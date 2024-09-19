11 дней
Гастротур во Вьетнаме: кулинария, экстрим и пляжный отдых
Путешествие для гурманов и искателей приключений: от кулинарных мастер-классов до экстрима на зиплайне
Начало: Аэропорт Хошимина, по договорённости
19 сен в 08:00
26 сен в 08:00
$1 890 за человека
12 дней
Тропическое путешествие в Хошимин: от райских пляжей до джунглей
Погрузитесь в уникальный мир Вьетнама: от вкуса экзотических фруктов до знакомства с дикой природой и культурой
Начало: Хошимин, аэропорт, по договорённости
26 сен в 08:00
10 окт в 08:00
$2 390 за человека
13 дней
Релакс на Фукуоке: духовные практики и путешествие по острову
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и гармонии на Фукуоке, начиная день с дыхательных упражнений и завершая его у костра
Начало: Хошимин, 12:00, точное место встречи - по договорё...
3 фев в 10:00
155 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Мастер-классы»
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