Групповой трансфер из аэропорта в центр Нячанга

Путешествие начинается с комфортного трансфера! Водитель встретит вас в аэропорту, поможет с багажом и доставит в отель. Русскоязычная поддержка 24/7
Начните своё путешествие в Нячанге с комфортного группового трансфера из аэропорта в центр города. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и безопасно довезёт до отеля.

Трансфер осуществляется на комфортабельном
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микроавтобусе, в стоимость включены пассажирское место, бутылка воды и одно багажное место.

Дополнительные багажные места и трансфер в отдалённые районы Нячанга можно забронировать за дополнительную плату. Русскоязычная служба поддержки всегда на связи, чтобы ответить на любые вопросы

5 причин купить этот трансфер

  • 🚐 Комфортабельный микроавтобус
  • 👨‍✈️ Профессиональный водитель
  • 💧 Бутылка питьевой воды
  • 📱 Русскоязычная поддержка 24/7
  • 📄 Ваучер на телефон или в распечатанном виде
    • Групповой трансфер из аэропорта в центр Нячанга
    Групповой трансфер из аэропорта в центр Нячанга
    Групповой трансфер из аэропорта в центр Нячанга
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15

    Что можно увидеть

  • Аэропорт Нячанга
  • Центр Нячанга

    • Описание трансфер

    Данная услуга не является экскурсией. Это групповой трансфер, благодаря которому вы недорого и с комфортом доедете до вашего отеля из аэропорта Нячанга.

    Мы выберем самый оптимальный маршрут до вашего места назначения.

    Организационные детали

    • Трансфер проходит на комфортабельном микроавтобусе, за рулём — профессиональный водитель из нашей команды
    • В стоимость входит: 1 пассажирское место, бутылка питьевой воды, 1 багажное место с габаритами 70×29×45 см
    • При бронировании укажите: номер рейса, количество человек и багажа, название вашего отеля
    • После оплаты вам будет направлен ваучер. Просим сохранить его на телефоне или распечатать и предъявить водителю
    • За дополнительную стоимость можно забронировать ещё одно багажное место и трансфер в отдалённые районы Нячанга (север города) — подробности в переписке

    в понедельник и среду в 11:00, во вторник в 10:30, в четверг в 11:15, в пятницу в 09:00, в субботу в 10:15, в воскресенье в 10:45

    Выбрать дату

    Стоимость трансфер

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет$8
    Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У выхода из аэропорта
    Когда и сколько длится?
    Когда: в понедельник и среду в 11:00, во вторник в 10:30, в четверг в 11:15, в пятницу в 09:00, в субботу в 10:15, в воскресенье в 10:45
    Экскурсия длится около 1 часа
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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