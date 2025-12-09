Приглашаем на атмосферную фотосессию в лучших уютных кофейнях Нячанга с живыми эмоциями и красивыми интерьерами.
За 1,5 часа мы посетим два разных по настроению места, а вы получите 20–25 готовых фотографий уже на следующий день.
Напишите ваши пожелания — мы подберём стиль и локации, организуем удобное время и при необходимости трансфер.
За 1,5 часа мы посетим два разных по настроению места, а вы получите 20–25 готовых фотографий уже на следующий день.
Напишите ваши пожелания — мы подберём стиль и локации, организуем удобное время и при необходимости трансфер.
Описание фото-прогулки
Хотите увезти из Вьетнама не только магниты и сувениры, но и живые эмоции, которые будут радовать долгие годы? Мы предлагаем уникальный формат съёмки — в самых атмосферных и стильных кофейнях Нячанга. Во Вьетнаме невероятно развита культура маленьких уютных кофеен:
- «нельзяграммные» интерьеры и фотозоны;
- зелёные оазисы и сады;
- новогодние украшения и волшебные инсталляции. Пока вы наслаждаетесь атмосферой, вкусным кофе и отдыхом, наш фотограф Анна незаметно запечатлит ваши искренние эмоции и живые моменты. Если вы не любите позировать — прекрасно! Непостановочные кадры — лучший способ передать атмосферу путешествия. Что вас ждет:• Посетим два разных по дизайну и настроению кафе.
- Продолжительность съемки 1,5 часа.
- Вы получите 20–25 готовых фотографий в течение суток.
Можно участвовать от 1 до 3 человек (семья, пара или друзья). Напишите нам ваши пожелания — и мы подберем стиль и места специально для вас. После подтверждения — отправим адреса и время. Важная информация:.
Можно участвовать от 1 до 3 человек (семья, пара или друзья). Напишите нам ваши пожелания — и мы подберем стиль и места специально для вас. После подтверждения — отправим адреса и время. Важная информация:.
• Можно участвовать от 1 до 3 человек (семья, пара или друзья). Напишите нам ваши пожелания — и мы подберем стиль и места специально для вас. После подтверждения — отправим адреса и время. Важная информация:
- 115$ за всю компанию (1–3 человека).
- Доп. участник или большее количество фото — +50$.
- Большинство локаций находятся в туристическом центре — можно дойти пешком.
- При необходимости организуем трансфер или выезд в резорт за городом (стоимость рассчитывается индивидуально).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Атмосферные вьетнамские кофейни в туристическом центре города
- Локальные мини-кафе и дизайнерские кофейни
- Фотозоны с праздничными новогодними инсталляциями
- Новогодние елки оригинального дизайна и тематические декорации
- Открытые зеленые оазисы внутри кофеен: сады, живые растения, фонтанчики
- Кофейни с декоративными прудами и золотыми рыбками
- Уютные улочки и архитектуру туристического района
- Уличные неоновые вывески и яркую атмосферу вечернего Вьетнама
- Пешеходные кварталы с кафе, магазинами и праздничной подсветкой
- Возможность дополнительного выезда в резорт-зону (пляжи, пальмы, лаунж-пространства)
Что включено
- Фотосессия
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы пришлем вам локацию кафе и объясним как добраться, либо организуем трансфер при необходимости
Завершение: Кафе
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- 115$ за всю компанию (1-3 человека)
- Доп. участник или большее количество фото - +50$
- Большинство локаций находятся в туристическом центре - можно дойти пешком
- При необходимости организуем трансфер или выезд в резорт за городом (стоимость рассчитывается индивидуально)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
