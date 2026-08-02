Фотопрогулка
до 4 чел.
Хойан в лучшем свете: персональная фотосессия
Поймаю ваши лучшие моменты в золотой час - в атмосферной локации на ваш выбор
Завтра в 08:00
3 авг в 08:00
от $100 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотосессия в летящем платье на пляже Хойана
Сделать кадры у моря в эффектном образе - среди волн, скал, ветра и закатного света
Завтра в 08:00
3 авг в 08:00
от $150 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотосессия среди рисовых полей Хойана
Создать живые кадры - в летящем платье и с южным настроением
Завтра в 08:00
3 авг в 08:00
от $150 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хойану в категории «Пешеходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хойане
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Хойану в августе 2026
Сейчас в Хойане в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 150. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Хойане (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Пешеходные», 1 ⭐ отзыв, цены от $100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь