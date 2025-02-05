Авторская экскурсия из Муйне в горный Далат предлагает погружение в культурное и природное разнообразие региона.Туристы смогут насладиться прогулкой по извилистым коридорам Крейзи хауса, свежим воздухом у озера Суан Хыонг, и

посетить уникальную пагоду Линь Фуок. Водопады Датанла и Понур откроют первозданную природу Вьетнама, а канатная дорога подарит захватывающие виды на горы и леса. Завершит экскурсию посещение кофейных плантаций и шёлковой фабрики, где можно будет понаблюдать за созданием настоящих шедевров

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Ваш гид в Муйне

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Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00

Описание экскурсии

Крейзи хаус — удивительное здание, погружающее в фантазийный мир. Вы пройдёте по его извилистыми коридорами, рассматривая причудливые архитектурные формы.

Озеро Суан Хыонг — центральное озеро Далата, окружённое соснами и садами. Вы прогуляетесь по его набережной и подышите свежим горным воздухом.

Пагода Линь Фуок — храм, известный уникальной мозаикой, состоящей из миллионов керамических фрагментов. Вы увидите величественную статую Будды и узнаете интересные факты о буддизме.

Водопады Датанла и Понур — здесь вы сможете насладиться первозданной природой горного Вьетнама.

Канатная дорога — вы прокатитесь по канатной дороге длиной около 2 км, наслаждаясь потрясающими видами на горы, сосновые леса и монастырь Чук Лам.

Кофейные плантации — вас ждёт знакомство с процессом выращивания и обработки кофе. А также дегустация свежих сортов.

Шёлковая фабрика — место, где мастерицы создают настоящие произведения искусства, используя традиционные техники ручной вышивки. Вы понаблюдаете за тем, как рождаются шедевры.

Организационные детали