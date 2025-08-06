Индивидуальная
Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
Начало: Мы заедем за Вами в отель
Расписание: По запросу.
7 сен в 09:00
8 сен в 09:00
$145 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Исторический Нячанг: башни По Нагар, пагода Лонг Сон и французская церковь
Начало: Трансфер от места проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$42.80 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Нячанг: обзорная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Нячанга, посетив его знаковые места. Гид расскажет о культуре и традициях, а вьетнамская кухня добавит ярких впечатлений
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время выезда можно дополнительно обговорить с организатором.
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$600 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 августа 2025Отличная экскурсия! Гид Андрей очень интересно рассказал про жизнь и обычаи вьетнамцев, мы побывали в местах, куда сложно проехать на машине.
На байке с таким водителем ездить безопасно и очень комфортно.
Спасибо).
- ССергей30 июля 2025Наша поездка началась со знакомства с гидом Анатолием, узнав наши интересы, мы отправились на комфортабельном автомобиле. Экскурсия была построена по
- ННаталья9 июля 2025Стараюсь в каждой стране брать подобные экскурсии. Понравилась организация, отношение. Анатолий и Андрей уверенные водители, показали нам Нячанг с изнанки: узкие улочки, храмы, мостики, была дегустация чая, кофе, кокосового смузи. Огромное спасибо! Рекомендую
- ННикита27 июня 2025Клевые локации. Гид Андрей показал/рассказал много всего интересного!
- ООльга14 июня 2025Ребята Марина и Андрей очень мило покатали нас по городу, действительно показали места, которые мы бы сами в жизни не нашли и где нет толп туристов.
Всё очень удобно, продуманно и очень интересно. Нам ну очень понравилась экскурсия.
- DDvpavlovich24 мая 2025Были на экскурсии вдвоем на двух байках, гиды Марина и Андрей. 5 звезд однозначно, очень интересная подача, много интересной информации,
- ВВера2 мая 2025Моим гидом была Марина. Было бы 10 звезд, поставила бы 11). Мне очень понравилась экскурсия. Марина аккуратно водит байк, с
- ССветлана2 сентября 2024Самая замечательная и познавательная экскурсия, на которой была в Нячанге. Анатолий рассказывает настолько интересно, что даже мой 14-летний сын был
- ККропачева20 августа 2024Были на экскурсии "Другой Нячанг" с Анатолием. Это потрясающе!!! Море информации, интереснейшие места, которые самим не найти. Благодаря Анатолию мы
- ТТатьяна15 августа 2024Ездила на индивидуальную экскурсию "Другой Нячанг" с гидом Анатолием! Просто полный восторг!!! Когда вы сходите с исхоженных туристических троп, город
- ООксана14 января 2024Мототур "Другой Нячанг" с гидом Анатолием превзошёл все мои ожидания. Это был мой первый опыт езды на байке, Я в
- SSotnik-e5 декабря 2018Очень мне понравилась экскурсия! Во первых на байке, а не совсеми в автобусе, во вторых это весело, в третьих проехаться/побывать в тех местах, где туристы или мало ходят.
