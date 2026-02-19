Мои заказы

Фотосессии в Нячанге с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Нячанге на русском языке, цены от $40. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Морское путешествие в Нячанге (всё включено)
5 часов
39 отзывов
Фотопрогулка
до 18 чел.
Морское путешествие в Нячанге (всё включено)
Снорклинг, рыбалка, сапборд, фотосессия и южные заповедные острова
Начало: В порту Bến Tàu Du Lịch Nha Trang
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00, в субботу в 11:00
Завтра в 10:00
7 мар в 11:00
$40 за человека
Ваша фотоcессия в Нячанге
Пешая
4 часа
1 отзыв
Фотопрогулка
до 3 чел.
Ваша фотоcессия в Нячанге
Увидеть жизнь города изнутри и сделать стильные фотографии в его аутентичных местах
«Фотосессия в формате дружеской прогулки»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
$140 за всё до 3 чел.
Фотосессия в Нячанге
Пешая
1.5 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотосессия в Нячанге
Начало: Мы пришлем вам локацию кафе и объясним как добрать...
«Приглашаем на атмосферную фотосессию в лучших уютных кофейнях Нячанга с живыми эмоциями и красивыми интерьерами»
$115 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Kuznetsov
    19 февраля 2026
    Морское путешествие в Нячанге (всё включено)
    Огромное спасибо Сергею за такое легкое и веселое путешествие!
  • Н
    Наталья
    18 февраля 2026
    Морское путешествие в Нячанге (всё включено)
    Экскурсия очень понравилась. На всех локация времени было достаточно. Красивые места и отличная команда. Гид,Сергей,отзывчивый и позитивный. Помогал разобраться с организационными вопросами,постоянно был на связи. Во время путешествия всем уделял внимание. Отдельное спасибо за шикарный обед. Сергей,Вы на своём м
  • А
    Абай
    7 февраля 2026
    Морское путешествие в Нячанге (всё включено)
    все классно
  • Ю
    Юлия
    7 января 2026
    Морское путешествие в Нячанге (всё включено)
    Состав программы полностью совпадает с описанием в части всех развлечений на борту. Однако, есть одно «но» начало января - это
    читать дальше

    однозначно не время для подобного рода экскурсии, вода холодная, очень сильный ветер, хочется надеть шубу и совсем не хочется лезть в воду. Так же надо быть готовым, что подводный мир ни разу рядом не стоял с видами Красного моря. На той локации, где нам обещали самую красоту, кроме мусора и мутной воды мы ничего не встретили. Однако, Сергей молодец, развлекал нас рыбалкой и разговорами. За эти 5 часов муж удовлетворил жажду «удачной» рыбалки на все 100%

  • И
    Ирина
    4 января 2026
    Морское путешествие в Нячанге (всё включено)
    Отличная морская прогулка! Сергей - очень внимательный и заботливый капитан, выбирает лучшие места для снорклинга и рыбалки. Маски с трубками и сап почти новые, удочки исправные, яхта большая, еда вкусная, напитки и вода в достаточном количестве - все очень комфортно.
  • А
    Анастасия
    4 января 2026
    Морское путешествие в Нячанге (всё включено)
    Всё прошло просто отлично! Организатор максимально включен в мероприятие, забота чувствуется к каждому участнику. Очень здорово, советуем 👍
  • С
    Светлана
    3 января 2026
    Морское путешествие в Нячанге (всё включено)
    Все на высшем уровне, Сергей, спасибо огромное! Получили кучу прекрасных впечатлений и интересного общения!
  • Д
    Денис
    30 декабря 2025
    Морское путешествие в Нячанге (всё включено)
    Если есть возможность, берите на все дни, не пожалеете!
  • А
    Анна
    25 декабря 2025
    Морское путешествие в Нячанге (всё включено)
    Экскурсия прошла замечательно. Сергей прекрасно все организовал, с душой, заботой и вниманием подходил к каждому. Спасибо что была продумана такая
    читать дальше

    вещь как таблетки от укачивания, мне очень пригодились, но лучше пить заранее до экскурсии. Очень вкусный обед, понравилась рыбалка, сапы, снорклинг, все здорово! Берите не пожалеете, прекрасно проведете время!

  • А
    Анна
    26 ноября 2025
    Морское путешествие в Нячанге (всё включено)
    Отличная прогулка, чистое море, активная программа: хочешь сап, хочешь рыбок смотри, хочешь, попрыгать бомбочкой в чистейшую воду) вкусный обед, классная компания, все было супер! 🔥

