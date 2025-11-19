Кайтбординг в Муйне - это уникальная возможность научиться управлять кайтом и почувствовать себя частью стихии. Обучение включает в себя освоение оборудования, пилотирование кайтом и самостоятельное катание.Все занятия проходят с использованием

раций для двусторонней связи, что обеспечивает безопасность и комфорт. Программа подходит для всех возрастов, начиная с минимального веса в 35 кг. Все необходимое оборудование предоставляется, так что вы можете полностью сосредоточиться на обучении и наслаждении процессом

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для кайтбординга в Муйне - с ноября по апрель, когда ветер наиболее стабильный и сильный. В это время море предлагает идеальные условия для обучения и катания. В мае и октябре также можно насладиться кайтбордингом, но ветер может быть менее предсказуемым. Летом и в начале осени возможны менее ветреные дни, но занятия все равно возможны при наличии ветра.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.