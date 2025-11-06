Мои заказы

Релакс в Нячанге: снорклинг, плавучий бар, барбекю и грязевые ванны

Погрузитесь в мир отдыха и удовольствия в Нячанге: снорклинг среди кораллов, плавучий бар с коктейлями и грязевые ванны для релаксации
Эта экскурсия предлагает идеальный день в Нячанге. Начните с трансфера до порта Винь Чыонг, затем отправляйтесь в круиз по бухте. На острове Донг Там вас ждёт снорклинг среди кораллов и
тропических рыб. Далее - плавучий бар с коктейлями и живой музыкой. Обед-барбекю с морепродуктами и мясом в ресторане у моря. Завершите день расслабляющими грязевыми ваннами на курорте MerPerle Hon Tam. Включены трансфер, напитки и развлечения

4.9
14 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Снорклинг среди кораллов
  • 🍹 Плавучий бар с коктейлями
  • 🍽️ Обед-барбекю у моря
  • 🛁 Грязевые ванны для релаксации
  • 🎶 Живая музыка на борту
Релакс в Нячанге: снорклинг, плавучий бар, барбекю и грязевые ванны© Нуйнх
Релакс в Нячанге: снорклинг, плавучий бар, барбекю и грязевые ванны© Нуйнх
Релакс в Нячанге: снорклинг, плавучий бар, барбекю и грязевые ванны© Нуйнх
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:15

Что можно увидеть

  • Остров Донг Там
  • Бухта Нячанг

Описание водной прогулки

8:00 — трансфер от отеля до порта Винь Чыонг
8:40 — отправление из порта в круиз по кристально чистым водам бухты Нячанг
9:20 — прибытие на остров Донг Там, снорклинг среди ярких кораллов и тропических рыб. Также вам будут доступны другие активные развлечения — сап-сёрфинг и надувная горка
11:00 — зона Caribe и плавучий бар. Наслаждайтесь коктейлями и свежими фруктами в неограниченном количестве и погружайтесь в атмосферу живой музыки!
12:10 — обед BBQ в уютном ресторане у моря с панорамным видом на горизонт Нячанга. В меню: рыба, кальмары, креветки, свинина и курица на гриле, жареный рис с морепродуктами, обжаренные сезонные овощи, суп с морской капустой, тёплый хлеб и варёный рис, фрукты и холодный чай
13:00 — грязевые ванны и горячие минеральные бассейны на курорте MerPerle Hon Tam. Смягчите кожу, успокойте разум и насладитесь живописными видами!
14:30 — возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из вашего отеля и обратно на комфортабельном микроавтобусе, грязевые ванны, плавучий бар с неограниченным количеством коктейлей и фруктов, обед, минеральная вода, сап-сёрфинг и водная горка, душ на борту, снаряжение для снорклинга
  • Трансфер из отелей в районе Камрань — с доплатой $15 (если группа более 6 человек, стоимость — $25). Трансфер из отелей, расположенных далеко от центра города (Amiana, Alibu, Boton Blue и других) — $8. Доплата указана за дорогу в одну сторону и рассчитывается на группу (не на каждого человека)
  • Наше судно соответствует всем правилам безопасности и оборудовано спасательными жилетами
  • Дети допускаются на борт только в сопровождении взрослых
  • Вас будет сопровождать англоговорящий капитан из нашей команды

ежедневно в 08:15

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный$39
Дети до 7 лет$28
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:15
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нуйнх
Нуйнх — Организатор в Нячанге
Провёл экскурсии для 253 туристов
Мы предлагаем уникальные морские программы, сочетающие в себе посещение островов, вечеринки на палубе и яркие впечатления. Это не просто путешествие — это отдых, новые знакомства и жизнь на полную катушку посреди открытого моря.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
2
3
2
1
Екатерина
Екатерина
6 ноя 2025
Хорошая организация - всё чётко по времени. Прекрасно обошлись без знания языка. Ребята весёлые, доброжелательные, всю дорогу улыбались и пытались помочь при необходимости.
Единственный момент - брали морскую прогулку + грязевые
ванны и на ванны забрали как только начали надувать горку, т. е прокатиться на ней не удалось ни разу. Также не попали на плавучий бар.
Стоит немного доработать тайминг, а так всё отлично👍

С
Светлана
26 окт 2025
Все понравилось! Доброжелательная и внимательная команда. Отлично повеселились и порелаксировали. Везде успели. Вкуснейший обед!!!!
Рекомендуем!
С
Софья
26 сен 2025
Все было прошло так, как и обещали

Забрали с отеля, поплавали с рыбками, на сапах, прокатились с горки

Во время пути угощали кофе, фруктами
Обед состоял из нескольких блюд на всех, но всем
всего хватило

Потом отдельным маршрутом увезли в грязи — 15 минут в ванне, а потом около полутора часа свободного времени у бассейнов с красивыми видами

Нам очень понравилось, было много активностей и прекрасных видов
Спасибо большое организаторам!!!

