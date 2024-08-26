1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Нячанг: комфорт и безопасность
Начните отдых в Нячанге с индивидуального трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту
«Оставшуюся сумму (после внесения предоплаты 22%) необходимо оплатить организатору не менее чем за 3 дня до даты забронированного трансфера переводом на русскую/казахскую/узбекскую карту»
20 сен в 00:00
21 сен в 00:00
$24 за всё до 3 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Комфортный трансфер из Нячанга в Далат с англоговорящим водителем
Путешествие из Нячанга в Далат с комфортом. Наслаждайтесь видами горных серпантинов, кофейных плантаций и водопадов
Начало: В Нячанге, водитель подъедет ко входу вашего отеля
«Данная поездка не предполагает исторический экскурс: это трансфер, цель которого быстро и с комфортом доставить вас в Далат»
Завтра в 08:00
20 сен в 00:30
$86 за всё до 3 чел.
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Групповой трансфер из аэропорта в центр Нячанга
Доехать до места назначения на комфортабельном микроавтобусе
Начало: У выхода из аэропорта
«Это групповой трансфер, благодаря которому вы недорого и с комфортом доедете до вашего отеля из аэропорта Нячанга»
23 сен в 11:00
24 сен в 10:30
$8 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита26 августа 2024Заказывала трансфер из Аэропорта до отеля в Нячанге, водитель встретил с табличкой, все было четко, как заявлял организатор. водитель вьетнамец
- ББиржан23 августа 2024Все супер
- ННаталья18 августа 2024Кирилл работает четко, как часы. Услуга оказана идеально, трансфер организован. Более того, Кирилл помог с ответами на все наши вопросы как туристов, впервые посещающих Таиланд.
- ДДенис16 июля 2024Трансфер прошёл отлично с учётом что наш рейс опоздал на три часа, подождали, встретили и отлично довезли до отеля
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Трансфер»
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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в сентябре 2024
Сейчас в Нячанге в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 8 до 86. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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