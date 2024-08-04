Однодневные – экскурсии в Муйне

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Муйне на русском языке, цены от $177. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Далат - уголок Франции во Вьетнаме
На машине
26 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Далат - уголок Франции во Вьетнаме
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
Начало: В отеле Муйне/Фантьета/Далата
Завтра в 05:00
10 авг в 05:00
$221 за всё до 2 чел.
Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
На машине
8 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
Проследить историю Южного Вьетнама от древнего королевства Чампа до французского колониализма
Начало: В отеле в Муйне/Фантьете
Завтра в 07:00
10 авг в 08:00
$177 за всё до 2 чел.
Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
На машине
2 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
Уехать в джунгли, чтобы полюбоваться водопадами и понаблюдать, как выращивают шёлк, чай и дуриан
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
8 авг в 06:00
$194 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислав
    4 августа 2024
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме
    Остался доволен экскурсией в Далат. Коммуникация с Михаилом - все четко и по делу, все моменты уточнил перед экскурсией, трансфер
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    точно в оговоренное время и экскурсия по программе, которую я хотел. Рекомендую Михаила как добропорядочного исполнителя и буду советовать друзьям, кто поедет в Муйне.

  • И
    Инна
    27 июля 2024
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме
    Спасибо за прекрасную экскурсию, комфортный автомобиль и замечательных экскурсовода и водителя. Увидели больше, чем ожидали. Вы влюбили нас во Вьетнам!
    Спасибо за прекрасную экскурсию, комфортный автомобиль и замечательных экскурсовода и водителяСпасибо за прекрасную экскурсию, комфортный автомобиль и замечательных экскурсовода и водителяСпасибо за прекрасную экскурсию, комфортный автомобиль и замечательных экскурсовода и водителя
  • Н
    Николай
    25 июля 2024
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме
    Экскурсию вела вьетнамский гид Татьяна. Маршрут был хорошо организован, гид была очень внимательна по отношению к клиентам и сообщала много любопытных фактов о Вьетнаме. Посетили много интересных локаций.
  • A
    Anatoly
    28 мая 2024
    Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
    Михаил, спасибо за прекрасную экскурсию. Изменили порядок посещения локаций из за погоды и в результате посмотрели всё и в лучшее время.
  • А
    Алексей
    4 мая 2024
    Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
    Отличная экскурсия!!!
  • Ю
    Юлия
    27 марта 2024
    Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
    Замечательно провели время! Великолепные виды! Красиво, познавательно!
    Замечательно провели время! Великолепные виды! Красиво, познавательно!Замечательно провели время! Великолепные виды! Красиво, познавательно!
  • Н
    Натали
    25 февраля 2024
    Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
    Все прошло отлично, Михаил очень внимательный гид, ответил на все мои организационные вопросы, предупредил заранее о том, как лучше одеться
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    для экскурсии. Много рассказывал о жизни во Вьетнаме, и, конечно же, об объектах, которые мы посещали, посоветовал пару ресторанов в Муйне. Мы воспользовались его рекомендациями и оба раза не прогадали, еда там была вкусной и недорогой. Спасибо Михаилу за отлично проведенное время:)

  • Е
    Екатерина
    25 февраля 2024
    Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
    Замечательная экскурсия, масса впечатлений, Михаил - отличный рассказчик, столько информации, история Вьетнама, религии, местные достопримательности, промыслы и еще много всего.
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    Все в доступной и легкой форме, несмотря на маршрут- и плавание к маяку, и подъем в гору, усталости вообще не было, настолько все интересно и захватываюше. Отдельный респект водителю- за комфорт, безопасность и хорошее настроение.

Ответы на вопросы от путешественников по Муйне в категории «Однодневные»

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  3. Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
Сколько стоит экскурсия по Муйне в августе 2024
Сейчас в Муйне в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 177 до 221. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Муйне (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 36 ⭐ отзывов, цены от $177. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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