Экскурсии от вашего отеля в Муйне

Найдено 4 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Муйне на русском языке, цены от $7. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
На машине
3 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Муйне - к водопаду Дамбри
Увлекательное путешествие к самому высокому водопаду южного Вьетнама. Вас ждут захватывающие виды, плантации и культурные открытия
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
21 дек в 06:00
$194 за всё до 2 чел.
Тур на джипах по дюнам на рассвете или закате
Джиппинг
4.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Тур на джипах по дюнам
Погрузитесь в атмосферу Муйне на джипах, исследуя белые и красные дюны, рыбацкую деревню и живописный ручей
Начало: Вестибюль вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:30
21 дек в 04:30
$24.15 за человека
Групповой тур в Муйне: песчаные дюны на рассвете или закате на джипе
Джиппинг
4 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповой тур в Муйне: дюны на джипе
Прикоснитесь к природе, отправившись на джипе к дюнам Муйне. Восход или закат солнца, рыбацкая деревня и ручей Фей - всё это в одном туре
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:30
21 дек в 04:30
$7.58 за человека
Джип-тур по песчаным дюнам с англоговорящим гидом
Джиппинг
5 часов
Групповая
до 15 чел.
Джип-тур по песчаным дюнам
Откройте для себя красоту дюн Муйне с англоговорящим гидом. Уникальные виды на рассвете и закате, рыбацкая деревня и ручей Фейри ждут вас
Начало: Ваш отель в районах Mui Ne и Ham Tien
Расписание: Ежедневно
Завтра в 12:45
21 дек в 04:30
$20.07 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    2 ноября 2024
    Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
    Мы провели великолепный день в сопровождении Михаила!! Мы не скучали ни одной минуты, было и познавательно, и увлекательно, и очень весело.
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    Михаил знает историю Вьетнама с V века до н. э.)) И знает ее точно лучше самих Вьетнамцев. Материал преподносит с прекрасным чувством юмора. Машину водит лучше водителя и в любых погодных условиях, легко меняет колесо огромного внедорожника, на переставая рассказывать при этом уже о новейшей эпохи истории Вьетнама)) Было супер!!! Однозначно рекомендуем! Не пожалейте денег, потратьте деньги на индивидуальную экскурсию с Михаилом. Вьетман в его рассказах значительно интереснее и симпатичнее, чем в реальности

  • А
    Алексей
    4 мая 2024
    Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
    Отличная экскурсия!!!
  • Ю
    Юлия
    27 марта 2024
    Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
    Замечательно провели время! Великолепные виды! Красиво, познавательно!
    Замечательно провели время! Великолепные виды! Красиво, познавательно!Замечательно провели время! Великолепные виды! Красиво, познавательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Муйне в категории «От вашего отеля»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
  2. Тур на джипах по дюнам на рассвете или закате
  3. Групповой тур в Муйне: песчаные дюны на рассвете или закате на джипе
  4. Джип-тур по песчаным дюнам с англоговорящим гидом
Сколько стоит экскурсия по Муйне в декабре 2024
Сейчас в Муйне в категории "От вашего отеля" можно забронировать 4 экскурсии от 7 до 194. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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