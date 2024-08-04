12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Далат - уголок Франции во Вьетнаме
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
Начало: В отеле Муйне/Фантьета/Далата
Завтра в 05:00
10 авг в 05:00
$221 за всё до 2 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
Проследить историю Южного Вьетнама от древнего королевства Чампа до французского колониализма
Начало: В отеле в Муйне/Фантьете
Завтра в 07:00
10 авг в 08:00
$177 за всё до 2 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
Уехать в джунгли, чтобы полюбоваться водопадами и понаблюдать, как выращивают шёлк, чай и дуриан
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
8 авг в 06:00
$194 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав4 августа 2024Остался доволен экскурсией в Далат. Коммуникация с Михаилом - все четко и по делу, все моменты уточнил перед экскурсией, трансфер
- ИИнна27 июля 2024Спасибо за прекрасную экскурсию, комфортный автомобиль и замечательных экскурсовода и водителя. Увидели больше, чем ожидали. Вы влюбили нас во Вьетнам!
- ННиколай25 июля 2024Экскурсию вела вьетнамский гид Татьяна. Маршрут был хорошо организован, гид была очень внимательна по отношению к клиентам и сообщала много любопытных фактов о Вьетнаме. Посетили много интересных локаций.
- AAnatoly28 мая 2024Михаил, спасибо за прекрасную экскурсию. Изменили порядок посещения локаций из за погоды и в результате посмотрели всё и в лучшее время.
- ААлексей4 мая 2024Отличная экскурсия!!!
- ЮЮлия27 марта 2024Замечательно провели время! Великолепные виды! Красиво, познавательно!
- ННатали25 февраля 2024Все прошло отлично, Михаил очень внимательный гид, ответил на все мои организационные вопросы, предупредил заранее о том, как лучше одеться
- ЕЕкатерина25 февраля 2024Замечательная экскурсия, масса впечатлений, Михаил - отличный рассказчик, столько информации, история Вьетнама, религии, местные достопримательности, промыслы и еще много всего.
Ответы на вопросы от путешественников по Муйне в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Муйне в августе 2024
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