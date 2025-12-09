Хотите увезти из Вьетнама не только магниты и сувениры, но и живые эмоции, которые будут радовать долгие годы? Мы предлагаем уникальный формат съёмки — в самых атмосферных и стильных кофейнях Нячанга. Во Вьетнаме невероятно развита культура маленьких уютных кофеен:

«нельзяграммные» интерьеры и фотозоны;

зелёные оазисы и сады;

новогодние украшения и волшебные инсталляции. Пока вы наслаждаетесь атмосферой, вкусным кофе и отдыхом, наш фотограф Анна незаметно запечатлит ваши искренние эмоции и живые моменты. Если вы не любите позировать — прекрасно! Непостановочные кадры — лучший способ передать атмосферу путешествия. Что вас ждет:• Посетим два разных по дизайну и настроению кафе.

Продолжительность съемки 1,5 часа.

Вы получите 20–25 готовых фотографий в течение суток.

Можно участвовать от 1 до 3 человек (семья, пара или друзья). Напишите нам ваши пожелания — и мы подберем стиль и места специально для вас. После подтверждения — отправим адреса и время. Важная информация:.

