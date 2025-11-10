Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Путешествие по дюнам Муйне - это шанс увидеть уникальные природные ландшафты. Тур начинается с посещения белых дюн, где можно наблюдать восход солнца. Далее маршрут ведет к красным дюнам, которые особенно красивы на закате. Посещение рыбацкой деревни и прогулка по ручью Фейри добавят культурных и природных впечатлений. Это приключение идеально подходит для любителей природы и активного отдыха