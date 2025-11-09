Частный трансфер: из центра Нячанга в аэропорт Камрань (CXR)

Что вас ждёт? Все наши транспортные средства тщательно отобраны и имеют все требуемые законом лицензии. Наши профессиональные водители гарантируют вам максимальный комфорт во время вашей поездки по Вьетнаму. Служба поддержки отправит туристу детали поездки за день до даты поездки. Трансфер из центра Нячанга до аэропорта Камрань (CXR) на частном автомобиле — это самый быстрый и удобный способ, который выбирают иностранные туристы, путешествуя во Вьетнам. Частные трансферы заранее организуются для вас, что избавляет от стресса, связанного с попытками поймать такси или затащить тяжёлый чемодан в общественный транспорт. Варианты трансферов Вы можете выбрать нужный вам вариант на форме бронирования: в зависимости от вашего выбора будут отличаться условия поездки и автомобиль.

Эконом-класс: автомобиль Седан (вмещается 3 человека и 2 сумки). Марки автомобиля: Toyota Vios, Honda Civic, Honda City, Hyundai Accent, Mazda 3, Kia Cerato.

Комфорт-класс: Multipurpose Passenger Vehicle или Sport Гtility Мehicle (вмещается 4 человека и 4 сумки). Марки автомобиля: Mitsubishi Xpander, Toyota Fortuner, Toyota Innova, Toyota Veloz, Toyota Avanza, Suzuki XL7, Ford Everest.

Эконом-микроавтобус: микроавтобус (вмещается 10 человек и 10 сумок). Марки машины: Ford Transit, Hyundai Solati, Iveco.

VIP-фургон: фургон-лимузин (вмещается 7 человек и 7 сумок). Марки машины: Dcar, Hyundai Solati (люкс). Трансфер из отеля в аэропорт или из отеля в отель Водитель припаркуется в месте, указанном пассажиром. Когда вы сядете в автомобиль, водитель направится прямо в аэропорт (или в следующий пункт назначения): он высадит вас в нужном зале вылета, если вы сообщите номер вашего рейса. Забронируйте трансфер у нас и наслаждайтесь отпуском или деловой поездкой без проблем! Важная информация:.

