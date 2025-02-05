Туристы смогут насладиться прогулкой по извилистым коридорам Крейзи хауса, свежим воздухом у озера Суан Хыонг, и
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Индивидуальный транспорт
- 🌄 Захватывающие виды
- 🏞️ Природные достопримечательности
- ☕ Дегустация кофе
- 🎨 Посещение шёлковой фабрики
Что можно увидеть
- Крейзи хаус
- Озеро Суан Хыонг
- Пагода Линь Фуок
- Водопады Датанла
- Водопады Понур
- Канатная дорога
- Кофейные плантации
- Шёлковая фабрика
Описание экскурсии
Крейзи хаус — удивительное здание, погружающее в фантазийный мир. Вы пройдёте по его извилистыми коридорами, рассматривая причудливые архитектурные формы.
Озеро Суан Хыонг — центральное озеро Далата, окружённое соснами и садами. Вы прогуляетесь по его набережной и подышите свежим горным воздухом.
Пагода Линь Фуок — храм, известный уникальной мозаикой, состоящей из миллионов керамических фрагментов. Вы увидите величественную статую Будды и узнаете интересные факты о буддизме.
Водопады Датанла и Понур — здесь вы сможете насладиться первозданной природой горного Вьетнама.
Канатная дорога — вы прокатитесь по канатной дороге длиной около 2 км, наслаждаясь потрясающими видами на горы, сосновые леса и монастырь Чук Лам.
Кофейные плантации — вас ждёт знакомство с процессом выращивания и обработки кофе. А также дегустация свежих сортов.
Шёлковая фабрика — место, где мастерицы создают настоящие произведения искусства, используя традиционные техники ручной вышивки. Вы понаблюдаете за тем, как рождаются шедевры.
Организационные детали
- В стоимость всё включено: транспорт, входные билеты, канатная дорога, обед в местном ресторане и дегустация кофе
- В зависимости от количества людей экскурсия проходит на легковом авто или микроавтобусе с кондиционером
- За рулём будет опытный водитель, моё внимание будет полностью посвящено вам
- По запросу я могу провести экскурсию для большего числа гостей. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$210
|Дети до 7 лет
|$190