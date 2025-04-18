Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия в Далат из Муйне
Познакомьтесь с уникальным Далатом: озеро, водопады, пагоды и многое другое ждут вас в этой индивидуальной экскурсии. Всё включено
Завтра в 05:00
28 июн в 05:00
$420 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Чай vs кофе: лекция и дегустация с экспертом (в Муйне)
Познакомиться с вьетнамскими чайными и кофейными традициями и попробовать самый дорогой кофе в мире
Начало: В кафе Mui Ne Coffee Station
Расписание: в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
29 июн в 18:00
$13 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия в Далат из Муйне
Познакомьтесь с Далатом: водопады, озеро, пагоды и кофейные плантации. Всё включено, включая транспорт и обед. Незабываемое путешествие в горы
Начало: Точное место встречи вы узнаете сразу после бронир...
Расписание: во вторник и субботу в 05:30
28 июн в 05:30
1 июл в 05:30
$85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККирилл18 апреля 2025В Далате мы были с небольшой группой несколько лет назад. В этот приезд было принято решение, что ехать в Далат
- ААлёна5 февраля 2025Познавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане к водопаду, попробовали сверчков, побывали
Ответы на вопросы от путешественников по Муйне в категории «Необычные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Муйне
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Муйне в июне 2025
Сейчас в Муйне в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 13 до 420. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Муйне (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные», 2 ⭐ отзыва, цены от $13. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август