Отправьтесь на снорклинг в живописном заливе Нячанг, посетите острова Хон Мун и Хон Мот с коралловыми рифами, насладитесь плаванием и водными развлечениями, а также свежими морепродуктами на борту или в ресторане.
Описание водной прогулкиСнорклинг на острове Хон Мун Погрузитесь в мир кораллов и морской жизни на острове Хон Мун — идеальном месте для семейного отдыха с мелководьем и богатым подводным миром. Опытные гиды покажут лучшие точки для снорклинга и расскажут о морских обитателях. Продолжите снорклинг и плавание у острова Хон Мот, а желающие могут попробовать водные виды спорта: джетски, парасейлинг и другие активности. Обед и отдых на борту или в ресторане Насладитесь обедом из свежих морепродуктов либо на деревянной лодке, либо в уютном ресторане, после чего отдохните перед возвращением в порт и трансфером в отель. Важная информация:
- Что взять с собой: удобную обувь, купальники, полотенце.
- Не допускается: домашние животные, оружие или острые предметы, багаж или большие сумки, пластиковые пакеты.
- Не подходит для: людей с проблемами сердца, людей с высоким кровяным давлением, детей до 1 года, людей старше 70 лет, людей с нарушениями слуха.
- Мы заберём вас из отеля за 30 минут до назначенного времени; этот тур подлежит возврату.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Хон Мун
- Остров Хон Мот
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Снаряжение для снорклинга и рыбалки
- Традиционный вьетнамский обед
- Входные билеты и шезлонги на пляже
- Минеральная вода
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Чаевые
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Егор
5 окт 2025
Гид красавчик, вытягивал как мог. Коралы красивые, большие. Если вы ожидаете что то еще - там ничего нет. Заброшенные острова с ужасной инфраструктурой(грязь, ржавчина, обоссаные толчки). Первый спот это просто понтон с которого все плавают в жилетах. Народу как свеклы в борще. Вы толкаетесь друг об друга.
Короче, если бы экскурсия шла 1 час - норм, а 6 часов это жесть
А
Артём
29 дек 2024
Поездка для снорклинга получилась очень веселой — все места, которые мы посетили, были красивыми и разнообразными. Также были доступны водные виды спорта по желанию, которые принесли много удовольствия. День прошёл замечательно, оставив только позитивные впечатления!
Д
Давид
9 дек 2024
Мне очень понравилось всё во время поездки! Отличные гиды, потрясающий снорклинг в прозрачной воде с множеством кораллов и разнообразных рыб. Настоятельно рекомендую попробовать дайвинг — это стоит своих денег и доступно по хорошей цене! Обед на лодке был вкусным и сытным. В целом, путешествие оправдало все ожидания и свою цену.
