Путешествие к дюнам Муйне на джипах - это возможность насладиться уникальными природными ландшафтами.
Тур включает посещение белых и красных дюн, где можно арендовать квадроцикл или заняться сэндбордингом. В рыбацкой деревне гости увидят повседневную жизнь местных жителей. Ручей Фей и Белый каньон завершат экскурсию, оставив незабываемые впечатления. Это идеальный выбор для тех, кто ищет приключения и хочет насладиться красотой природы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Восход или закат на дюнах
- 🚙 Поездка на джипах
- 🏞 Посещение Белого каньона
- 🐟 Рыбацкая деревня
- 🌊 Ручей Фей
Что можно увидеть
- Белые дюны
- Красные дюны
- Рыбацкая деревня
- Ручей Фей
- Белый каньон
Описание экскурсииК завораживающим дюнам Отправьтесь в захватывающий тур на джипах к дюнам Муйне, чтобы понаблюдать за восходом или закатом солнца. Трансфер заберет вас в районе Хам Тьена или Муйне. На белых дюнах у вас будет возможность арендовать квадроцикл или отправиться в живописный поход к их вершинам, чтобы полюбоваться потрясающими видами на струящиеся холмы из песка. После джип доставит вас к красным дюнам, где склоны менее крутые, но виды все так же прекрасны. Проведите свободное время, исследуя окрестности, или возьмите напрокат пластиковую доску для сэндборда, чтобы покататься по склонам. Далее мы отправимся в рыбацкую деревню, чтобы понаблюдать за повседневной жизнью местных рыбаков. Наконец, мы посетим ручей Фей, который протекает через красные дюны. Полюбуйтесь естественной красотой местности и Белым каньоном, уникальным кусочком нетронутой природы. Важная информация:
- Тур на восходе и закате будет проходить по тем же маршрутам и направлениям. Единственные различия — это время отправления и порядок пунктов назначения.
- Что взять с собой: головной убор, фотоаппарат, перекус и воду, солнцезащитный крем, удобную одежду и обувь.
- Запрещено брать с собой домашних животных.
- Тур не подойдет беременным женщинам, людям с ограниченными возможностями или низкой физической подготовкой, детям младше 1 года и пожилым лицам старше 95 лет.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ручей Фэй
- Рыбацкая деревня
- Белые дюны
- Красные дюны
Что включено
- Трансфер из отеля и высадка в определенных районах Хам Тьен или Муйне
- Поездка на джипах
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Поездка на квадроцикле: 300 000 донгов - за одного человека, 800 000 донгов - для двух
- Доска для скольжения по красной дюне - 50 000 донгов с человека
- Услуги гида
- Еда и напитки
- Налог и другие расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.2
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Veronika
2 ноя 2025
К организации процесса замечаний нет! Нам просто не повезло с погодой! Был ливень, гроза! В дождевиках прокатились на белых дюнах на квадроцикле, вымокли до нитки и замерзли! В рыбацкую деревню
Р
Роман
17 авг 2025
И
Ирина
17 авг 2025
Р
Роман
16 авг 2025
Получили травму на белых дюнах.
И
Ирина
16 авг 2025
Получили травму на белых дюнах.
Е
Елена
8 авг 2025
D
Dm
1 авг 2025
Все супер!
Очень понравилось, спасибо!!!
М
Мария
23 мар 2025
Это было прекрасным впечатлением! Оказаться в пустыне во Вьетнаме, это чудо! У нас было прекрасное сопровождение и очень милый водитель. Вся экскурсия огонь, единственное ручей Фей на мой вкус не стоит 50 минут посещения,поэтому я бы пропустила его. Спасибо за вашу четкую организацию!
К
Карина
4 мар 2025
Отличная поездка. Маршрут соответствовал описанию. В джипе нас было 6 туристов, ехать было не тесно, комфортно. Также на ручье Фэйри нас угостили фруктовыми шейками, приятный сюрприз! Тур рекомендую, было интересно погулять и все посмотреть.
Большое спасибо нашему водителю, очень приветливый и дружелюбный!
