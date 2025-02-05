Авторская экскурсия из Муйне в горный Далат (всё включено)

Познакомьтесь с уникальным Далатом: озеро, водопады, пагоды и многое другое ждут вас в этой индивидуальной экскурсии. Всё включено
Авторская экскурсия из Муйне в горный Далат предлагает погружение в культурное и природное разнообразие региона.

Туристы смогут насладиться прогулкой по извилистым коридорам Крейзи хауса, свежим воздухом у озера Суан Хыонг, и
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посетить уникальную пагоду Линь Фуок.

Водопады Датанла и Понур откроют первозданную природу Вьетнама, а канатная дорога подарит захватывающие виды на горы и леса.

Завершит экскурсию посещение кофейных плантаций и шёлковой фабрики, где можно будет понаблюдать за созданием настоящих шедевров

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Индивидуальный транспорт
  • 🌄 Захватывающие виды
  • 🏞️ Природные достопримечательности
  • ☕ Дегустация кофе
  • 🎨 Посещение шёлковой фабрики
Авторская экскурсия из Муйне в горный Далат (всё включено)
Авторская экскурсия из Муйне в горный Далат (всё включено)
Авторская экскурсия из Муйне в горный Далат (всё включено)
Ближайшие даты:
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Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00

Что можно увидеть

  • Крейзи хаус
  • Озеро Суан Хыонг
  • Пагода Линь Фуок
  • Водопады Датанла
  • Водопады Понур
  • Канатная дорога
  • Кофейные плантации
  • Шёлковая фабрика

Описание экскурсии

Крейзи хаус — удивительное здание, погружающее в фантазийный мир. Вы пройдёте по его извилистыми коридорами, рассматривая причудливые архитектурные формы.

Озеро Суан Хыонг — центральное озеро Далата, окружённое соснами и садами. Вы прогуляетесь по его набережной и подышите свежим горным воздухом.

Пагода Линь Фуок — храм, известный уникальной мозаикой, состоящей из миллионов керамических фрагментов. Вы увидите величественную статую Будды и узнаете интересные факты о буддизме.

Водопады Датанла и Понур — здесь вы сможете насладиться первозданной природой горного Вьетнама.

Канатная дорога — вы прокатитесь по канатной дороге длиной около 2 км, наслаждаясь потрясающими видами на горы, сосновые леса и монастырь Чук Лам.

Кофейные плантации — вас ждёт знакомство с процессом выращивания и обработки кофе. А также дегустация свежих сортов.

Шёлковая фабрика — место, где мастерицы создают настоящие произведения искусства, используя традиционные техники ручной вышивки. Вы понаблюдаете за тем, как рождаются шедевры.

Организационные детали

  • В стоимость всё включено: транспорт, входные билеты, канатная дорога, обед в местном ресторане и дегустация кофе
  • В зависимости от количества людей экскурсия проходит на легковом авто или микроавтобусе с кондиционером
  • За рулём будет опытный водитель, моё внимание будет полностью посвящено вам
  • По запросу я могу провести экскурсию для большего числа гостей. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$210
Дети до 7 лет$190
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
5 фев 2025
Познавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане к водопаду, попробовали сверчков, побывали на шёлковое фабрике, выпили самый дорогой кофе в мире, покатались
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на страусе, погладили львят, бинтуронгов, покормили слонов, обезьян, оленей, посетили жд вокзал в Далате с магазином вкуснейшего шоколада, Лунный дом (Ceazy House), увидели чудесные буддийские пагоды… Даже рай и ад посетили

Познавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане кПознавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане кПознавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане кПознавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане кПознавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане кПознавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане кПознавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане кПознавательная, интересная, насыщенная экскурсия. Чего только ни успели за один световой день: покатались на тобогане к

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