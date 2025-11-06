5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Снорклинг среди кораллов
- 🍹 Плавучий бар с коктейлями
- 🍽️ Обед-барбекю у моря
- 🛁 Грязевые ванны для релаксации
- 🎶 Живая музыка на борту
Что можно увидеть
- Остров Донг Там
- Бухта Нячанг
Описание водной прогулки
8:00 — трансфер от отеля до порта Винь Чыонг
8:40 — отправление из порта в круиз по кристально чистым водам бухты Нячанг
9:20 — прибытие на остров Донг Там, снорклинг среди ярких кораллов и тропических рыб. Также вам будут доступны другие активные развлечения — сап-сёрфинг и надувная горка
11:00 — зона Caribe и плавучий бар. Наслаждайтесь коктейлями и свежими фруктами в неограниченном количестве и погружайтесь в атмосферу живой музыки!
12:10 — обед BBQ в уютном ресторане у моря с панорамным видом на горизонт Нячанга. В меню: рыба, кальмары, креветки, свинина и курица на гриле, жареный рис с морепродуктами, обжаренные сезонные овощи, суп с морской капустой, тёплый хлеб и варёный рис, фрукты и холодный чай
13:00 — грязевые ванны и горячие минеральные бассейны на курорте MerPerle Hon Tam. Смягчите кожу, успокойте разум и насладитесь живописными видами!
14:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из вашего отеля и обратно на комфортабельном микроавтобусе, грязевые ванны, плавучий бар с неограниченным количеством коктейлей и фруктов, обед, минеральная вода, сап-сёрфинг и водная горка, душ на борту, снаряжение для снорклинга
- Трансфер из отелей в районе Камрань — с доплатой $15 (если группа более 6 человек, стоимость — $25). Трансфер из отелей, расположенных далеко от центра города (Amiana, Alibu, Boton Blue и других) — $8. Доплата указана за дорогу в одну сторону и рассчитывается на группу (не на каждого человека)
- Наше судно соответствует всем правилам безопасности и оборудовано спасательными жилетами
- Дети допускаются на борт только в сопровождении взрослых
- Вас будет сопровождать англоговорящий капитан из нашей команды
ежедневно в 08:15
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$39
|Дети до 7 лет
|$28
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Единственный момент - брали морскую прогулку + грязевые
Рекомендуем!
Забрали с отеля, поплавали с рыбками, на сапах, прокатились с горки
Во время пути угощали кофе, фруктами
Обед состоял из нескольких блюд на всех, но всем
Плавучий бар весело, горка и доски. В течении поездки был чай/ кофе; драгон фрукт и арбуз, вода.
Обед
➖Из минусов:
— крайне неудачная первая остановка для снорклинга. В воде плавал мусор, на дне — большие острые камни, о которые мы порезались и лечим ссадины до
Начнём сначала, ребята организаторы местные по этому вся коммуникация будет проходить на английском языке и группа будет максимально разная.
Путешествовать вы будете на барже
Все было круто
Насыщенная и очень интересная программа
Спасибо организатору и гиду Роб