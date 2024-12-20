4.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Тур на джипах по дюнам
Погрузитесь в атмосферу Муйне на джипах, исследуя белые и красные дюны, рыбацкую деревню и живописный ручей
Начало: Вестибюль вашего отеля
«Что вас ожидает: Мы заберем вас из отеля на джипе и отправимся к белым дюнам, чтобы увидеть потрясающие пейзажи в красках солнца»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:30
21 дек в 04:30
$24.15 за человека
14 часов
Групповая
до 15 чел.
Однодневная поездка в Муйне
Путешествие из Хошимина в Муйне на джипе - это уникальная возможность увидеть дюны, ручей Фей и рыбацкую деревню. Откройте для себя Вьетнам
Начало: Nam Hai Bus Office, район 1, Хошимин
«После обеда на частном джипе в Муйне вы отправитесь по дальнейшему маршруту»
Расписание: Ежедневно
21 дек в 07:50
22 дек в 07:50
$51.19 за человека
4 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповой тур в Муйне: дюны на джипе
Прикоснитесь к природе, отправившись на джипе к дюнам Муйне. Восход или закат солнца, рыбацкая деревня и ручей Фей - всё это в одном туре
Начало: Ваш отель
«К завораживающим дюнам Отправьтесь в захватывающий тур на джипах к дюнам Муйне, чтобы понаблюдать за восходом или закатом солнца»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:30
21 дек в 04:30
$7.58 за человека
5 часов
Групповая
до 15 чел.
Джип-тур по песчаным дюнам
Откройте для себя красоту дюн Муйне с англоговорящим гидом. Уникальные виды на рассвете и закате, рыбацкая деревня и ручей Фейри ждут вас
Начало: Ваш отель в районах Mui Ne и Ham Tien
Расписание: Ежедневно
Завтра в 12:45
21 дек в 04:30
$20.07 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Муйне в категории «Джиппинг»
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