М
Мариам
26 сен 2025
Было очень весело, красиво и вкусно😍 Команда супер, экскурсия очень понравилась!
A
Andrei
9 сен 2025
Настолько понравилось, что повторил поездку с ребятами еще раз! Веселье + релакс! 🔥
A
Andrei
3 сен 2025
Очень крутой отдых! Все продумано, четко. Очень внимательные и заботливые сопровождающие. День был полон впечатлений. Однозначно рекомендую!
С
Светлана
6 авг 2025
Отличная поездка! Снорклинг в чистой, воде над кораллами, подкармливают рыб, времени хватило. Маски отличные.
Плавучий бар весело, горка и доски. В течении поездки был чай/ кофе; драгон фрукт и арбуз, вода.
Обед
в рыбацкой деревне (рыба, курица, свинина, кальмары и креветки, рис, хлеб, овощи, макароны, суп, арбуз.) Всего хватило.
Потом мы пересели на другую лодку и поехали в грязь(слушайте внимательно! все на нашей лодке ехали на пляж. Я уточнила у гида, он сказал" без проблем" и в обед пересадил нас)
Грязи 10 из 10! На них дали около 2 часов. В принципе хватает времени. Там дают полотенца и купальники\ плавки
Гид везде помог и даже сфотографировал в ванне с грязью🤩
Привезли/ забрали у отеля. Всё чётко. Раза 3 писали, напоминали про поездку.
Однозначно рекомендую!

Даниил
Даниил
26 июл 2025
Все прошло отлично! Международный состав на мероприятии, веселье посреди моря, грязевая ванна. Все гуд.
Д
Дмитрий
20 июл 2025
очень рекомендуем эту экскурсию. если смущает, что всё на английском и вьетнамском — вообще не парьтесь. тут не экскурсия в классическом смысле, а experience. ничего слушать особо не надо —
всё про ощущения и кайф.

начало — топ. команда ребят на яхте, которых мы, кстати, теперь хотим позвать на нашу годовщину свадьбы — настолько они классные. развлекают, веселят, всё очень весело и в меру. потом — снорклинг. это, конечно, не египет и не таиланд, но поплавать приятно, рыбки есть, 45 минут хватает за глаза.

потом — happy hour. бар прямо на воде, надувные горки, сапы, музыка, танцы. алкоголь есть, но мы не пили — и без него было супер. организаторы очень обаятельные, всё делают ненавязчиво, легко, с душой.

дальше — обед. морепродукты на гриле, вкусно, всё как надо.

а потом — релакс на острове: грязевые ванны, минеральные бассейны. всё чётко организовано, ничего не ждёшь, толпы не чувствуешь. грязь — приятная, тёплая, не липкая. потом душ, струи из стен, бассейн с минеральной водой. очень расслабляет. нас потом просто вырубило — настолько хорошо стало.

всё чётко организовано, пересадки между лодками, гиды, встречают, провожают — вообще без напрягов.

в общем, берите и не думайте. кайф, заряд веселья, потом заряд релакса. всё супер.

Павел
Павел
19 июл 2025
На программу ездили 16 июля.

➖Из минусов:

— крайне неудачная первая остановка для снорклинга. В воде плавал мусор, на дне — большие острые камни, о которые мы порезались и лечим ссадины до
сих пор;

— из этого следует второй минус: не очень подробно была составлена инструкция о том, что нужно взять с собой в на программу (сказали взять только полотенца). Если бы нам сказали, что на дне будут камни и нужно взять рифовые тапочки, то мы бы непременно это сделали, и травмы можно было бы избежать!
из аптечки на корабле оказался только пластырь:)

— будьте готовы к тому, что описание обеда совсем не совпадает с реальностью. вам ставят плошку риса и четыре блюда — с кальмарами, курицей, свининой и креветками (не BBQ). + напитки во время обеда не были включены в стоимость! обедать будете в хибаре на воде (никакой это не «уютный ресторан»);

В целом это не испортило общего впечатления, но хотим предупредить об этом других туристов.

