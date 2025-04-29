Мои заказы

Эксклюзивное путешествие по заливу Ниньван - яхта, барбекю и активный отдых

Отправьтесь в эксклюзивное путешествие на яхте по живописному заливу Ниньван с белоснежными пляжами и кристально чистой водой. Насладитесь барбекю на борту и увлекательными водными развлечениями на фоне нетронутой природы.
5
3 отзыва
Описание водной прогулки

Очарование залива Ниньван Залив Ниньван в провинции Кханьхоа — одно из самых красивых и нетронутых мест Вьетнама. Бирюзовая вода, мягкие белые пляжи и зелёные горы создают невероятный пейзаж, идеально подходящий для спокойного отдыха и фотографий. Исследование островков и подводного мира Окружающие залив маленькие острова предлагают возможность свободы для исследования богатых коралловых рифов и разнообразия морской жизни. Здесь каждый найдет занятие по душе — от расслабляющей прогулки до активных водных видов спорта. Активности и гастрономия на яхте Насладитесь свежим воздухом и атмосферой отдыха с возможностью заняться дайвингом, каякингом и другими водными развлечениями. На борту для вас приготовят вкусное барбекю — прекрасное завершение дня под шум волн и морской бриз.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Приветственный напиток
  • Охлаждённая вода, минеральная вода, пиво, газировка
  • Охлаждённые тропические фрукты
  • Барбекю-вечеринка
  • Профессиональная команда
  • Спасательное оборудование
  • SUP-доски
  • Снаряжение для снорклинга
  • Рыболовные снасти и приманка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Трансфер
Место начала и завершения?
14 Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Андрей
29 апр 2025
Яхта была очень комфортной — на борту есть солнечная палуба для загара, а пиво предлагалось в неограниченном количестве, да и еды было много. Я сказал хозяину, что мы с партнером
читать дальше

пропустили завтрак и проголодались, и он сразу же принес нам тарелку картофеля фри, хотя это не было частью шведского стола. Большая часть еды была вкусной, но есть куда стремиться. Хотя снаряжение для снорклинга предоставлялось, кораллов в бухте не было, поэтому особо смотреть было нечего

Е
Елизавета
10 мар 2025
Отличная поездка для семьи и друзей! Команда и гиды были просто замечательные, внимательно заботились о каждом из нас. Дети с удовольствием ловили рыбу и катались на водной горке, а барбекю и еда порадовали всех.
А
Анна
2 авг 2024
Прекрасный день на воде — очень расслабляюще, а обслуживание было на высшем уровне.

Входит в следующие категории Нячанга

