❤️ Это было большое яркое
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Обзорные»
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