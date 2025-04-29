Водная прогулка
Эксклюзивное путешествие по заливу Ниньван - яхта, барбекю и активный отдых
Начало: 14 Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, ...
«Активности и гастрономия на яхте Насладитесь свежим воздухом и атмосферой отдыха с возможностью заняться дайвингом, каякингом и другими водными развлечениями»
Завтра в 08:15
9 окт в 08:15
$90.76 за человека
-
5%
Водная прогулка
Премиум-яхта в Нячанге - all inclusive
Гастрономия, игристое, залив и безупречный сервис
Начало: У вашего отеля
«Первоклассный отдых под парусом роскошной яхты»
Завтра в 09:00
9 окт в 09:00
$1188
$1250 за всё до 10 чел.
Круиз
Круиз на яхте по бухте Нячанг
Насладитесь круизом на яхте по живописной бухте Нячанг. Купание, снорклинг, рыбалка и ужин на борту сделают ваш день незабываемым
Начало: У Музея океанографии
«Ведь в программе — купание в окружении чарующих пейзажей, снорклинг, рыбалка и сытный ужин прямо на борту нашего парусного катамарана»
9 окт в 14:30
12 окт в 14:30
$1200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей29 апреля 2025Яхта была очень комфортной — на борту есть солнечная палуба для загара, а пиво предлагалось в неограниченном количестве, да и
- ЕЕлизавета10 марта 2025Отличная поездка для семьи и друзей! Команда и гиды были просто замечательные, внимательно заботились о каждом из нас. Дети с удовольствием ловили рыбу и катались на водной горке, а барбекю и еда порадовали всех.
- ААнна2 августа 2024Прекрасный день на воде — очень расслабляюще, а обслуживание было на высшем уровне.
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в октябре 2025
