читать дальше

сих пор;



— из этого следует второй минус: не очень подробно была составлена инструкция о том, что нужно взять с собой в на программу (сказали взять только полотенца). Если бы нам сказали, что на дне будут камни и нужно взять рифовые тапочки, то мы бы непременно это сделали, и травмы можно было бы избежать!

из аптечки на корабле оказался только пластырь:)



— будьте готовы к тому, что описание обеда совсем не совпадает с реальностью. вам ставят плошку риса и четыре блюда — с кальмарами, курицей, свининой и креветками (не BBQ). + напитки во время обеда не были включены в стоимость! обедать будете в хибаре на воде (никакой это не «уютный ресторан»);



В целом это не испортило общего впечатления, но хотим предупредить об этом других туристов.



➕Из плюсов:



+ очень веселые сопровождающие! Наряжаются в костюмы, танцуют, пытаются говорить на нескольких языках, создают очень веселый и расслабленный вайб! Им вообще отдельный респект, очень создавали настроение всю поездку; когда мы расстроились из-за первого снорклинга, пытались поднять настроение))



+ за первую локацию со снорклингом мы их простили за вторую и последующие)))) вторая остановка для снорклинга безумно красивая, посмотрели и рыбок, и кораллы, даже рассмотрели морских змей на дне;



+ маст визит — грязевые ванны и минеральные источники. Расслабляет, очень красиво, очень отдыхательно!



+ плавучий бар хоть и скромный (местное вино, арбузы и питахая), но всем всего хватило!



+была веселая водная горка и классное музыкальное сопровождение.



В целом — мы наплавались, навеселились, уехали в хорошем настроении.



⚠️ Но из рекомендаций: берите рифовые тапки, не ждите многого от обеда, будьте аккуратны на первом снорклинге