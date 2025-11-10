Путешествие по дюнам Муйне - это шанс увидеть уникальные природные ландшафты. Тур начинается с посещения белых дюн, где можно наблюдать восход солнца. Далее маршрут ведет к красным дюнам, которые особенно красивы на закате. Посещение рыбацкой деревни и прогулка по ручью Фейри добавят культурных и природных впечатлений. Это приключение идеально подходит для любителей природы и активного отдыха
5 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Захватывающий джип-тур
- 🌅 Восход и закат в дюнах
- 🎣 Посещение рыбацкой деревни
- 🏞 Прогулка по ручью Фейри
- 📸 Уникальные фотомоменты
Что можно увидеть
- Белые дюны
- Красные дюны
- Рыбацкая деревня
- Ручей Фейри
Описание экскурсииОт заката до рассвета Мы привезем вас к белым дюнам, чтобы понаблюдать за потрясающими пейзажами на восходе солнца, если вы выбрали начало тура на рассвете. По желанию вы можете прокатиться по ним на квадроцикле или отправиться на расслабляющую прогулку. Примерно через час вы отправитесь к красным дюнам — они особенно красивы в лучах заката. Отсюда открываются невероятные виды на пляж и рыбацкую деревню — она станет нашей следующей остановкой. Понаблюдайте за местными рыбаками и посетите рыбный рынок, а после направляйтесь к волшебному ручью. Пройдите босиком вдоль ручья, любуясь деревьями и песчаником, прежде чем вернуться в отель. Важная информация:
- Тур не рекомендован для людей старше 95 лет.
- Запрещено брать с собой домашних животных.
Ежедневно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Англоговорящий гид
- Трансфер из отеля и обратно
- Транспорт (частный джип)
- Входные билеты
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Прогулка на квадроцикле с водителем - 300 000-350 000 донгов с человека
- Доска для скольжения по красной дюне - 50 000 донгов с человека
- Услуги гида
- Праздничная надбавка - 460 000 донгов (в течение 7-дневного Лунного Нового года) с человека
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в районах Mui Ne и Ham Tien
Завершение: Ваш отель в района Mui Ne и Ham Tien
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
