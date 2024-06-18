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истории, традициях Вьетнама, об интересных фактах, показал все самое интересное, что только можно было включить в эту поездку. Безусловно, и сам город Далат и окрестности - это абсолютно неожиданный, красивейший тур внутри Вьетнама. Но половина успеха всегда зависит от гида. Михаил даже нашел идею, как провести с пользой продолжительную обратную дорогу. Очень доброжелательный и интересный гид! Лучший! 😊