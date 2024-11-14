Начните своё путешествие в Нячанге с комфортного группового трансфера из аэропорта в центр города. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и безопасно довезёт до отеля.
Трансфер осуществляется на комфортабельном
Трансфер осуществляется на комфортабельном
5 причин купить этот трансфер
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15
Что можно увидеть
Описание трансфер
Данная услуга не является экскурсией. Это групповой трансфер, благодаря которому вы недорого и с комфортом доедете до вашего отеля из аэропорта Нячанга.
Мы выберем самый оптимальный маршрут до вашего места назначения.
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельном микроавтобусе, за рулём — профессиональный водитель из нашей команды
- В стоимость входит: 1 пассажирское место, бутылка питьевой воды, 1 багажное место с габаритами 70×29×45 см
- При бронировании укажите: номер рейса, количество человек и багажа, название вашего отеля
- После оплаты вам будет направлен ваучер. Просим сохранить его на телефоне или распечатать и предъявить водителю
- За дополнительную стоимость можно забронировать ещё одно багажное место и трансфер в отдалённые районы Нячанга (север города) — подробности в переписке
в понедельник и среду в 11:00, во вторник в 10:30, в четверг в 11:15, в пятницу в 09:00, в субботу в 10:15, в воскресенье в 10:45
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Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$8
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У выхода из аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 11:00, во вторник в 10:30, в четверг в 11:15, в пятницу в 09:00, в субботу в 10:15, в воскресенье в 10:45
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Нячанге
Провели экскурсии для 93 туристов
Привет! Меня зовут Кирилл, я живу в юго-восточной Азии. Совместно с местными друзьями из разных стран этого региона я организовал сервис по предоставлению трансфера. Наша основная идея — сочетание комфорта, доступной цены и русскоговорящей поддержки. Мы сделаем всё возможное, чтобы вы получили самое лучшее первое впечатление о регионе, независимо от того какую страну вы выберите: Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины и т. д.Задать вопрос
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