Е Егор Гид красавчик, вытягивал как мог. Коралы красивые, большие. Если вы ожидаете что то еще - там ничего нет. Заброшенные острова с ужасной инфраструктурой(грязь, ржавчина, обоссаные толчки). Первый спот это просто понтон с которого все плавают в жилетах. Народу как свеклы в борще. Вы толкаетесь друг об друга.

Короче, если бы экскурсия шла 1 час - норм, а 6 часов это жесть

А Артём Поездка для снорклинга получилась очень веселой — все места, которые мы посетили, были красивыми и разнообразными. Также были доступны водные виды спорта по желанию, которые принесли много удовольствия. День прошёл замечательно, оставив только позитивные впечатления!