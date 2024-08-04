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для экскурсии. Много рассказывал о жизни во Вьетнаме, и, конечно же, об объектах, которые мы посещали, посоветовал пару ресторанов в Муйне. Мы воспользовались его рекомендациями и оба раза не прогадали, еда там была вкусной и недорогой. Спасибо Михаилу за отлично проведенное время:)