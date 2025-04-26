На борту роскошного императорского корабля, вдохновленного жизнью последнего императора Вьетнама Бао Дая, гости смогут насладиться вечерним круизом по заливу Нячанга.
В программу входит трансфер из отеля, коктейли и лёгкие закуски, ужин с морепродуктами и напитками, а также живая музыка. Всё это создаёт романтическую атмосферу и оставляет незабываемые впечатления. Внимательный персонал обеспечит комфорт на протяжении всего путешествия
В программу входит трансфер из отеля, коктейли и лёгкие закуски, ужин с морепродуктами и напитками, а также живая музыка. Всё это создаёт романтическую атмосферу и оставляет незабываемые впечатления. Внимательный персонал обеспечит комфорт на протяжении всего путешествия
6 причин купить этот билет на круиз
- 🌅 Вечерний круиз по заливу
- 🍽️ Ужин с морепродуктами
- 🎶 Живая музыка на борту
- 🚤 Трансфер из отеля
- 🍹 Коктейли и закуски
- 🌟 Романтическая атмосфера
Что можно увидеть
- Панорамы Нячанга
Описание круиза
Круиз включает:
- панорамы Нячанга с воды.
- коктейли и лёгкие закуски.
- ужин с морепродуктами.
- алкогольные и безалкогольные напитки.
- живую музыку.
Организационные детали
- В стоимость всё включено: трансфер в порт из отеля в центре Нячанга и обратно, круиз, ужин, напитки.
- Круиз не предполагает экскурсионного сопровождения.
- Стоимость указана за трансфер в дневное время, в ночное — уточняйте цену в переписке.
ежедневно в 15:30
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Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|$105
|Дети до 11 лет
|$85
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центрального входа вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Нячанге
Провели экскурсии для 405 туристов
Привет! Меня зовут Кирилл, я живу в юго-восточной Азии. Совместно с местными друзьями из разных стран этого региона я организовал сервис по предоставлению трансфера. Наша основная идея — сочетание комфорта, доступной цены и русскоговорящей поддержки. Мы сделаем всё возможное, чтобы вы получили самое лучшее первое впечатление о регионе, независимо от того какую страну вы выберите: Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины и т. д.Задать вопрос
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