Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь в эксклюзивное путешествие на яхте по живописному заливу Ниньван с белоснежными пляжами и кристально чистой водой. Насладитесь барбекю на борту и увлекательными водными развлечениями на фоне нетронутой природы. 5 3 отзыва

Описание водной прогулки Очарование залива Ниньван Залив Ниньван в провинции Кханьхоа — одно из самых красивых и нетронутых мест Вьетнама. Бирюзовая вода, мягкие белые пляжи и зелёные горы создают невероятный пейзаж, идеально подходящий для спокойного отдыха и фотографий. Исследование островков и подводного мира Окружающие залив маленькие острова предлагают возможность свободы для исследования богатых коралловых рифов и разнообразия морской жизни. Здесь каждый найдет занятие по душе — от расслабляющей прогулки до активных водных видов спорта. Активности и гастрономия на яхте Насладитесь свежим воздухом и атмосферой отдыха с возможностью заняться дайвингом, каякингом и другими водными развлечениями. На борту для вас приготовят вкусное барбекю — прекрасное завершение дня под шум волн и морской бриз.

Ответы на вопросы Что включено Приветственный напиток

Охлаждённая вода, минеральная вода, пиво, газировка

Охлаждённые тропические фрукты

Барбекю-вечеринка

Профессиональная команда

Спасательное оборудование

SUP-доски

Снаряжение для снорклинга

Рыболовные снасти и приманка Что не входит в цену Личные расходы

Место начала и завершения? 14 Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.