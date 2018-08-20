13 часов
Индивидуальная
Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
Дикая природа, рисовые поля, катание на слонах и лодках, полудикие племена и их национальная кухня
Начало: В Нячанге с ресепшн вашего отеля
Завтра в 16:00
1 ноя в 18:00
от $612 за человека
13 часов
Групповая
до 14 чел.
Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
Горы, водопады, парки, кофейные плантации и необычные арт-объекты за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и субботу в 05:00
5 ноя в 05:00
9 ноя в 05:00
$70 за человека
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Групповой трансфер из аэропорта в центр Нячанга
Путешествие начинается с комфортного трансфера! Водитель встретит вас в аэропорту, поможет с багажом и доставит в отель. Русскоязычная поддержка 24/7
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:15
$8 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей20 августа 2018Нашу экскурсию проводил Минь, Вьетнамец говорящий бегло на русском. Потребовалось немного времени, пока научились понимать Миня, так как русским языком
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «На автобусе»
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Сейчас в Нячанге в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 8 до 612. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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