однозначно не время для подобного рода экскурсии, вода холодная, очень сильный ветер, хочется надеть шубу и совсем не хочется лезть в воду. Так же надо быть готовым, что подводный мир ни разу рядом не стоял с видами Красного моря. На той локации, где нам обещали самую красоту, кроме мусора и мутной воды мы ничего не встретили. Однако, Сергей молодец, развлекал нас рыбалкой и разговорами. За эти 5 часов муж удовлетворил жажду «удачной» рыбалки на все 100%