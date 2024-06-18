Экскурсии выходного дня в Муйне

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Муйне на русском языке, цены от $145. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Далат - уголок Франции во Вьетнаме
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
22 отзыва
Далат - уголок Франции во Вьетнаме
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
Начало: В отеле Муйне/Фантьета/Далата
7 июля в 05:00
8 июля в 05:00
$221 за всё до 2 чел.
Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
Уехать в джунгли, чтобы полюбоваться водопадами и понаблюдать, как выращивают шёлк, чай и дуриан
Начало: У вашего отеля
7 июля в 06:00
8 июля в 06:00
$194 за всё до 2 чел.
Свет Фантьета: от маяка до водопада
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
10 часов
Свет Фантьета: от маяка до водопада
Погрузиться в атмосферу вьетнамской глубинки, увидеть маяк Ке Га и покорить священную гору Та Ку
8 июля в 07:00
9 июля в 07:00
$145 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    18 июня 2024
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме
    Михаил чудесный гид, классная экскурсия, продуманный маршрут. Рекомендую
    Михаил чудесный гид, классная экскурсия, продуманный маршрут. РекомендуюМихаил чудесный гид, классная экскурсия, продуманный маршрут. РекомендуюМихаил чудесный гид, классная экскурсия, продуманный маршрут. РекомендуюМихаил чудесный гид, классная экскурсия, продуманный маршрут. РекомендуюМихаил чудесный гид, классная экскурсия, продуманный маршрут. РекомендуюМихаил чудесный гид, классная экскурсия, продуманный маршрут. РекомендуюМихаил чудесный гид, классная экскурсия, продуманный маршрут. Рекомендую
  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме
    Спасибо Михаилу за этот интересный и насыщенный день!!! Все прошло в крайне комфортном темпе. Увиденные локации и рассказ Михаила позволили более подробно познакомится с Вьетнамом.
  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Далат - уголок Франции во Вьетнаме
    Поездка в Далат с Михаилом была потрясающей: яркой, комфортной и незабываемой! Ездили семьей: муж, сын и я. Всю поездку Михаил рассказывал об
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    истории, традициях Вьетнама, об интересных фактах, показал все самое интересное, что только можно было включить в эту поездку. Безусловно, и сам город Далат и окрестности - это абсолютно неожиданный, красивейший тур внутри Вьетнама. Но половина успеха всегда зависит от гида. Михаил даже нашел идею, как провести с пользой продолжительную обратную дорогу. Очень доброжелательный и интересный гид! Лучший! 😊

  • А
    Алексей
    4 мая 2024
    Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
    Отличная экскурсия!!!
  • Ю
    Юлия
    27 марта 2024
    Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
    Замечательно провели время! Великолепные виды! Красиво, познавательно!
    Замечательно провели время! Великолепные виды! Красиво, познавательно!Замечательно провели время! Великолепные виды! Красиво, познавательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Муйне в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Далат - уголок Франции во Вьетнаме
  2. Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
  3. Свет Фантьета: от маяка до водопада
Сколько стоит экскурсия по Муйне в июле 2024
Сейчас в Муйне в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 145 до 221. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Муйне (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 24 ⭐ отзыва, цены от $145. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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