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Тур на джипах по дюнам на рассвете или закате

Погрузитесь в атмосферу Муйне на джипах, исследуя белые и красные дюны, рыбацкую деревню и живописный ручей
Тур на джипах по дюнам в Муйне предлагает уникальную возможность насладиться природными красотами Вьетнама.

Начните день с потрясающих видов на белые и красные дюны, которые особенно впечатляют на рассвете или закате.

Погрузитесь
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в атмосферу рыбацкой деревни, наблюдая за трудом местных жителей и изучая разнообразие морепродуктов на рынке.

Завершите экскурсию расслабляющей прогулкой вдоль ручья, окруженного живописными деревьями и песчаником. Это идеальный способ провести день, наполненный приключениями и открытиями

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Потрясающие виды на рассвете и закате
  • 🚙 Увлекательная поездка на джипах
  • 🎣 Посещение аутентичной рыбацкой деревни
  • 🛍️ Исследование местного рынка
  • 🌳 Прогулка вдоль живописного ручья
Тур на джипах по дюнам на рассвете или закате
Тур на джипах по дюнам на рассвете или закате
Тур на джипах по дюнам на рассвете или закате
Ближайшие даты:
16
июл17
июл18
июл19
июл20
июл21
июл22
июл
Время начала: 04:30, 13:30

Что можно увидеть

  • Белые дюны
  • Красные дюны
  • Рыбацкая деревня
  • Ручей

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Мы заберем вас из отеля на джипе и отправимся к белым дюнам, чтобы увидеть потрясающие пейзажи в красках солнца. Если хотите, прогуляйтесь по дюнам и сфотографируйте озеро. Примерно через час мы поедем к красным дюнам. Там сделаем остановку, чтобы насладиться видом на пляж и город. После наш путь лежит в рыбацкую деревню, где мы понаблюдаем за работой местных рыбаков и посетим рыбный рынок. Завершим наше путешествие прогулкой босиком вдоль ручья около, любуясь деревьями и песчаником. Важная информация:
  • Возьмите с собой: удобную одежду и обувь, наличные, солнцезащитные очки и крем, шляпу.
  • Водитель джипа не очень хорошо говорит по-английски, при необходимости воспользуйтесь Google Translate. Джип водителя отвезет вас в 4 места (не используется для подъема на песчаные дюны).

Ежедневно

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Белые дюны
  • Красные дюны
Что включено
  • Трансфер от и до отеля
  • Частный тур на джипах
  • 1 бутылка воды на каждого пассажира
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Еда и личные расходы
  • Вездеход и доска для сэндслинга (можно приобрести на месте)
Место начала и завершения?
Вестибюль вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой: удобную одежду и обувь, наличные, солнцезащитные очки и крем, шляпу
  • Водитель джипа не очень хорошо говорит по-английски, при необходимости воспользуйтесь Google Translate. Джип водителя отвезет вас в 4 места (не используется для подъема на песчаные дюны)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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