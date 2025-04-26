Вечерний круиз по заливу Нячанга с ужином (всё включено)

Отправляйтесь в незабываемое путешествие на императорском корабле. Насладитесь панорамами Нячанга, ужином с морепродуктами и живой музыкой
На борту роскошного императорского корабля, вдохновленного жизнью последнего императора Вьетнама Бао Дая, гости смогут насладиться вечерним круизом по заливу Нячанга.

В программу входит трансфер из отеля, коктейли и лёгкие закуски, ужин с морепродуктами и напитками, а также живая музыка. Всё это создаёт романтическую атмосферу и оставляет незабываемые впечатления. Внимательный персонал обеспечит комфорт на протяжении всего путешествия

6 причин купить этот билет на круиз

  • 🌅 Вечерний круиз по заливу
  • 🍽️ Ужин с морепродуктами
  • 🎶 Живая музыка на борту
  • 🚤 Трансфер из отеля
  • 🍹 Коктейли и закуски
  • 🌟 Романтическая атмосфера
Вечерний круиз по заливу Нячанга с ужином (всё включено)
Вечерний круиз по заливу Нячанга с ужином (всё включено)
Вечерний круиз по заливу Нячанга с ужином (всё включено)
Ближайшие даты:
26
апр27
апр28
апр30
апр1
мая2
мая3
мая
Время начала: 15:30

Что можно увидеть

  • Панорамы Нячанга

Описание круиза

Круиз включает:

  • панорамы Нячанга с воды.
  • коктейли и лёгкие закуски.
  • ужин с морепродуктами.
  • алкогольные и безалкогольные напитки.
  • живую музыку.

Организационные детали

  • В стоимость всё включено: трансфер в порт из отеля в центре Нячанга и обратно, круиз, ужин, напитки.
  • Круиз не предполагает экскурсионного сопровождения.
  • Стоимость указана за трансфер в дневное время, в ночное — уточняйте цену в переписке.

ежедневно в 15:30

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Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Взрослый$105
Дети до 11 лет$85
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У центрального входа вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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