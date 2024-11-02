10 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Муйне - к водопаду Дамбри
Увлекательное путешествие к самому высокому водопаду южного Вьетнама. Вас ждут захватывающие виды, плантации и культурные открытия
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
21 дек в 06:00
$194 за всё до 2 чел.
4.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Тур на джипах по дюнам
Погрузитесь в атмосферу Муйне на джипах, исследуя белые и красные дюны, рыбацкую деревню и живописный ручей
Начало: Вестибюль вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:30
21 дек в 04:30
$24.15 за человека
4 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповой тур в Муйне: дюны на джипе
Прикоснитесь к природе, отправившись на джипе к дюнам Муйне. Восход или закат солнца, рыбацкая деревня и ручей Фей - всё это в одном туре
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:30
21 дек в 04:30
$7.58 за человека
5 часов
Групповая
до 15 чел.
Джип-тур по песчаным дюнам
Откройте для себя красоту дюн Муйне с англоговорящим гидом. Уникальные виды на рассвете и закате, рыбацкая деревня и ручей Фейри ждут вас
Начало: Ваш отель в районах Mui Ne и Ham Tien
Расписание: Ежедневно
Завтра в 12:45
21 дек в 04:30
$20.07 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна2 ноября 2024Мы провели великолепный день в сопровождении Михаила!! Мы не скучали ни одной минуты, было и познавательно, и увлекательно, и очень весело.
- ААлексей4 мая 2024Отличная экскурсия!!!
- ЮЮлия27 марта 2024Замечательно провели время! Великолепные виды! Красиво, познавательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Муйне в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит экскурсия по Муйне в декабре 2024
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