Мои заказы

Пагода Лонг Шон – экскурсии в Нячанге

Найдено 3 экскурсии в категории «Пагода Лонг Шон» в Нячанге на русском языке, цены от $42. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
4 часа
16 отзывов
Индивидуальная
Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
Начало: Мы заедем за Вами в отель
Расписание: По запросу.
7 сен в 09:00
8 сен в 09:00
$145 за человека
Исторический Нячанг: башни По Нагар, пагода Лонг Сон и французская церковь
5 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Исторический Нячанг: башни По Нагар, пагода Лонг Сон и французская церковь
Начало: Трансфер от места проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$42.80 за человека
Нячанг: обзорная экскурсия
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Нячанг: обзорная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Нячанга, посетив его знаковые места. Гид расскажет о культуре и традициях, а вьетнамская кухня добавит ярких впечатлений
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время выезда можно дополнительно обговорить с организатором.
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$600 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 августа 2025
    Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
    Отличная экскурсия! Гид Андрей очень интересно рассказал про жизнь и обычаи вьетнамцев, мы побывали в местах, куда сложно проехать на машине.
    На байке с таким водителем ездить безопасно и очень комфортно.
    Спасибо).
  • С
    Сергей
    30 июля 2025
    Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
    Наша поездка началась со знакомства с гидом Анатолием, узнав наши интересы, мы отправились на комфортабельном автомобиле. Экскурсия была построена по
    читать дальше

    предложенному маршруту, но учитывая возрастные особенности нашей семьи. Было интересно и детям и взрослым. Узкие улочки, жизнь изнутри, знаковые места, побывали внутри Будды. Закончили поездку в удивительном самобытном ресторане. Попробовали салат с медузой, салат со стеблем лотоса. Суп Лау с морепродуктами, который готовили сами, это восторг.
    Спасибо, за отличное погружение в мир настоящего Вьетнама!

  • Н
    Наталья
    9 июля 2025
    Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
    Стараюсь в каждой стране брать подобные экскурсии. Понравилась организация, отношение. Анатолий и Андрей уверенные водители, показали нам Нячанг с изнанки: узкие улочки, храмы, мостики, была дегустация чая, кофе, кокосового смузи. Огромное спасибо! Рекомендую
  • Н
    Никита
    27 июня 2025
    Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
    Клевые локации. Гид Андрей показал/рассказал много всего интересного!
  • О
    Ольга
    14 июня 2025
    Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
    Ребята Марина и Андрей очень мило покатали нас по городу, действительно показали места, которые мы бы сами в жизни не нашли и где нет толп туристов.
    Всё очень удобно, продуманно и очень интересно. Нам ну очень понравилась экскурсия.
  • D
    Dvpavlovich
    24 мая 2025
    Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
    Были на экскурсии вдвоем на двух байках, гиды Марина и Андрей. 5 звезд однозначно, очень интересная подача, много интересной информации,
    читать дальше

    Марина просто как энциклопедия) и места интересные посмотрели спокойно, размеренно, без спешки, автобусными турами вы туда точно не попадете, и с некоторыми покупками по ходу экскурсии помогли и информации по другим полезным локациям на вотсапп скинули. Как человек, не один год путешествовавший на мотоциклах, не могу не отметить аккуратное вождение. Вобщем это, наверное, одна из самых интересных поездок, ребятам огромное спасибо и удачи в дальнейшей деятельности.

  • В
    Вера
    2 мая 2025
    Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
    Моим гидом была Марина. Было бы 10 звезд, поставила бы 11). Мне очень понравилась экскурсия. Марина аккуратно водит байк, с
    читать дальше

    ней совершенно не страшно ездить. В силу обстоятельств, я попросила перенести время экскурсии, Марина пошла мне навстречу, приехала, буквально через 20 минут. Она показала, как в действительности живут вьетнамцы, мы были в мужском монастыре,, в очень симпатичном местном ресторанчике, останавливались в красивых местах, она показала где лучше менять деньги, можно было задавать любые вопросы и получать на них развернутые ответы. Главное, сама экскурсия проходила без толп туристов и в местах, куда сам не поедешь, просто потому, что не сразу найдешь). Рекомендую этих ребят, поверьте, с ними интересно.

  • С
    Светлана
    2 сентября 2024
    Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
    Самая замечательная и познавательная экскурсия, на которой была в Нячанге. Анатолий рассказывает настолько интересно, что даже мой 14-летний сын был
    читать дальше

    очень заинтересован. Нам показали множество мест, которые раскрывают жизнь обычных людей, историю Вьетнама. Очень хочется отметить аккуратное вождение мотоцикла. Экскурсия безопасна и для тех, кто приезжает с детьми подростками. Очень жалко, что узнали об этой экскурсии только в конце отдыха (было с чем сравнить). Не успели съездить еще на одну. Анатолий, спасибо огромное! Ваши знания, подача информации, любовь ко Вьетнаму превосходны!

  • К
    Кропачева
    20 августа 2024
    Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
    Были на экскурсии "Другой Нячанг" с Анатолием. Это потрясающе!!! Море информации, интереснейшие места, которые самим не найти. Благодаря Анатолию мы
    читать дальше

    увидели изнанку вьетнамского рынка, нас накормил обедом сам настоятель буддийского монастыря, мы узнали легенды и исторические факты. Анатолий - очень глубокий и разносторонний человек. Однозначно рекомендуем эту экскурсию! (Проводилась на комфортном автомобиле, водителю отдельное спасибо!)

  • Т
    Татьяна
    15 августа 2024
    Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
    Ездила на индивидуальную экскурсию "Другой Нячанг" с гидом Анатолием! Просто полный восторг!!! Когда вы сходите с исхоженных туристических троп, город
    читать дальше

    открывается вам совсем с другой стороны! Увидели рыбацкие лодочки, проехали вдоль деревушек, узнали о жизни местных жителей, продегустировали настоящий вьетнамский кофе! 😍 Анатолий учёл все пожелания и показал самые интересные для меня места в Нячанге! И всё это на байке!! 😍 Кто хочет промчаться с ветерком, получит кайф от поездки! Огромное спасибо! С удовольствием рекомендую

  • О
    Оксана
    14 января 2024
    Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
    Мототур "Другой Нячанг" с гидом Анатолием превзошёл все мои ожидания. Это был мой первый опыт езды на байке, Я в
    читать дальше

    восторге. Путешествовала по Вьетнаму в составе группы уже неделю, но за эти несколько часов узнала о Вьетнаме намного больше. Отдельная благодарность гиду Анатолию, мне очень повезло с ним. Видно что человек любит свою работу и Вьетнам. Было ощущение полного погружения в среду. Если вы открыты к новому, Всем советую не раздумывая ехать с ним и познавать такой великолепный и многогранный Вьетнам.

  • S
    Sotnik-e
    5 декабря 2018
    Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
    Очень мне понравилась экскурсия! Во первых на байке, а не совсеми в автобусе, во вторых это весело, в третьих проехаться/побывать в тех местах, где туристы или мало ходят.

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Пагода Лонг Шон»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
  2. Исторический Нячанг: башни По Нагар, пагода Лонг Сон и французская церковь
  3. Нячанг: обзорная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Остров
  2. Самое главное
  3. Даклак
  4. Водопады Бахо
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в сентябре 2025
Сейчас в Нячанге в категории "Пагода Лонг Шон" можно забронировать 3 экскурсии от 42 до 600. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Пагода Лонг Шон», 19 ⭐ отзывов, цены от $42. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь