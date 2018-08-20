Экскурсии на автобусе в Нячанге

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Нячанге на русском языке, цены от $8. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
На автобусе
1 отзыв
13 часов
Индивидуальная
Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
Дикая природа, рисовые поля, катание на слонах и лодках, полудикие племена и их национальная кухня
Начало: В Нячанге с ресепшн вашего отеля
Завтра в 16:00
1 ноя в 18:00
от $612 за человека
Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
Групповая
до 14 чел.
Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
Горы, водопады, парки, кофейные плантации и необычные арт-объекты за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и субботу в 05:00
5 ноя в 05:00
9 ноя в 05:00
$70 за человека
Групповой трансфер из аэропорта в центр Нячанга
На автобусе
На микроавтобусе
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Групповой трансфер из аэропорта в центр Нячанга
Путешествие начинается с комфортного трансфера! Водитель встретит вас в аэропорту, поможет с багажом и доставит в отель. Русскоязычная поддержка 24/7
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:15
$8 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    20 августа 2018
    Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
    Нашу экскурсию проводил Минь, Вьетнамец говорящий бегло на русском. Потребовалось немного времени, пока научились понимать Миня, так как русским языком
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    он владеет не так сильно и приходилось догадываться о сути. Но это не напрягало, и в отличии от предыдущих экскурсий, где мы с гидами трепались о том, о сем, наша поездка проходила в относительной тишине, с немногочисленными комментариями. Минь, молодец, он очень переживал и готов был нам во всем помогать, спасибо ему за это. Поездка была очень насыщена впечатлениями, но дорога достаточно долгая и утомительная. Средняя скорость передвижения по Вьетнами около 50 км/час. Ну и плюс хаотичное движение и сопутствуещая тому манера езды. Очень понравились слоны и деревня, где живет местное население Мнонги. Природа очень красивая. Минь много рассказывал и показывал проезжая плантации кофе, перца, каучука. Останавливались что бы потрогать, попробовать на зуб плоды. Пили кофе в кафешках, где выращивают на плантациях тот самый кофе. Одним словом, впечатлений масса.

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «На автобусе»

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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в октябре 2024
Сейчас в Нячанге в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 8 до 612. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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