Отправьтесь в эксклюзивное путешествие на яхте по живописному заливу Ниньван с белоснежными пляжами и кристально чистой водой. Насладитесь барбекю на борту и увлекательными водными развлечениями на фоне нетронутой природы.
Описание водной прогулкиОчарование залива Ниньван Залив Ниньван в провинции Кханьхоа — одно из самых красивых и нетронутых мест Вьетнама. Бирюзовая вода, мягкие белые пляжи и зелёные горы создают невероятный пейзаж, идеально подходящий для спокойного отдыха и фотографий. Исследование островков и подводного мира Окружающие залив маленькие острова предлагают возможность свободы для исследования богатых коралловых рифов и разнообразия морской жизни. Здесь каждый найдет занятие по душе — от расслабляющей прогулки до активных водных видов спорта. Активности и гастрономия на яхте Насладитесь свежим воздухом и атмосферой отдыха с возможностью заняться дайвингом, каякингом и другими водными развлечениями. На борту для вас приготовят вкусное барбекю — прекрасное завершение дня под шум волн и морской бриз.
Ответы на вопросы
Что включено
- Приветственный напиток
- Охлаждённая вода, минеральная вода, пиво, газировка
- Охлаждённые тропические фрукты
- Барбекю-вечеринка
- Профессиональная команда
- Спасательное оборудование
- SUP-доски
- Снаряжение для снорклинга
- Рыболовные снасти и приманка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
Место начала и завершения?
14 Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
А
Андрей
29 апр 2025
Яхта была очень комфортной — на борту есть солнечная палуба для загара, а пиво предлагалось в неограниченном количестве, да и еды было много. Я сказал хозяину, что мы с партнером
Е
Елизавета
10 мар 2025
Отличная поездка для семьи и друзей! Команда и гиды были просто замечательные, внимательно заботились о каждом из нас. Дети с удовольствием ловили рыбу и катались на водной горке, а барбекю и еда порадовали всех.
А
Анна
2 авг 2024
Прекрасный день на воде — очень расслабляюще, а обслуживание было на высшем уровне.
