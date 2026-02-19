Фотопрогулка
до 18 чел.
Морское путешествие в Нячанге (всё включено)
Снорклинг, рыбалка, сапборд, фотосессия и южные заповедные острова
Начало: В порту Bến Tàu Du Lịch Nha Trang
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00, в субботу в 11:00
Завтра в 10:00
7 мар в 11:00
$40 за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
Ваша фотоcессия в Нячанге
Увидеть жизнь города изнутри и сделать стильные фотографии в его аутентичных местах
«Фотосессия в формате дружеской прогулки»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
$140 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотосессия в Нячанге
Начало: Мы пришлем вам локацию кафе и объясним как добрать...
«Приглашаем на атмосферную фотосессию в лучших уютных кофейнях Нячанга с живыми эмоциями и красивыми интерьерами»
$115 за всё до 3 чел.
- KKuznetsov19 февраля 2026Огромное спасибо Сергею за такое легкое и веселое путешествие!
- ННаталья18 февраля 2026Экскурсия очень понравилась. На всех локация времени было достаточно. Красивые места и отличная команда. Гид,Сергей,отзывчивый и позитивный. Помогал разобраться с организационными вопросами,постоянно был на связи. Во время путешествия всем уделял внимание. Отдельное спасибо за шикарный обед. Сергей,Вы на своём м
- ААбай7 февраля 2026все классно
- ЮЮлия7 января 2026Состав программы полностью совпадает с описанием в части всех развлечений на борту. Однако, есть одно «но» начало января - это
- ИИрина4 января 2026Отличная морская прогулка! Сергей - очень внимательный и заботливый капитан, выбирает лучшие места для снорклинга и рыбалки. Маски с трубками и сап почти новые, удочки исправные, яхта большая, еда вкусная, напитки и вода в достаточном количестве - все очень комфортно.
- ААнастасия4 января 2026Всё прошло просто отлично! Организатор максимально включен в мероприятие, забота чувствуется к каждому участнику. Очень здорово, советуем 👍
- ССветлана3 января 2026Все на высшем уровне, Сергей, спасибо огромное! Получили кучу прекрасных впечатлений и интересного общения!
- ДДенис30 декабря 2025Если есть возможность, берите на все дни, не пожалеете!
- ААнна25 декабря 2025Экскурсия прошла замечательно. Сергей прекрасно все организовал, с душой, заботой и вниманием подходил к каждому. Спасибо что была продумана такая
- ААнна26 ноября 2025Отличная прогулка, чистое море, активная программа: хочешь сап, хочешь рыбок смотри, хочешь, попрыгать бомбочкой в чистейшую воду) вкусный обед, классная компания, все было супер! 🔥
