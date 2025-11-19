Кайтбординг в Муйне - это уникальная возможность научиться управлять кайтом и почувствовать себя частью стихии. Обучение включает в себя освоение оборудования, пилотирование кайтом и самостоятельное катание.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Обучение с нуля
- 🪁 Включено оборудование
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
- 📡 Двусторонняя связь
- 🌬️ Управление стихией
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для кайтбординга в Муйне - с ноября по апрель, когда ветер наиболее стабильный и сильный. В это время море предлагает идеальные условия для обучения и катания. В мае и октябре также можно насладиться кайтбордингом, но ветер может быть менее предсказуемым. Летом и в начале осени возможны менее ветреные дни, но занятия все равно возможны при наличии ветра.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Муйне
Описание экскурсии
Какие этапы обучения вы пройдёте:
- 1–2 часа: освоение кайт-оборудования, сборка и разборка кайта, изучение правил безопасности и всех систем страховки кайта, подготовка к выходу на воду.
- 2–3 часа: пилотирование кайтом, перезапуск кайта с воды, передвижение с кайтом по акватории.
- 3–4 часа: бодидраг с доской, водный старт, торможение, движение вниз и вверх по ветру, самостоятельное катание.
Организационные детали
- В стоимость обучения входит аренда необходимого оборудования.
- Ограничений по возрасту нет, минимальный вес — 35 кг.
- Обучение проходит с использованием раций с двухсторонней связью.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$800
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе пляжа «Малибу» или другом месте по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Муйне
С 2013 года я занимаюсь профессиональным обучением кайтбордингу и кайтсёрфингу в разных странах мира. Организовываю кайт-кэмпы во Вьетнаме и Египте. Индивидуально подхожу к каждому студенту. Провожу занятия только на новом застрахованном оборудовании, так как это экстремальный вид спорта, где нужно быть уверенным во всём. В Муйне обучаю с 2015 года. Знаю все местные споты для обучения.
