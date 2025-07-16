Тур на джипах по дюнам в Муйне предлагает уникальную возможность насладиться природными красотами Вьетнама.
Начните день с потрясающих видов на белые и красные дюны, которые особенно впечатляют на рассвете или закате.
Погрузитесь
Начните день с потрясающих видов на белые и красные дюны, которые особенно впечатляют на рассвете или закате.
Погрузитесь
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Потрясающие виды на рассвете и закате
- 🚙 Увлекательная поездка на джипах
- 🎣 Посещение аутентичной рыбацкой деревни
- 🛍️ Исследование местного рынка
- 🌳 Прогулка вдоль живописного ручья
Что можно увидеть
- Белые дюны
- Красные дюны
- Рыбацкая деревня
- Ручей
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Мы заберем вас из отеля на джипе и отправимся к белым дюнам, чтобы увидеть потрясающие пейзажи в красках солнца. Если хотите, прогуляйтесь по дюнам и сфотографируйте озеро. Примерно через час мы поедем к красным дюнам. Там сделаем остановку, чтобы насладиться видом на пляж и город. После наш путь лежит в рыбацкую деревню, где мы понаблюдаем за работой местных рыбаков и посетим рыбный рынок. Завершим наше путешествие прогулкой босиком вдоль ручья около, любуясь деревьями и песчаником. Важная информация:
- Возьмите с собой: удобную одежду и обувь, наличные, солнцезащитные очки и крем, шляпу.
- Водитель джипа не очень хорошо говорит по-английски, при необходимости воспользуйтесь Google Translate. Джип водителя отвезет вас в 4 места (не используется для подъема на песчаные дюны).
Ежедневно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белые дюны
- Красные дюны
Что включено
- Трансфер от и до отеля
- Частный тур на джипах
- 1 бутылка воды на каждого пассажира
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Еда и личные расходы
- Вездеход и доска для сэндслинга (можно приобрести на месте)
Место начала и завершения?
Вестибюль вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: удобную одежду и обувь, наличные, солнцезащитные очки и крем, шляпу
- Водитель джипа не очень хорошо говорит по-английски, при необходимости воспользуйтесь Google Translate. Джип водителя отвезет вас в 4 места (не используется для подъема на песчаные дюны)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Муйне
Похожие экскурсии из Муйне
Групповая
до 15 чел.
Групповой тур в Муйне: дюны на джипе
Прикоснитесь к природе, отправившись на джипе к дюнам Муйне. Восход или закат солнца, рыбацкая деревня и ручей Фей - всё это в одном туре
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 04:30
17 июл в 04:30
$7.58 за человека
Групповая
до 15 чел.
Джип-тур по песчаным дюнам
Откройте для себя красоту дюн Муйне с англоговорящим гидом. Уникальные виды на рассвете и закате, рыбацкая деревня и ручей Фейри ждут вас
Начало: Ваш отель в районах Mui Ne и Ham Tien
Расписание: Ежедневно
Завтра в 04:30
17 июл в 04:30
$20.07 за человека
Групповая
до 15 чел.
Из Хошимина в Муйне: закат и дюны
Путешествие на джипе из Хошимина в Муйне через волшебный ручей и рыбацкую деревню. Насладитесь дюнами и захватывающим закатом
Начало: 229 Pham Ngu Lao Street, District 1 Ho Chi Minh
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
17 июл в 08:00
$65.08 за человека