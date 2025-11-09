Частный трансфер: из центра Нячанга в аэропорт Камрань (CXR)

Наслаждайтесь частным трансфером из центра Нячанга в аэропорт Камрань (CXR). Расслабьтесь в комфортабельном автомобиле с кондиционером и профессиональным водителем.
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание трансфер
Что вас ждёт? Все наши транспортные средства тщательно отобраны и имеют все требуемые законом лицензии. Наши профессиональные водители гарантируют вам максимальный комфорт во время вашей поездки по Вьетнаму. Служба поддержки отправит туристу детали поездки за день до даты поездки. Трансфер из центра Нячанга до аэропорта Камрань (CXR) на частном автомобиле — это самый быстрый и удобный способ, который выбирают иностранные туристы, путешествуя во Вьетнам. Частные трансферы заранее организуются для вас, что избавляет от стресса, связанного с попытками поймать такси или затащить тяжёлый чемодан в общественный транспорт. Варианты трансферов Вы можете выбрать нужный вам вариант на форме бронирования: в зависимости от вашего выбора будут отличаться условия поездки и автомобиль.
- Эконом-класс: автомобиль Седан (вмещается 3 человека и 2 сумки). Марки автомобиля: Toyota Vios, Honda Civic, Honda City, Hyundai Accent, Mazda 3, Kia Cerato.
- Комфорт-класс: Multipurpose Passenger Vehicle или Sport Гtility Мehicle (вмещается 4 человека и 4 сумки). Марки автомобиля: Mitsubishi Xpander, Toyota Fortuner, Toyota Innova, Toyota Veloz, Toyota Avanza, Suzuki XL7, Ford Everest.
- Эконом-микроавтобус: микроавтобус (вмещается 10 человек и 10 сумок). Марки машины: Ford Transit, Hyundai Solati, Iveco.
VIP-фургон: фургон-лимузин (вмещается 7 человек и 7 сумок). Марки машины: Dcar, Hyundai Solati (люкс). Трансфер из отеля в аэропорт или из отеля в отель Водитель припаркуется в месте, указанном пассажиром. Когда вы сядете в автомобиль, водитель направится прямо в аэропорт (или в следующий пункт назначения): он высадит вас в нужном зале вылета, если вы сообщите номер вашего рейса. Забронируйте трансфер у нас и наслаждайтесь отпуском или деловой поездкой без проблем! Важная информация:.
VIP-фургон: фургон-лимузин (вмещается 7 человек и 7 сумок). Марки машины: Dcar, Hyundai Solati (люкс). Трансфер из отеля в аэропорт или из отеля в отель Водитель припаркуется в месте, указанном пассажиром. Когда вы сядете в автомобиль, водитель направится прямо в аэропорт (или в следующий пункт назначения): он высадит вас в нужном зале вылета, если вы сообщите номер вашего рейса. Забронируйте трансфер у нас и наслаждайтесь отпуском или деловой поездкой без проблем! Важная информация:.
• VIP-фургон: фургон-лимузин (вмещается 7 человек и 7 сумок). Марки машины: Dcar, Hyundai Solati (люкс). Трансфер из отеля в аэропорт или из отеля в отель Водитель припаркуется в месте, указанном пассажиром. Когда вы сядете в автомобиль, водитель направится прямо в аэропорт (или в следующий пункт назначения): он высадит вас в нужном зале вылета, если вы сообщите номер вашего рейса. Забронируйте трансфер у нас и наслаждайтесь отпуском или деловой поездкой без проблем! Важная информация:
- Пожалуйста, предоставьте оператору данные для получения услуги по трансферу и высадке (название отеля, гостевого дома, название круиза) по электронной почте или в Whats.
- App. Можете написать информацию заранее в комментарии к заказу.
- Отели в центре Нячанга — это отели, расположенные менее чем в 35 км. от аэропорта Камрань (SGN) (согласно карте Google).
- Детские автокресла недоступны.
- Домашние животные не допускаются.
- Каждому путешественнику разрешается провозить не более 1 чемодана и 1 ручной клади. На негабаритный или избыточный багаж (например, доски для сёрфинга, клюшки для гольфа или велосипеды) могут распространяться определённые ограничения. Пожалуйста, уточните у оператора перед поездкой, приемлем ли ваш избыточный багаж.
Ежедневно с 06:00 до 20:45 (время выезда). <br>Ночной трансфер осуществляется за доп. плату (с 22:00 до 05:59).
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нячанг
- Аэропорт Камрань
Что включено
- Трансфер с кондиционером из отеля в центре Нячанга (в радиусе менее 35-ти км от аэропорта Камрань)
- 30 минут бесплатного ожидания
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля в радиусе 35, 1-40 км от аэропорта Камрань (за доп. плату): 100 000 донгов/эконом-класс 150 000 донгов/комфорт-класс 200 000 донгов/эконом-микроавтобус 250 000 донгов/VIP-фургон
- Трансфер из отеля в радиусе 40, 1 км и более от аэропорта (за доп. плату)
- Ночной трансфер (за доп. плату): с 22:00 до 05:59
- Страховка
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Nguyễn Tất Thành, Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa, Вьетнам
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 06:00 до 20:45 (время выезда).
Ночной трансфер осуществляется за доп. плату (с 22:00 до 05:59).
Ночной трансфер осуществляется за доп. плату (с 22:00 до 05:59).
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, предоставьте оператору данные для получения услуги по трансферу и высадке (название отеля, гостевого дома, название круиза) по электронной почте или в WhatsApp. Можете написать информацию заранее в комментарии к заказу
- Отели в центре Нячанга - это отели, расположенные менее чем в 35 км от аэропорта Камрань (SGN) (согласно карте Google)
- Детские автокресла недоступны
- Домашние животные не допускаются
- Каждому путешественнику разрешается провозить не более 1 чемодана и 1 ручной клади. На негабаритный или избыточный багаж (например, доски для сёрфинга, клюшки для гольфа или велосипеды) могут распространяться определённые ограничения. Пожалуйста, уточните у оператора перед поездкой, приемлем ли ваш избыточный багаж
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Нячанга
Похожие экскурсии из Нячанга
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Нячанг: комфорт и безопасность
Начните отдых в Нячанге с индивидуального трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту
Завтра в 00:00
11 ноя в 00:00
$26 за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
Нячанг предлагает уникальную возможность погружения с инструктором. Откройте для себя подводный мир, наслаждаясь комфортом и безопасностью
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
$85 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Групповой трансфер из аэропорта в центр Нячанга
Путешествие начинается с комфортного трансфера! Водитель встретит вас в аэропорту, поможет с багажом и доставит в отель. Русскоязычная поддержка 24/7
Начало: У выхода из аэропорта
Завтра в 11:00
11 ноя в 10:30
$19 за человека