Индивидуальная
12 часов
Далат - уголок Франции во Вьетнаме
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
Начало: В отеле Муйне/Фантьета/Далата
7 июля в 05:00
8 июля в 05:00
$221 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
Уехать в джунгли, чтобы полюбоваться водопадами и понаблюдать, как выращивают шёлк, чай и дуриан
Начало: У вашего отеля
7 июля в 06:00
8 июля в 06:00
$194 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Свет Фантьета: от маяка до водопада
Погрузиться в атмосферу вьетнамской глубинки, увидеть маяк Ке Га и покорить священную гору Та Ку
8 июля в 07:00
9 июля в 07:00
$145 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна18 июня 2024Михаил чудесный гид, классная экскурсия, продуманный маршрут. Рекомендую
- ААлександр2 июня 2024Спасибо Михаилу за этот интересный и насыщенный день!!! Все прошло в крайне комфортном темпе. Увиденные локации и рассказ Михаила позволили более подробно познакомится с Вьетнамом.
- ЮЮлия1 июня 2024Поездка в Далат с Михаилом была потрясающей: яркой, комфортной и незабываемой! Ездили семьей: муж, сын и я. Всю поездку Михаил рассказывал об
- ААлексей4 мая 2024Отличная экскурсия!!!
- ЮЮлия27 марта 2024Замечательно провели время! Великолепные виды! Красиво, познавательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Муйне в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Муйне
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Муйне в июле 2024
Сейчас в Муйне в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 145 до 221. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Муйне (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 24 ⭐ отзыва, цены от $145. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь