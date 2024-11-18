1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Нячанг: комфорт и безопасность
Начните отдых в Нячанге с индивидуального трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту
Завтра в 00:00
29 дек в 00:00
$24 за всё до 3 чел.
45 минут
Индивидуальная
до 10 чел.
Частный трансфер: из центра Нячанга в аэропорт Камрань (CXR)
Начало: Ваш отель
Завтра в 06:00
29 дек в 06:00
от $21.67 за всё до 3 чел.
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Групповой трансфер из аэропорта в центр Нячанга
Путешествие начинается с комфортного трансфера! Водитель встретит вас в аэропорту, поможет с багажом и доставит в отель. Русскоязычная поддержка 24/7
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:15
$8 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна18 ноября 2024Четко организовали, быстро и комфортно встретили и довезли. Спасибо большое!
- ННаталья14 октября 2024Комфортно, все понравилось! Нас встретил улыбчивый вьетнамец и быстро доставил из аэропорта в Нячанг. Благодарю.
- ВВладимир16 сентября 2024Все точно, сработал как швейцарские часы. Все рассказал скинул в ват сап. Машина приятная чистая водитель отличный. Видел что я устал с перелетов, поставил приятную музыку, очень аккуратно довез. Молодцы так держать
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Трансфер из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в декабре 2024
Сейчас в Нячанге в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 8 до 24. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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