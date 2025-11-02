читать дальше сами не захотели заезжать, потому что вид лодок был тоскливым и унылым! Заката не увидели также из за погоды, солнца не было и смотреть тоже было нечего! Думаю, что если погода будет ясная, то поездка будет классная! И фото тоже!

К организации процесса замечаний нет! Нам просто не повезло с погодой! Был ливень, гроза! В дождевиках прокатились на белых дюнах на квадроцикле, вымокли до нитки и замерзли! В рыбацкую деревню