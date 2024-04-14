1 чел.
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Мини-группа
5.5 часов
Ловля кальмара с потомственными моряками в Нячанге
Настало время бросить себе вызов! Ночная рыбалка в Нячанге с опытными ловцами. Сумеете ли вы подсечь хитрого кальмара и уворачиваться от чернил осьминога?
Начало: В центре Нячанга
«И предложу завершить рыбалку отличным ужином с маринованными грибочками, овощами-гриль и свежим морским уловом»
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 18:00 и 23:30
13 июня в 18:00
15 июня в 18:00
€55 за человека
Индивидуальная
13 часов
Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
Дикая природа, рисовые поля, катание на слонах и лодках, полудикие племена и их национальная кухня
Начало: В Нячанге с ресепшн вашего отеля
«07:30 – 08:30 — завтракаем в ресторане у озера»
10 июня в 09:00
11 июня в 18:30
от €570 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Авторский кофе-тур в Далат: Погружение в мир кофейных ароматов
Погрузитесь в мир кофейных плантаций Далата. Узнайте о процессе выращивания и обжарки кофе, примерьте роль сборщика урожая и насладитесь ароматами
Начало: Возле вашего отеля
«Тогда отправляемся в горы на кофе-тур»
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
от €300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Аутентичный Южный Вьетнам + ужин в бухте
Откройте некурортную часть Вьетнама: рыбацкие деревни, креветочные фермы, виноградники и рисовые поля. Завершите день ужином в живописной бухте
«☕️ Заедем в бухту Винь Хи, чтобы попробовать вьетнамский кофе и познать традицию его приготовления»
10 июня в 09:00
11 июня в 08:00
€115 за человека
Мини-группа
5.5 часов
Сердце королевской кобры: гастрономический тур по Нячангу
Погрузитесь в атмосферу Нячанга, попробуйте блюда из кобры и узнайте секреты местной кухни
Начало: на Центральной площади
«Во время прогулки зайдём в несколько кафе, где вы сможете попробовать вьетнамский кофе, кофе с кокосовым маслом, традиционные десерты»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 23:30
Сегодня в 23:30
Завтра в 08:00
€187 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMax14 апреля 2024Классная экскурсия длинной практически в день. Разбита, как и заявлено, на две части: сперва по местным достопримечательностям, потом - по
- ВВалерий2 января 2024Были с семьей на экскурсия" ловля кальмара с потомственными моряками". Прекрасная, отлично организованная экскурсия превзошла все наши ожидания!! Огромное спасибо
- РРоман19 декабря 2023Хотел бы выразить благодарность Сергею за организацию и проведение авторского кофе-тура в Далат, с посещением фермы и производства по переработке
- EElena21 августа 2023Сегодня мы провели замечательный день в Ня Чанг. Этот день получился таким замечательным благодаря нашему гиду Анатолию! Во-первых уже до прихода
- ААлексей20 августа 2018Нашу экскурсию проводил Минь, Вьетнамец говорящий бегло на русском. Потребовалось немного времени, пока научились понимать Миня, так как русским языком
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Нячанге в категории "Гастрономические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 55 до 570. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Нячанга, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024