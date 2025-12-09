Мои заказы

Фотосессия в Нячанге

Приглашаем на атмосферную фотосессию в лучших уютных кофейнях Нячанга с живыми эмоциями и красивыми интерьерами.

За 1,5 часа мы посетим два разных по настроению места, а вы получите 20–25 готовых фотографий уже на следующий день.

Напишите ваши пожелания — мы подберём стиль и локации, организуем удобное время и при необходимости трансфер.
Фотосессия в Нячанге
Фотосессия в Нячанге
Фотосессия в Нячанге

Описание фото-прогулки

Хотите увезти из Вьетнама не только магниты и сувениры, но и живые эмоции, которые будут радовать долгие годы? Мы предлагаем уникальный формат съёмки — в самых атмосферных и стильных кофейнях Нячанга. Во Вьетнаме невероятно развита культура маленьких уютных кофеен:
  • «нельзяграммные» интерьеры и фотозоны;
  • зелёные оазисы и сады;
  • новогодние украшения и волшебные инсталляции. Пока вы наслаждаетесь атмосферой, вкусным кофе и отдыхом, наш фотограф Анна незаметно запечатлит ваши искренние эмоции и живые моменты. Если вы не любите позировать — прекрасно! Непостановочные кадры — лучший способ передать атмосферу путешествия. Что вас ждет:• Посетим два разных по дизайну и настроению кафе.
  • Продолжительность съемки 1,5 часа.
  • Вы получите 20–25 готовых фотографий в течение суток.
Можно участвовать от 1 до 3 человек (семья, пара или друзья). Напишите нам ваши пожелания — и мы подберем стиль и места специально для вас. После подтверждения — отправим адреса и время. Важная информация:.
Можно участвовать от 1 до 3 человек (семья, пара или друзья). Напишите нам ваши пожелания — и мы подберем стиль и места специально для вас. После подтверждения — отправим адреса и время. Важная информация:.
• Можно участвовать от 1 до 3 человек (семья, пара или друзья). Напишите нам ваши пожелания — и мы подберем стиль и места специально для вас. После подтверждения — отправим адреса и время. Важная информация:
  • 115$ за всю компанию (1–3 человека).
  • Доп. участник или большее количество фото — +50$.
  • Большинство локаций находятся в туристическом центре — можно дойти пешком.
  • При необходимости организуем трансфер или выезд в резорт за городом (стоимость рассчитывается индивидуально).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Атмосферные вьетнамские кофейни в туристическом центре города
  • Локальные мини-кафе и дизайнерские кофейни
  • Фотозоны с праздничными новогодними инсталляциями
  • Новогодние елки оригинального дизайна и тематические декорации
  • Открытые зеленые оазисы внутри кофеен: сады, живые растения, фонтанчики
  • Кофейни с декоративными прудами и золотыми рыбками
  • Уютные улочки и архитектуру туристического района
  • Уличные неоновые вывески и яркую атмосферу вечернего Вьетнама
  • Пешеходные кварталы с кафе, магазинами и праздничной подсветкой
  • Возможность дополнительного выезда в резорт-зону (пляжи, пальмы, лаунж-пространства)
Что включено
  • Фотосессия
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы пришлем вам локацию кафе и объясним как добраться, либо организуем трансфер при необходимости
Завершение: Кафе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • 115$ за всю компанию (1-3 человека)
  • Доп. участник или большее количество фото - +50$
  • Большинство локаций находятся в туристическом центре - можно дойти пешком
  • При необходимости организуем трансфер или выезд в резорт за городом (стоимость рассчитывается индивидуально)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Нячанга

Похожие экскурсии из Нячанга

Нячанг: самое красивое и интересное
На машине
5 часов
69 отзывов
Индивидуальная
Нячанг: самое красивое и интересное
Без спешки познакомиться с городом и увидеть главные достопримечательности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $50 за человека
Морское путешествие в Нячанге (всё включено)
5 часов
29 отзывов
Фотопрогулка
до 18 чел.
Лучший выбор
Морское путешествие в Нячанге (всё включено)
Снорклинг, рыбалка, сапборд, фотосессия и южные заповедные острова
Начало: В порту Bến Tàu Du Lịch Nha Trang
Расписание: в среду в 10:00, в субботу в 11:00
Завтра в 10:00
13 дек в 11:00
$40 за человека
Трансфер из аэропорта в Нячанг
На машине
1 час
29 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Нячанг: комфорт и безопасность
Начните отдых в Нячанге с индивидуального трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту
Завтра в 00:00
11 дек в 00:00
$26 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нячанге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нячанге