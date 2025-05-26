Экскурсионный автобус в Нячанге - свобода передвижения и комфорт

Откройте для себя Нячанг с удобством и свободой — туристический автобус с возможностью неограниченной посадки и высадки на всех ключевых остановках действует в течение 24 часов.
Комфортный и современный транспорт с открытыми и закрытыми секциями подарит впечатления и незабываемые виды.
Комфортный и современный транспорт с открытыми и закрытыми секциями подарит впечатления и незабываемые виды.
Описание экскурсииУникальный способ изучить Нячанг Этот первый в истории Нячанга туристический автобус соединяет самые популярные достопримечательности города, позволяя безопасно и комфортно путешествовать без забот о транспорте или маршрутах. Современный и удобный транспорт Автобус рассчитан на 20 пассажиров — 16 сидячих и 4 стоячих места, оснащён раздвижной крышей и комбинированными застекленными и открытыми секциями для максимального комфорта и наслаждения морским бризом. Свобода передвижения и возможности для фотографий Вы можете садиться и выходить на любой из остановок столько раз, сколько пожелаете в течение 24 часов, а также наслаждаться живописными видами и делать запоминающиеся фотографии в дороге. Важная информация:
- Что взять с собой: удобную обувь, шляпу, камеру, солнцезащитный крем, воду и комфортную одежду.
- Не допускается: домашние животные (исключение — собаки-поводыри), курение в транспортном средстве и в помещениях, еда в транспортном средстве, рыбалка, алкоголь и наркотики, алкогольные напитки в транспорте, группы для вечеринок, катание на животных, мальчишники и девичники.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Башня Трам Хыонг
- Площадь 2/4
- Центр города Нячанг
- Парк-отель Four Seasons в Нячанге
- Парк Фу Донг
- Парк Ханой
- Музей океанографического института доктора А. Ерсина
- Площадь доктора А. Ерсина
- Sunrise Beach Resort & Spa в Нячанге
- Башня Понагар Чам
- Остров Чампа
- Отель Sunrise в Нячанге
- Пагода Лонг Сон
Что включено
- Специальный туристический автобус
- Туристическая страховка
- Бесплатный Wi-Fi в автобусе
- Аудиогид с наушниками и поддержкой нескольких языков (включая вьетнамский, английский, китайский, русский и корейский)
- Карта маршрута
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дополнительные услуги, не предусмотренные программой
- Входные билеты на достопримечательности
- Трансфер до и из отеля
- Питание и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Lô 29 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Завершение: В любой удобной для вас точке маршрута
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: удобную обувь, шляпу, камеру, солнцезащитный крем, воду и комфортную одежду
- Не допускается: домашние животные (исключение - собаки-поводыри), курение в транспортном средстве и в помещениях, еда в транспортном средстве, рыбалка, алкоголь и наркотики, алкогольные напитки в транспорте, группы для вечеринок, катание на животных, мальчишники и девичники
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кира
26 мая 2025
Аудиосистема работала с перебоями, но гид был великолепен. Он изо всех сил старался помочь нам узнать больше о достопримечательностях.
Н
Наталья
11 июн 2024
хорошо!
Входит в следующие категории Нячанга
Похожие экскурсии из Нячанга
Водная прогулка
Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
Нячанг предлагает уникальную возможность погружения с инструктором. Откройте для себя подводный мир, наслаждаясь комфортом и безопасностью
29 ноя в 12:30
30 ноя в 08:00
$85 за человека
Индивидуальная
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
Поездка по нетуристическим местам Нячанга позволит вам почувствовать истинный дух Вьетнама. Жилые кварталы, кафе «для своих», храмы и панорамные виды ждут вас
29 ноя в 07:00
1 дек в 07:00
$200 за человека
Индивидуальная
Нячанг: самое красивое и интересное
Без спешки познакомиться с городом и увидеть главные достопримечательности
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
от $100 за человека