➕Из плюсов:

+ очень веселые сопровождающие! Наряжаются в костюмы, танцуют, пытаются говорить на нескольких языках, создают очень веселый и расслабленный вайб! Им вообще отдельный респект, очень создавали настроение всю поездку; когда мы расстроились из-за первого снорклинга, пытались поднять настроение))

+ за первую локацию со снорклингом мы их простили за вторую и последующие)))) вторая остановка для снорклинга безумно красивая, посмотрели и рыбок, и кораллы, даже рассмотрели морских змей на дне;

+ маст визит — грязевые ванны и минеральные источники. Расслабляет, очень красиво, очень отдыхательно!

+ плавучий бар хоть и скромный (местное вино, арбузы и питахая), но всем всего хватило!

+была веселая водная горка и классное музыкальное сопровождение.

В целом — мы наплавались, навеселились, уехали в хорошем настроении.

⚠️ Но из рекомендаций: берите рифовые тапки, не ждите многого от обеда, будьте аккуратны на первом снорклинге

С
Светлана
15 июл 2025
Прекрасно провели время! Сноклинг конечно не как на красном море, но все остальное очень понравилось! В целом рекомендую!!!
Т
Тимур
10 июл 2025
Очень весёлый тур начиная с описания заканчивая наполнением.
Начнём сначала, ребята организаторы местные по этому вся коммуникация будет проходить на английском языке и группа будет максимально разная.
Путешествовать вы будете на барже
оборудованной надувной горкой и кучей другого оборудования для отдыха на воде.
Всю дорогу вас будут развлекать музыкой, общением и фруктами (арбуз, драконий фрукт)
1 остановка снорклинг вам выдадут маски и пол часа вы сможете изучать прекрасный подводный мир одной из бухт и подкармливать рыб хлебом, который вам предоставят.
2 остановка их называемый happy hour, ещё один залив, на котором надуют горку для скатывания, дадут пару сап бордов и выкинут большую ватрушка названую местом для вечеринки, где вам будут наливать вино и предлагать фрукты (арбуз и драконий фрукт), и под веселую музыку вы проведёте здесь час. Перед остановкой вам предложат за отдельную плату скайдайвинг и прогулку по дну моря.
3 остановка местная рыбацкая деревня где вам предложат ужин в одной из местных забегаловках (побывав на других экскурсиях кормят здесь не хуже, а может в чем то и вкуснее)
4 грязевые ванны. К сожалению нас передали другому гиду (по этому перед остановкой на обед заберите с собой все вещи с лодки)
Грязевые ванны неплохие находятся во владении одного из отелей, но очень большие очереди. На территории комплекса помимо ванн минеральный бассейн и другие минеральные источники.

Азиз
Азиз
30 июн 2025
Всем рекомендую
Все было круто
Насыщенная и очень интересная программа
Спасибо организатору и гиду Роб
Всем рекомендую
А
Анна
23 июн 2025
Впечатления оправдали анонс экскурсии. Всё понравилось, начиная от встречи и заканчивая прибытием в отель. На микроавтобусе доставили до порта. Посадили на судно, которое доставило нас до первой локации, где мы
снорклили. Пока мы плыли, гид-вьетнамец забавлял нас весёлыми песнями. Помощники разносили нарезанный арбуз и драгонфрут. Плыли на кораблике медленно, но под музыку, очень весело. Для снорклинга масок и трубок хватало всем, поэтому возможность увидеть кораллы и рыбок была у всех. Жаль, что территория для снорклинга совсем небольшая, и если ты отплывал куда-то в сторону, вслед тебе раздавался свист, предупреждающий о необходимости вернуться в условно ограниченные рамки. Затем надули горку и можно было скатиться по ней в воды моря. Тут же надули большой круг для размещения так называемого бара. В бутылке от колы был какой-то алкоголесодержащий напиток, похожий на ром с морсом. Пиво предлагалось за допплату. Желающие в это время также могли покататься на одном из трех сапбордов. После этого мы отплыли на обед -барбекю. В меню были креветки, мясо, рис, рыба, суп с водорослями, арбуз. Было вкусно. Затем нас доставили на остров, где нас ждали обещанные грязевые ванны. Гид всё подробно объяснил, отвёл за руку до выдачи купальников, полотенец, браслета для кабинки в камере хранения. Возьмите с собой для депозита 200к донгов. Испытали кучу эмоций от наполнения ванны горячей жижей цвета кофе с молоком). Надеюсь, грязевая ванна даёт какой-то эффект для кожи. В фонтанах ополоснулись, поднялись на самый верх в бассейн с минеральной водой, полежали там, покачались на качелях с прекрасным видом на морскую гладь. Отдохнули, и отправились в обратный путь на быстром катере. С катера пересели на микроавтобус и были доставлены в гостиницу. Рекомендую экскурсию. Всё было отлично!

Входит в следующие категории Нячанга

