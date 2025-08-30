Водная прогулка
Дайвинг, снорклинг, фридайвинг в Нячанге
Начало: 358 Võ Thị Sáu, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa
Расписание: По согласованию с гидом
Завтра в 07:00
31 авг в 07:00
$80 за человека
Водная прогулка
Персональный Дайвинг во Вьетнаме
Начало: Трансфер из вашего отеля
Расписание: Ежедневно. Начало экскурсии в 7:00.
31 авг в 07:00
1 сен в 07:00
$98 за человека
Водная прогулка
Морская прогулка по Южным островам Нячанга
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br> Точное время выезда можно обговорить с организатором.
Завтра в 08:00
31 авг в 08:00
$1934 за всё до 10 чел.
